एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी…जिसमें खूनी की साइकोलॉजी घुमा देगी आपका दिमाग, ‘रीता फरेरा’ कैसे इस ‘दलदल’ से कर पाएंगी सामना? जाने कब और कहां देखें

DalDal Release Time And Platform: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस समय क्राइम और थ्रिलर सीरीज का खूब बोलबाला है, जिसके साथ ही भूमि पेडनेकर की ‘दलदल’ भी आज 30 जनवरी को दस्तक देने वाली है. भूमि पेडनेकर की मचअवेटेड इस क्राइम थ्रिलर सीरीज का लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो की अब खत्म होने वाला है. चलिए जानते हैं कि कब और किस समय सीरीज को आप देख पाएंगे. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:33 AM IST
टेंशन क्रिएट करने वाले सीन और दमदार कहानी से भरपूर भूमि पेडनेकर की 'दलदल' आज छोटे पर्दे पर रीलीज होने वाली है. इस सीरीज की कहानी एक ऐसे सीरीयल मर्डर केस के आसपास घुमेगी, जो सभी के होश उड़ा देगा. वहीं हर सीन में एक नया मोड़ और नया जुर्म देखने को मिलेगा, जिससे दिमाग घूम जाएगा. वहीं इस केस से जुड़े हर पहलू को सामने लाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे यंग डीसीपी रीता फरेरा यानी भूमि पेडनेकर कई खतरों का सामना करेंगी. इस सीरीज में किलर की साइकोलॉजी और मर्डर करने की उसकी सोच की पीछे की हर सच्चाई सामने आएगी, जिसमें उसकी अतीत से जुड़ी कई कहानियों का खुलासा भी होगा.  

भूमि पेडनेकर का दिखेगा दमदार अंदाज 
भूमि पेडनेकर पहली बार इस सीरीज से एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी, जिसमें वो ना सिर्फ किलर का पता लगाएंगी बल्कि किलर की साइकोलॉजी को भी समझेगीं. वहीं रोंघटे खड़े कर देने वाले इस सीरीज के ट्रेलर को देखने से पता चलता है कि इस कहानी में डीसीपी रीता फरेरा केस को सुलझाते हुए अपने पुराने आतीत से भी लड़ेंगी. ट्रेलर में दिल दहला देने वाले मर्डर दिखाएंगे जाते हैं, जिसे सॉन्व करते हुए पुलिस कई और केसेस की फाइल को खांगालती हुई नजर आ रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सस्पेंस से भरपूर 
क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘दलदल’ में भूमि पेडनेकर के साथ और भी कई ऐसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे, जिनका दमदर अभिनय आपको कुर्सी पर बैठे रहने को मजबूर कर देंगे. सामरा तिजोरी, आदित्य रावल, गीता अग्रवाल और संदीप कुलकर्णी जैसे एक्टर्स इस सीरीज में जबरदस्त सस्पेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका खुलासा आज 30 जनवरी को होगा. 

कब और कहां रीलीज होगी ‘दलदल’
7 एपिसोड वाली डायरेक्टर अमृत राज गुप्ता की साइकोलॉजी क्राइम थ्रिलर ‘दलदल’ आज 30 जनवरी को 12 बजे से स्ट्रीम होगी. दिल दहला देने वाली इस सीरीज को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे. भूमि पेडनेकर इस सीरीज से पहले दो और अन्य क्राइम सीरीज में काम कर चुकी हैं, जिसमें उनकी पर्फोमेंस की जमकर तारीफ हुई थी. सीरीज ‘भक्षक’ में उन्होंने एक जनर्लिस्ट का किरदार निभाया था, जिसके बाद वो क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘द लेडी किलर’ में नजर आई थीं. 

Jyoti Rajput

psychological crime thriller DalDalbhumi penekarSamara Tijori

