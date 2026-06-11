/‘अल्फा’ के टीजर से क्यों गायब रहीं शरवरी वाघ? आलिया भट्ट को ही मिला पूरा फुटेज; आखिर क्या है इसके पीछे का असली खेल

Alpha Teaser Sharvari Wagh Missing: यशराज फिल्म्स की मच-अवेटेड स्पाई यूनिवर्स फिल्म ‘अल्फा’ का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर इसे लेकर बातें शुरू हो गईं. टीजर में आलिया भट्ट का खतरनाक एक्शन अवतार देखने को मिला और साथ में बॉबी देओल की एक छोटी सी झलक ने भी फैंस को एक्साइटेड कर दिया. लेकिन इस सबके बीच जिस बात ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो थी फिल्म की दूसरी अहम एक्ट्रेस शरवरी वाघ का टीजर से गायब होना.
फिल्म में बड़ा रोल होने के बावजूद टीजर में उनकी एक भी झलक न दिखने से लोग हैरान हैं. इस टीजर के आने के बाद इंटरनेट पर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मेकर्स ने शरवरी को पूरी तरह से क्यों नजरअंदाज कर दिया? कुछ फैंस का कहना है कि मेकर्स जानबूझकर सारा ध्यान सिर्फ आलिया पर ही रखना चाहते हैं ताकि फिल्म की हाइप बनी रहे. कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर इसे शरवरी के साथ नाइंसाफी भी बताने लगे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें बराबर का मौका मिलना चाहिए था.
हालांकि, अगर हम फिल्मी दुनिया के नजरिए से देखें तो इसके पीछे की कहानी कुछ और ही लगती है. असल में शरवरी की एक और बड़ी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली की इस फिल्म में शरवरी जिया नाम की एक बेहद चुलबुली, हंसमुख और आजाद ख्यालों वाली लड़की का रोल प्ले कर रही हैं. ये फिल्म साल 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बैकग्राउंड पर बनी एक इमोशनल लव स्टोरी है, जिसमें वेदांग रैना और दिलजीत दोसांझ भी हैं.
देखा जाए तो फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ की जिया और ‘अल्फा’ की सीक्रेट एजेंट वाली शरवरी के किरदारों में जमीन-आसमान का अंतर है. एक तरफ वो बेहद मासूम, इमोशनल और प्यार करने वाली लड़की बनी हैं, तो दूसरी तरफ ‘अल्फा’ में वो बंदूकों से खेलती और दुश्मनों के छक्के छुड़ाती दिखेंगी. ऐसे में ये मुमकिन है कि फिल्म के मेकर्स अभी शरवरी के उस रफ-एंड-टफ और एक्शन वाले अवतार को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, ताकि उनकी रिलीज होने वाली फिल्म की इमेज खराब न हो.
अगर ‘अल्फा’ के टीजर में शरवरी को मारधाड़ करते हुए दिखा दिया जाता, तो शायद दर्शक उनकी रोमांटिक फिल्म के किरदार से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते. इसलिए ये फैसला आलिया को ज्यादा फुटेज देने का नहीं, बल्कि शरवरी के दोनों प्रोजेक्ट्स को सिक्योर रखने की एक सोची-समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है. इसके अलावा यशराज फिल्म्स की ये पुरानी आदत रही है कि वो अपने बड़े सस्पेंस और किरदारों को आखिरी वक्त तक छुपाकर रखते हैं, ताकि थिएटर में दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिल सके.
इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से एक और दिलचस्प खबर सुनने को मिल रही है कि 14 जून को शरवरी वाघ का जन्मदिन है. कयास लगाए जा रहे हैं कि मेकर्स उनके बर्थडे के खास मौके पर कोई स्पेशल कैरेक्टर पोस्टर या अलग से छोटा टीजर रिलीज कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो शरवरी को अलग से पूरी लाइमलाइट मिलेगी और फैंस का इंतजार भी खत्म हो जाएगा. फिलहाल, ‘अल्फा’ के टीजर ने शरवरी को न दिखाकर एक ऐसा मिस्ट्री फैक्टर बना दिया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट डबल कर दी.