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‘25-30 धुरंधर कलाकार...’, ‘वेलकम टू द जंगल’ की स्टार कास्ट पर बोले सुनील शेट्टी, कहा- ‘ऐसी फिल्मों से डरते हैं आजकल के यंग एक्टर्स...’

Welcome To The Jungle Star Cast: सुनील शेट्टी की नई फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ जल्द ही सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है. इस मल्टी-स्टारर फिल्म के सेट पर सितारों ने कैसे की मस्ती और सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड के नए हीरोज को कौन सी बड़ी सीख दी है. साथ ही उन्होंने फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के बारे में भी खुलकर बात की.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:32 AM IST
‘25-30 धुरंधर कलाकार...’, ‘वेलकम टू द जंगल’ की स्टार कास्ट पर बोले सुनील शेट्टी, कहा- ‘ऐसी फिल्मों से डरते हैं आजकल के यंग एक्टर्स...’
Image Credit: Suniel Shetty on Welcome To The Jungle Star Cast

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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