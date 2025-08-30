रणबीर कपूर की रामायण का बजट सुन दंग रह गए विवेक अग्निहोत्री, बोले- 'कैसे हो सकता 4000 करोड़....'
रणबीर कपूर की रामायण का बजट सुन दंग रह गए विवेक अग्निहोत्री, बोले- 'कैसे हो सकता 4000 करोड़....'

Vivek Agnihotri On Movie Ramayana Budget: फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के बजट पर हैरानी जताई है. उन्होंने कहा कि 'आखिर इतना पैसा खर्च कहां करेंगे.'

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 30, 2025, 10:32 PM IST
रामायण फिल्म

Vivek Agnihotri On Movie Ramayana Budget: फेमस फिल्म निर्देशक और निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' थिएटर में 5 सितंबर को दस्तक देने वाली है. इन दिनों एक्टर अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है. फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही हर कोई इसकी आलोचना कर रहे हैं. इसी बीच विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में फिल्म 'रामायण' के भारी बजट पर अपना रिएक्शन दिया.        

हाल ही में 'फिल्मीज्ञान' को दिए इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने कई मुद्दों पर बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का बजट 4000 करोड़ रुपये है. इस फिल्म का बजट सुनकर उन्हें झटका लगा और इस पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि बजट 4000 करोड़ हिंदी फिल्म का बजट कैसे हो सकता है? इसके बाद उनसे कहा गया कि हिंदी फिल्म नहीं है, वो उसे पूरी दुनिया के हिसाब से बना रहे हैं. इस पर विवेक ने कहा कि अरे बन तो हिंदुस्तान में रही है, वो कोई आकाश में थोड़ी बन रही.

'कैसे हो सकता है 4000 करोड़ बजट'
उन्होंने आगे कहा कि आपकी फिल्म में कितना भी वीएफएक्स हो, लेकिन 4000 करोड़ कैसे हो सकता है. हालांकि उन्होंने कहा मैं खुश हूं, भगवान करे वो फिल्म बने, लेकिन वो काफी अचंभित हैं. उन्होंने कहा 400 करोड़, 800 करोड़ तो वो समझ सकते हैं, लेकिन 4000 करोड़ कहां खर्च होगा वो समझ नहीं आ रहा.       

दो पार्ट में आएगी फिल्म 
बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी और प्रोड्यूस नमित मल्होत्रा कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म 'रामायण' को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 और दूसरा पार्ट साल 2027 में दस्तक देगी.  

