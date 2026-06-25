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40 करोड़ का बजट, थिएटर्स में 2516 शोज... सामंथा रूथ की फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में वसूली पूरी रकम; दुनियाभर में बज रहा डंका

Maa Inti Bangaram Collection: सामंथा रुथ प्रभु की नई एक्शन-कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म ‘मां इंती बंगारम’ इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. 80 के दशक के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म में एक ऐसी महिला की कहानी दिखा गई है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए खतरनाक अतीत से टकरा जाती है. फिल्म ने 6 दिन में अपना पूरा बजट वसूल लिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 25, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:20 AM IST
40 करोड़ का बजट, थिएटर्स में 2516 शोज... सामंथा रूथ की फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में वसूली पूरी रकम; दुनियाभर में बज रहा डंका
Image Credit: Maa Inti Bangaram Collection Day 6Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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