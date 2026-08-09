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EXPLAINER: ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में नहीं दिखा एक भी इंटीमेट सीन्स, क्या सेंसर बोर्ड के डर से मेकर्स ने किया बदलाव या कुछ और है माजरा?

Toxic Intimate Scenes Removed EXPLAINER: साउथ सुपरस्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ अपने टीजर और गानों में दिखाए गए एडल्ट सीन्स को लेकर विवादों में घिर गई है. भारी विरोध और कानूनी कार्रवाई के बाद मेकर्स को ट्रेलर से इंटीमेट सीन्स हटाने पड़े. चलिए बताते हैं आखिर इस पूरे विवाद के पीछे की असली कहानी?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:01 AM IST
EXPLAINER: ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में नहीं दिखा एक भी इंटीमेट सीन्स, क्या सेंसर बोर्ड के डर से मेकर्स ने किया बदलाव या कुछ और है माजरा?
Image Credit: Toxic Intimate Scenes Removed Explanation

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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