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‘अल्फा’ के टीजर से क्यों गायब रहीं शरवरी वाघ? आलिया भट्ट को ही मिला पूरा फुटेज; आखिर क्या है इसके पीछे का असली खेल

Alpha Teaser Sharvari Missing: यशराज फिल्म्स की नई स्पाई मूवी ‘अल्फा’ का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. टीजर में आलिया भट्ट तो जबरदस्त एक्शन करती दिखाई रही हैं, लेकिन फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस शरवरी वाघ कहीं नजर नहीं आईं. आखिर मेकर्स ने उन्हें क्यों छिपाकर रखा है?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 11, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:30 AM IST
‘अल्फा’ के टीजर से क्यों गायब रहीं शरवरी वाघ? आलिया भट्ट को ही मिला पूरा फुटेज; आखिर क्या है इसके पीछे का असली खेल
Image Credit: Alpha Teaser Sharvari Wagh Missing

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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