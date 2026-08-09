/EXPLAINER: ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में नहीं दिखा एक भी इंटीमेट सीन्स, क्या सेंसर बोर्ड के डर से मेकर्स ने किया बदलाव या कुछ और है माजरा?

साउथ के सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का धमाकेदार ट्रेलर 8 अगस्त को रिलीज कर दिया गया. येफिल्म 70-80 के दशक के गोवा के बैकग्राउंड पर आधारित है. फिल्म में यश एक बार फिर अपनी सुपरहिट फिल्म ‘केजीएफ’ वाले खूंखार और बागी अंदाज में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में वे अकेले ही ढेरों दुश्मनों के पसीने छुड़ाते दिख रहे हैं. इस फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट नजर आ रही हैं, जिनमें यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं भी लीड रोल में नजर आ रही हैं.
यश का ये अंदाज और अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वे इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं. ट्रेलर के सामने आते ही एक खास बात ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. दरअसल, जब इस फिल्म का टीजर और गाने रिलीज हुए थे, तब उनमें भर-भर के बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिखाए गए थे, जो ट्रेलर से पूरी तरह गायब दिखे. ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की असली वजह फिल्म को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहा विवाद और कानूनी पचड़े को माना जा रहा है.
असल में ये विवाद फिल्म के पहले टीजर के रिलीज होने के बाद से ही शुरू हो चुका था. उस टीजर में यश का कार के अंदर एक काफी बोल्ड सीन दिखाया गया था, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए थे. इसके बाद फिल्म का दूसरा टीजर ‘लेडीज एंड लेडीज’ रिलीज हुआ, जिसको लेकर ये विवाद और ज्यादा बड़ा हो गया. दोनों टीजर की जमकर आलोचना हुई. जहां कुछ लोगों ने इन दोनों टीजर को पसंद किया, तो काफी लोगों ने इस अश्लील और बेहुदा बताते हुए इसकी जमकर आलोचना की. सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ा तो लोगों ने यश का एक पुराना इंटरव्यू खोज निकाला.
उस पुराने वीडियो में यश ने दावा किया था कि वो कभी पर्दे पर ऐसा कोई सीन नहीं करेंगे, जिसे वे अपने माता-पिता के साथ बैठकर न देख सकें. इसके अलावा लोगों ने इस बात से भी एतजार जताया कि फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को सिर्फ फिजिकली यूज करने वाली चीज की तरह दिखाया जा रहा है. लोगों का कहना था कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद एक्ट्रेसेस के पास करने को कुछ नहीं था. ये मामला बढ़ते-बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि इसकी आंच राजनीतिक और सामाजिक गलियारों तक भी पहुंच गईं. एक राजनीतिक पार्टी की फीमेल विंग ने इन सीन्स को भारतीय सांस्कृतिक के खिलाफ बताया.
इतना ही नहीं, कर्नाटक राज्य महिला आयोग में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई. इसके बाद महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को खत लिखा और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. आयोग ने साफ कहा कि बिना किसी चेतावनी के ऐसे बोल्ड सीन्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी करना महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना है. ये विवाद सिर्फ महिला आयोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक संगठनों ने भी इस पर आपत्ति जताई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने भी फिल्म के खिलाफ ऑफिशियल FIR दर्ज करवाई.
नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन का सीधा आरोप था कि फिल्म के कुछ सीन्स में ईसाई धर्म के पवित्र प्रतीकों और धार्मिक मान्यताओं को गलत तरीके से पेश किया गया है. इससे ईसाई समाज की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं. इस तरह फिल्म चारों तरफ से कानूनी और सामाजिक विवादों के घेरे में आ गई. हम जानते हैं कि टीजर और प्रोमो जैसी चीजें सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी की जाती हैं, इसलिए उन्हें रिलीज से पहले किसी सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती. लेकिन जब बात फिल्म और उसके ऑफिशियल ट्रेलर की आती है, तो मेकर्स को हर हाल में सीबीएफसी से हरी झंडी लेनी पड़ती है.
माना जा रहा है कि कानूनी पचड़ों और सेंसर बोर्ड की सख्ती से बचने के लिए ही मेकर्स ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेलर से सभी बोल्ड सीन्स काट दिए. हालांकि, ट्रेलर में यश का एक न्यूड अवतार जरूर देखने को मिलता है. भले ही ट्रेलर से इन विवादित सीन्स की छुट्टी कर दी गई हो, लेकिन फिल्म के पहले रिलीज हुए दो गानों ‘तबाही’ और ‘मदहोश’ में जमकर बोल्डनेस परोसी गई है. इन गानों में दिखाए गए सीन्स को लेकर लोगों के भी बीच काफी चर्चा रही. खासतौर पर ‘तबाही’ गाने में दिखाए गए बोल्ड सीन्स की वजह से कियारा आडवाणी को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.
इसके बावजूद इन गानों को यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिले, लेकिन विवाद लगातार गहराता चला गया. गीतू मोहनदास के बेहतरीन डायरेक्शन में बनी ‘टॉक्सिक’ में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी की टोली नजर आने वाली है. इस फिल्म की शूटिंग कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में एक साथ की गई है. इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में डब करके 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में बड़े स्केल पर रिलीज किया जाएगा. भले ही फिल्म को लेकर खूब विवाद हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.