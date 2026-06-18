Suniel Shetty on Welcome To The Jungle Star Cast: सुनील शेट्टी इन दिनों अपनी नई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर काफी चर्चा में हैं. सबसे मजेदार बात ये है कि इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की सुपरहिट तिकड़ी साथ दिखने वाली है. ये एक बेहतरीन एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े कलाकार एक साथ नजर आएंगे. हाल ही में सुनील शेट्टी ने इस फिल्म की शूटिंग, सेट के माहौल और पूरी स्टार कास्ट को लेकर खुलकर बात की.
उनका कहना है कि ये फिल्म किसी एक स्टार के दम पर नहीं, बल्कि 25-30 बड़े धुरंधर कलाकारों की मेहनत से बनी है. एएनआई से बात करते हुए अन्ना ने शूटिंग के दिनों का एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया, ‘फिल्म में एक्शन सीन करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था. सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि सेट पर इतने मजाक-मस्ती के बीच अपने चेहरे को सीरियस कैसे रखें. सेट पर इतने सारे कॉमेडी के महारथी थे कि जब भी कोई कलाकार कोई मजेदार लाइन बोलता था, तो हम अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते थे’.
उन्होंने आगे कहा, ‘हमारी हंसी छूटने की वजह से डायरेक्टर को बार-बार शॉट कट करना पड़ता था’. सुनील शेट्टी ने आगे बताया कि इस फिल्म की असली ताकत इसके 25-30 दमदार कलाकार ही हैं. इसी वजह से ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर इतना बड़ा क्रेज बना हुआ है. सेट पर मौजूद हर एक एक्टर की अपनी खुद की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और सब मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने आज के यंग स्टार्स को सलाह देते हुए कहा, ‘आजकल के नए एक्टर्स दो हीरो या मल्टी-स्टारर फिल्मों में काम करने से डरते हैं’.
उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन मेरा मानना है कि आपकी असली ताकत ऐसी फिल्मों में सबके साथ मिलकर काम करने में है’. उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘जब आप अपने साथी कलाकारों के साथ खड़े होते हैं और एक-दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, तभी एक शानदार फिल्म बनती है. किसी भी कलाकार के मन में सबसे बड़ा डर फिल्म के फ्लॉप होने का होना चाहिए. अगर फिल्म हिट होती है, तो कामयाबी कभी भी आपको इनसिक्योर महसूस नहीं कराएगी’. फिल्म में एक्शन-कॉमेडी का ऐसा डबल डोज मिलेगा, जो ऑडियंस को थिएटरों में हंसने पर मजबूर कर देगा.
अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में 90s के बहुत सारे स्टार्स साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन और लारा दत्ता लीड रोल में नजर आएंगे. इनके अलावा फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार और जाकिर हुसैन जैसे कलाकार भी स्क्रीन पर नजर आएंगे.
कॉमेडी से भरपूर एक शानदार फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि इतने सारे दिग्गज कॉमेडी कलाकारों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना ऑडियंस के लिए एक बेहद नया और मजेदार एक्सपीरिंस होगा. इस फिल्म में कई बड़े सितारों की टोली नजर आने वाली है. अब बस देखना ये है कि सितारों से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के कितने नए रिकॉर्ड बनाती है और फैंस के दिलों को कितना जीत पाती है. ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है.