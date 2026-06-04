Peddi X Review: थियेटर्स में रिलीज होते ही छाई ‘पेड्डी’, राम चरण की परफॉर्मेंस ने जीता लोगों का दिल, इंटरवल सीन के दीवाने हुए फैंस

Peddi Social Media Reactions: साउथ सुपरस्टार राम चरण के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और उनकी मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेड्डी’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच पहले से ही जबरदस्त बज बना हुआ था. जैसे ही थियेटर्स में फिल्म के शो शुरू हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लोगों के रिएक्शंस और रिव्यूज की बाढ़ आ गई. हर कोई इस फिल्म को लेकर अपनी राय देने में जुटा है. फिल्म में राम चरण के शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों के मिले-जुले रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म के पहले हिस्से का रिव्यू देते हुए लिखा कि ‘पेड्डी’ का पहला हाफ थोड़ा एवरेज है, लेकिन इंटरवल से ठीक पहले की कहानी और इंटरवल सीन बहुत दमदार है. राम चरण के एंट्री सीन्स पर्दे पर काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके बाद की कहानी थोड़ी धीमी और बिखरी हुई महसूस होती है. यूजर का मानना है कि फिल्म में हीरोइन और विलेन का ट्रैक उतना असरदार नहीं रहा, लेकिन राम चरण की शानदार परफॉर्मेंस और एआर रहमान का धांसू म्यूजिक पूरी फिल्म को बखूबी संभाल लेता है.

#Peddi Average 1st Half! Add Zee News as a Preferred Source Pre-interval to interval sequence is solid and the highlight so far. Charan’s intro sequences also are neat. Apart from this it remains pretty flat and choppy. Heroine and villain track don’t work. Charan’s performance and music is carrying this one so… — Venky Reviews (@venkyreviews) June 3, 2026

इंटरवल और गानों ने जीता फैंस का दिल

वहीं दूसरी तरफ, राम चरण के कट्टर फैंस उनकी और इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि फिल्म का पहला हाफ पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर है और इसमें राम चरण एक बार फिर अपने पुराने और विंटेज अंदाज में नजर आए हैं. दर्शकों को फिल्म का इंटरवल पॉइंट बेहद पसंद आ रहा है. इसके साथ ही फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल के हैं. एक और यूजर ने खुशी जताते हुए लिखा कि पहला हाफ ब्लॉकबस्टर है, राम चरण ऑन ड्यूटी हैं और बेहतरीन इंटरवल पॉइंट के साथ गाने और बीजीएम ने थिएटर में समां बांध दिया है.

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Interval scene 360 degree and Helicopter cricketing shots in Flood lights with ARR BGM score followed by Peddi chants! Terrific duty by ARR! Rai rai rara and Chikiri songs on screen Overall Superb First half with strong emotions already set!#Peddi — MLReviews (@MovieLove999) June 3, 2026

हेलिकॉप्टर शॉट्स और क्रिकेट का रोमांच

फिल्म में क्रिकेट के सीन्स को जिस तरह फिल्माया गया है, उसकी भी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म का इंटरवल सीन वाकई लाजवाब है. फ्लडलाइट्स के बीच 360 डिग्री और हेलिकॉप्टर से लिए गए क्रिकेट के शॉट्स स्क्रीन पर कमाल के दिखते हैं. इसके साथ ही एआर रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक सीन में जान फूंक देता है. फिल्म के गाने ‘राय राय रारा’ और ‘चिकिरी’ बड़े पर्दे पर देखने में बहुत शानदार लगते हैं. कुल मिलाकर फिल्म का पहला हिस्सा इमोशंस और खेल के रोमांच के साथ काफी मजबूत नजर आता है.

#PEDDI First Half Review

Game changer first half is better than Peddi first half

Routine rotha first half — Harry Potter (@ThalaivarCBN) June 3, 2026

राम चरण का खिलाड़ी अवतार और संघर्ष

कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो इस फिल्म की तुलना राम चरण की पिछली फिल्मों से कर रहे हैं. एक यूजर ने रिव्यू देते हुए लिखा कि ‘पेड्डी’ के पहले हाफ की तुलना ‘गेम चेंजर’ के पहले हाफ से की जाए, तो ये थोड़ा कमजोर और आम सा लगता है. इस फिल्म में राम चरण एक ऐसे एथलीट का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष और खेल की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म की कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे कई बड़े खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत किसी और खेल से करते हैं, लेकिन बाद में अपनी कड़ी मेहनत से अपनी असली पहचान बदल लेते हैं.

दमदार स्टार कास्ट और मेकर्स की टीम

बता दें, इस फिल्म की कहानी को बुची बाबू सना ने लिखा है और उन्होंने ही इसका डायरेक्शन भी किया है. फिल्म में राम चरण टाइटल रोल यानी पेड्डी के किरदार में हैं. शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे एक्टर्स के होने से फिल्म काफी ग्रैंड बन गई है. इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स, सुकुमार राइटिंग्स और आईवीवाई एंटरटेनमेंट के साथ वेंकट सतीश किलारू ने वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. साथ ही को-प्रोड्यूसर के रूप में ईशान सक्सेना भी इस बड़ी फिल्म का हिस्सा हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है.