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150 करोड़ का बजट, खूब बटोरी वाहवाही... फिर भी पहले दिन सिर्फ इतनी की कमाई; क्या रिकवरी कर पाएगी ‘कॉकटेल 2’?

Cocktail 2 Opening Day Collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की नई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लव-ट्रायंगल पर बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई हर किसी को हैरान कर दिया. चलिए बताते हैं फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 20, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:23 AM IST
150 करोड़ का बजट, खूब बटोरी वाहवाही... फिर भी पहले दिन सिर्फ इतनी की कमाई; क्या रिकवरी कर पाएगी ‘कॉकटेल 2’?
Image Credit: Cocktail 2 Opening Day Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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