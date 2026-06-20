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क्या है रश्मिका मंदाना की 'मैसा' की कहानी? जिसने रिलीज से पहले बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट; महिला योद्धा बनकर जीतेंगी दिल

Rashmika Mandanna New Movie Mysaa: रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म ‘मैसा’ अपनी अनोखी कहानी को लेकर सुर्खियों में है. इस फिल्म में वे एक आदिवासी महिला योद्धा का बेहद दमदार और अलग किरदार निभा रही हैं. घने जंगलों के बीच सेट ये कहानी सस्पेंस, इमोशन और शानदार एक्शन से भरपूर होने वाली है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 20, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:37 AM IST
क्या है रश्मिका मंदाना की 'मैसा' की कहानी? जिसने रिलीज से पहले बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट; महिला योद्धा बनकर जीतेंगी दिल
Image Credit: Rashmika Mandanna New Movie Mysaa

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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