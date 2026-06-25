Maa Inti Bangaram Collection Day 6: सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म ‘मां इंती बंगारम’ साल 2026 की एक बड़ी फैमिली ड्रामा बनकर सामने आई है. इस फिल्म के निर्देशन की कमान नंदिनी रेड्डी ने संभाली है. फिल्म की कहानी ऑडियंस को एक बेहद खूबसूरत सफर पर ले जाती है, जिसमें सस्पेंस, दमदार एक्शन और गहरे जज्बातों का एक अनोखा तालमेल देखने को मिलता है. इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी और अट्रैक्शन इसका बैकग्राउंड है. कहानी को 80 के दशक के माहौल में बुना गया है, जो दर्शकों को पुरानी यादों के एक अलग ही दौर में ले जाता है.
यही वजह है कि फिल्म लोगों को सिनेमाघरों में एक नया यूनिक एक्सपीरियंस देती है. फिल्म में सामंथा के साथ गुलशन देवैया, दिगंत मांचले, गौतमी, श्रीमुखी, मंजूषा, आनंद, श्रीलक्ष्मी, श्रीनिवास गविरड्डी, चैतन्य कृष्ण, वडलामणि श्रीनिवास, रचना साहदेवा, जेमिनी सुरेश और वेन्नेला किशोर जैसे कलाकारों ने काम किया है. इन सभी छोटे-बड़े कलाकारों ने अपने किरदारों को इतनी बखूबी निभाया है कि पर्दे पर एक असली और प्यारा फैमिली माहौल नजर आता है. ये फिल्म एक आम महिला की है जो अपने सिपंल से परिवार के साथ खुशी-खुशी रह रही होती है.
इस महिला का बीता हुआ कल बहुत ही खौफनाक होता है. वो अपनी इस पुरानी जिंदगी को हर किसी से छिपाकर रखती है. लेकिन जब उसके पुराने दुश्मन अचानक उसके सामने आ जाते हैं, तो उसे अपने नए परिवार को बचाने के लिए मजबूरन दोबारा उसी खूंखार रास्ते पर कदम रखना पड़ता है. शानदार कहानी वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की धुआंधार कमाई कर ली है. हालांकि, वर्किंग डेज में इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्रेज बना हुआ है.
खास बात ये है कि ये फिल्म सामंथा के करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट बन चुकी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2.50 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म की कुल घरेलू कमाई अब 33.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. बुधवार को सिनेमाघरों में इस फिल्म के 2516 शोज चलाए गए, जिनमें ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी करीब 20.3 फीसदी रही. फिल्म की शुरुआत भी धमाकेदार रही थी, जहां इसने पहले दिन 5.35 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद वीकेंड पर फिल्म को भारी फायदा मिला.
शनिवार को फिल्म ने 7.65 करोड़ और रविवार को 10.10 करोड़ रुपये का दमदार बिजनेस किया. भाषा के लेवल पर देखा जाए तो फिल्म के तेलुगु वर्जन को तमिल के मुकाबले ऑडियंस का ज्यादा प्यार मिल रहा है. बुधवार को जहां तेलुगु वर्जन ने 2.35 करोड़ कमाए, वहीं तमिल वर्जन महज 15 लाख का ही कलेक्शन कर सका. इस फिल्म के बजट को लेकर बाजार में अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. आम तौर पर इसका प्रोडक्शन बजट लगभग 35 करोड़ से लेकर करीब 40 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपना बजट निकाल लिया है.
कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म करते हुए लगभग 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. एक सीमित बजट का प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये फिल्म ऑडियंसका दिल जीतने में पूरी तरह कामयाब रही है. चारों तरफ इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय सामंथा के दमदार रोल को जाता है. सामंथा ने अपने बेहतरीन अभिनय से इस किरदार को पर्दे पर जिंदा कर दिया है. यही वजह है कि ऑडियंस खुद को उनके इस रोल से बहुत गहराई से जोड़ पा रहे हैं. कुल मिलाकर, फिल्म उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी है.