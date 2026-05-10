दूसरे दिन ‘दादी की शादी’ देखने पहुंचे लोग, पहले दिन से 55 लाख रुपये ज्यादा की कमाई, वीकेंड पर हो गई मेकर्स की बल्ले-बल्ले

Daadi Ki Shaadi Collection: कपिल शर्मा और नीतू सिंह की फिल्म ‘दादी की शादी’ ने धीमी शुरुआत के बाद दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ ली. फैमिली ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में सोशल मीडिया से जुड़ा ऐसा ट्विस्ट दिखाया गया है, जिसने कहानी को दिलचस्प बना दिया. कई बड़ी फिल्मों की टक्कर के बीच अब सबकी नजर इसके वीकेंड कलेक्शन पर टिकी है.
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Daadi Ki Shaadi Collection Day 3: कॉमेडी के सरताज कहे जाने वाले कपिल शर्मा इस बार फिल्म ‘दादी की शादी’ लेकर आए हैं. ये एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें हंसी-मजाक के साथ इमोशनल पल भी देखने को मिलते हैं. फिल्म में नीतू सिंह भी लीड रोल में नजर आ रही हैं. कहानी रिश्तों, अकेलेपन और परिवार की बदलती सोच दिखाती है. फिल्म में कई ऐसे सीन हैं, जो आम परिवारों की जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं. इसी वजह से दर्शकों को इसमें अपनापन महसूस हो रहा है. हालांकि, रिलीज के पहले दिन ये ऑडियंस को खींचने में नाकाम साबित हुई.
फिल्म की कहानी टोनी कालरा के ईद-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी लंबे समय से नहीं हो पा रही. तभी उसकी जिंदगी में कन्नू की एंट्री होती है, जिसे वो कॉलेज के दिनों से पसंद करता था. दोनों की शादी की बात आगे बढ़ती है, लेकिन सगाई के दौरान एक ऐसा राज सामने आता है जिससे पूरा मामला उलझ जाता है. इसके बाद कहानी नया मोड़ लेती है. फिल्म में असली हलचल तब शुरू होती है, जब विमला नाम की महिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘फेसलुक’ इस्तेमाल करना शुरू करती है. वहीं से कहानी में कई मजेदार और इमोशनल इंसिडेंट देखने को मिलते हैं.
पहले दिन धीमी शुरुआत के बाद ‘दादी की शादी’ को दूसरे दिन यानी वीकेंड का थोड़ा फायदा मिला. फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 60 लाख रुपये की कमाई की थी. वहीं, शनिवार को इसके कलेक्शन में बढ़त देखने को मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन लगभग 1.06 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ दो दिनों में इसका टोटल कलेक्शन करीब 1.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है. मेकर्स को उम्मीद है कि रविवार को फिल्म की कमाई में और इजाफा देखने को मिल सकता है. वीकेंड पर फैमिली ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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बताया जा रहा है कि ‘दादी की शादी’ को करीब 20 से 45 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. ऐसे में फिल्म के लिए शुरुआती दिनों परफॉर्म काफी अहम माना जा रहा है. ये पूरी तरह फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है. इसमें ज्यादा एक्शन या भारी ड्रामा नहीं, बल्कि हल्की-फुल्की कॉमेडी और रिश्तों की कहानी दिखाई गई है. यही वजह है कि मेकर्स को उम्मीद है कि धीरे-धीरे फिल्म लोगों के बीच अपनी पकड़ बना सकती है. अगर आने वाले दिनों में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो इसकी कमाई में और उछाल देखा जा सकता है.
‘दादी की शादी’ को सिनेमाघरों में पहले से चल रही फिल्मों से भी कड़ी टक्कर मिल रही है. दर्शकों के बीच ‘राजा शिवाजी’, ‘भूत बंगला’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी फिल्में पहले से चर्चा में बनी हुई हैं. इन फिल्मों की वजह से नई रिलीज को ज्यादा स्क्रीन और शो नहीं मिल पाए. इसका असर सीधे ‘दादी की शादी’ की कमाई पर पड़ा है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फिल्म को आने वाले दिनों में अच्छी पब्लिसिटी और पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलती है तो इसकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है. फिलहाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
फिल्म का डायरेक्शन आशीष आर. मोहन ने किया है. इसमें कपिल शर्मा और नीतू सिंह के अलावा सादिया खतीब, दीपक दत्ता, जितेंद्र हुड्डा, रिद्धिमा कपूर साहनी और आर. शरतकुमार भी नजर आए हैं. फिल्म को कोमल शाहनी, श्रद्धा अग्रवाल, गिन्नी कपिल शर्मा, अक्षित लाहौरिया और गुरजोत सिंह ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. क्रिटिक्स से फिल्म को मिलाजुला रिएक्शन मिला. कुछ लोगों को इसकी सिंपल फैमिली कहानी पसंद आई, जबकि कुछ ने इसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा बताया. अब सबकी नजरें रविवार के कलेक्शन पर टिकी हैं, जिससे फिल्म की आगे की दिशा काफी हद तक तय हो सकती है.
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