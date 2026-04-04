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Hindi Newsबॉलीवुड‘खोदा पहाड़, निकला चूहा...’ रामायण का टीजर आने के बाद फिल्ममेकर के पोस्ट ने मचाई खलबली, लोगों ने पूछे इतने सवाल, देनी पड़ी सफाई!

‘खोदा पहाड़, निकला चूहा...’ 'रामायण' का टीजर आने के बाद फिल्ममेकर के पोस्ट ने मचाई खलबली, लोगों ने पूछे इतने सवाल, देनी पड़ी सफाई!

Ramayana 2026: 2026 की सबसे हाइप और महंगी फिल्म ‘रामायण’ का टीजर आते ही इंटरनेट पर हलचच मच गई. इसी बीच फिल्ममेकर संजय गुप्ता का एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो लोगों को खूब ध्यान खींच रहा है. इस पोस्ट को रणबीर कपूर की फिल्म से जोड़ कर देखा जा रहा है. जिसको लेकर अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:51 PM IST
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Sanjay Gupta on Ramayana
Sanjay Gupta on Ramayana

Sanjay Gupta on Ramayana: 2026 की सबसे हाइप और महंगी फिल्म ‘रामायण’ का टीजर आते ही इंटरनेट पर खलबली मच गई है. जहां कुछ लोग टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग रणबीर कपूर के लुक को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. इसी बीच फिल्ममेकर संजय गुप्ता अपने एक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहे हैं. दरअसल, जैसे ही हनुमान जन्मोत्यव ‘रामायण’ का टीजर जारी किया गया, उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर लिखा, ‘खोदा पहाड़... निकला चूहा’. 

इस लाइन को पढ़ते ही लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद ये तंज रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ पर है. सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने इस पोस्ट को उसी फिल्म से जोड़ दिया और तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे. मामला बढ़ता देख अब खुद संजय गुप्ता को सफाई देनी पड़ी. जब उनसे इस बारे में पूछा गया, ‘क्या उनका पोस्ट सच में ‘रामायण’ के लिए था?’, तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा, ‘नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता और ये पोस्ट ‘रामायण’ के लिए नहीं था’. 

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फिल्ममेकर ने किया ऐसा पोस्ट, देनी पड़ी सफाई 

हालांकि, उनके इस जवाब के बाद भी सोशल मीडिया पर लोगों के मन में सवाल अभी भी बने हुए हैं. क्योंकि पोस्ट का टाइम और फिल्म का टीजर एक साथ आना लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है. संजय गुप्ता ने एक और पोस्ट भी किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया. उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, ‘एक सीधी सी बात है. वीएफएक्स कंपनियां ऑस्कर नहीं जीततीं, टेक्नीशियन जीतते हैं’. इस पोस्ट में भी उन्होंने किसी फिल्म या टीम का नाम नहीं लिया था. लेकिन फिर भी लोग इसे ‘रामायण’ से जोड़कर देखने लगे. 

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सोशल मीडिया पर ऐसा मिला फिल्ममेकर को रिएक्शन

खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म को लेकर वीएफएक्स की खूब चर्चा हो रही है. इन पोस्ट्स के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कुछ यूजर्स ने संजय गुप्ता को ट्रोल किया, तो कुछ ने उनके पोस्ट का मजाक उड़ाया. एक यूजर ने लिखा, ‘ये ठीक नहीं है, खासकर एक फिल्ममेकर से ऐसी उम्मीद नहीं होती’. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा, ‘अजीब है कि कोई सिर्फ दो मिनट का टीजर मोबाइल पर देखकर जज कर रहा है, वो भी उस फिल्म को जो आईमैक्स में शूट हुई है’.

4000 करोड़ के बजट में बनकर हुई तैयार 

इससे पहले भी जब प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया था कि ‘रामायण’ का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये है, तब भी संजय गुप्ता ने एक पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था, ‘मैट्रिक्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अवतार, ड्यून, स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों ने कमाल का वीएफएक्स दिखाया, लेकिन उन्होंने रिलीज से पहले इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की. उन्होंने अपने काम को खुद बोलने दिया’. उस वक्त भी लोगों ने माना था कि ये इशारा ‘रामायण’ की तरफ है. वहीं, दूसरी तरफ ‘रामायण’ का टीजर आते ही रणबीर कपूर का लुक इंटरनेट पर छा गया है. 

2026-27 में दो पार्ट में रिलीज होगी ‘रामायण’

फिल्म में उनका भगवान राम वाला अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. ये फिल्म दो हिस्सों में बनाई जा रही है, जिसे नमित मल्होत्रा की प्रोडक्शन कंपनी बना रही है. पहला पार्ट इस दिवाली रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर आएगा. अब देखना ये है कि फिल्म रिलीज के बाद लोगों की क्या राय सामने आती है. बता दें, फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता और शीबा चड्ढा जैसे शानदार कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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