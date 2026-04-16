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Hindi Newsबॉलीवुडरामायण के VFX पर उठा विवाद, रावण बने यश ने दिया करारा जवाब, बोले- फाइनल कट में दिखेगा असली जादू

'रामायण' के VFX पर उठा विवाद, 'रावण' बने यश ने दिया करारा जवाब, बोले- 'फाइनल कट में दिखेगा असली जादू'

Yash On Ramayana VFX: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आएंगे, जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया है. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसके वीएफएक्स की काफी आलोचना की गई. अब इस पर यश ने जवाब दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 16, 2026, 03:55 PM IST
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रामायण के VFX की हुई बुराई
रामायण के VFX की हुई बुराई

Yash On Ramayana VFX: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की रामायण की पहली झलक देखने के लिए हर कोई बेताब था. हाल ही में मेकर्स ने इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का टीजर जारी किया था, जिस पर लोगों ने उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर दिया. जब इसका टीजर सामने आया, तो कई लोगों को इसका वीएफएक्स वाला हिस्सा पसंद नहीं आया और टीजर की आलोचना होने लगी. अब आखिरकार फिल्म के को-प्रोड्यूसर और इसमें रावण का किरदार निभाने वाले यश ने वीएफएक्स की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है.

वीएफएक्स पर यश ने दिया जवाब

एक्टर यश ने हाल ही में एक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से फिल्म के वीएफएक्स पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है, यह वही जगह है जहां (DNEG) वीएफएक्स कंपनी की जरूरत पड़ती है. नमित, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, वे इसके विशेषज्ञ हैं. आप जिस फोटोरियलिस्टिक विजुअल की बात कर रहे हैं, उस पर अभी भी काम चल रहा है. मुझे यकीन है कि जब यह फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर तैयार होगा, तो और बेहतर लगेगा. हम सच में एक ऐसे प्रोडक्ट का लक्ष्य रखकर काम कर रहे हैं, जो बेहतर हो.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कई ऑस्कर अवॉर्ड जीत चुका DNEG

बता दें कि DNEG एक ब्रिटिश विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो है. इस स्टूडियो ने अब तक अपने कई दमदार कामों के लिए ऑस्कर अवॉर्ड भी हासिल किए हैं. इस स्टूडियो ने इनसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक्स मशीन, ब्लेड रनर 2049, टेंट, हैरी पॉटर, ड्यून, ड्यून पार्ट 2 जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है. इन फिल्मों के वीएफएक्स को काफी सराहा गया था.

पहले पार्ट को देख चुके है यश

इस दौरान यश ने रामायण पार्ट 1 के कंप्लीट कट को देखने के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म का एक ठीक-ठाक वर्जन देखा है, जिसे मेकर्स और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यश ने आगे कहा, 'हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरी समय तक इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. हमने इसका एक काफी अच्छा वर्जन देख लिया है, लेकिन हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिवाली पर रिलीज होगा पहला पार्ट

बता दें कि रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में सीता के किरदार में साई पल्लवी, हनुमान के किरदार में सनी देओल, रावण के किरदार में यश और लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसका पहला पार्ट साल 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर आ सकता है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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