Rashmika Mandanna New Movie Mysaa: रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म ‘मैसा’ रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है. जब से मेकर्स ने इसका पहला लुक और कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश किया है, तभी से इसे लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ये कोई आम सी दिखने वाली साधारण फिल्म नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग और अनोखी कहानी लेकर आ रही है. फिल्म में आदिवासी समाज की संस्कृति, उनके हक की लड़ाई और हिम्मत को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा. रश्मिका इस बार एक बेहद दमदार और निडर रोल में नजर आने वाली हैं, जो उनके पुराने किरदारों से एकदम जुदा है.
यही वजह है कि फैंस इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की कहानी गोंड जनजाति की एक बेहद बहादुर महिला योद्धा के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. ये किरदार सिर्फ दुश्मनों से लड़ने वाली एक आम लड़की नहीं, बल्कि अपनी पहचान और वजूद की तलाश में भटक रही एक आत्मा भी है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वो अपने जीवन के एक बहुत बड़े और गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकलती है. इस सफर में उसे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बेहद मश्किलों हालातों का सामना करना पड़ता है. उसका ये सफर सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने की नहीं है, बल्कि उसके खुद के अंदर चल रहे संघर्ष की भी कहानी है.
इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका बैकड्रॉप है. मेकर्स ने इसे असली घने जंगलों और आदिवासी इलाकों में शूट किया है. ये देहाती माहौल कहानी को ऑडियंस के लिए बेहद असरदार बनाता है. फिल्म में ‘गोंड’ जनजाति की सदियों पुरानी संस्कृति, अनोखी परंपराओं और उनके रहन-सहन को बेहद बारीकी से पर्दे पर उतारा गया है. सिनेमा प्रेमियों के लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया को करीब से देखने और समझने का बेहतरीन मौका है, जिसे आमतौर पर हिंदी सिनेमा में नजरअंदाज कर दिया जाता है. यही अनोखापन इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग और बेहद खास बनाता है.
फिल्म की कहानी में दर्शकों को जबर्दस्त और खतरनाक एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं. रश्मिका के किरदार को हर मोड़ पर दुश्मनों का सामना करना पड़ता है. वो बिना किसी खौफ के जंग के मैदान में उतरती है और हर मुसीबत का हिम्मत से मुकाबला करती है. ये लड़ाई सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उसके आत्मसम्मान और वजूद को बचाने की जंग है. रश्मिका के किरदार की हर लड़ाई के पीछे एक गहरा इमोशनल एंगल छुपा हुआ है. यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ एक मारधाड़ वाली कहानी नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला ड्रामा भी होने वाली है.
इस फिल्म में आदिवासी समाज की आस्था और अटूट विश्वास का एक बेहद खूबसूरत पहलू देखने को मिलेगा. कहानी में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे ये समाज प्रकृति और अपने लोक देवताओं से दिल से जुड़ा हुआ है. उनकी सदियों पुरानी मान्यताएं और परंपराएं आज भी उनके रोजमर्रा के जीवन का सबसे अहम हिस्सा हैं. ये अनोखा नजरिया फिल्म को एक अलग ही गहराई देता है. साथ ही, ये दर्शकों को ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की इस मॉर्डन वर्ल्ड में इन प्राचीन परंपराओं की क्या अहमियत है? ये फिल्म वाकई दिल को छू लेने वाली है.
फिल्म की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री और सस्पेंस छिपा हुआ है, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक दर्शकों को स्क्रीन से बांधकर रखने का काम करता है. वो ऐसा कौन सा राज या सवाल है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए ‘मैसा’ अपनी जान की बाजी लगा रही है, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है. इसी एक जवाब की खोज में वह कई बड़ी चुनौतियों और खतरों का सामना करती है. ये सस्पेंस ही इस पूरी फिल्म को एक बेहतरीन थ्रिलर टच देता है. इसे रविंद्र पुल्ले ने डायरेक्ट किया है. इसमें रश्मिका मंदाना के अलावा कई कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 2026 में ही रिलीज हो सकती है.