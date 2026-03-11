Ek Din Trailer: 'सैयारा' को टक्कर देने आ गई साल 2026 की मोस्ट रोमांटिक फिल्म 'एक दिन', 2 मिनट 12 सेकंड में दिखा ऐसा प्यार...तोड़ सकती है रिकॉर्ड

Ek Din Trailer Release: साई पल्लवी और जुनैद खान की मचअवेटेड रोमांटिक फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर आउट हो गया है. इस 2 मिनट 12 सेकंड के ट्रेलर में जुनैद और साई की केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन लग रही है कि आप एक पल के लिए भी आंख नहीं झपका पाएंगे. ये ट्रेलर आते ही फैंस का फेवरेट बन गया है.

मोस्ट रोमांटिक ट्रेलर

'एक दिन' के ट्रेलर की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली दुनिया से होती है. जो दर्शकों को एक जादुई और क्लासिक प्रेम कहानी की तरफ ले जाती है. ट्रेलर में जुनैद खान एक 'फॉर्च्यून बेल' (किस्मत की घंटी) के बारे में बताते दिख रहे हैं, जिसे बजाने पर सच्चे प्यार की मुराद पूरी होती है. जब वह ये बात कह रहे होते हैं, तब वह साई पल्लवी के किरदार 'मीरा' की तरफ देखते हैं और मन ही मन दुआ करते हैं कि काश वो उनकी हो जाए.वो कहते हैं कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए. ट्रेलर में जुनैद और साई पल्लवी के बीच की प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिली है जिससे आप कनेक्टेड फील करेंगे.

दमदार केमिस्ट्री

स्क्रीन पर ये पर ये दोनों साथ में बहुत ही फ्रेश और एक्साइटिंग लग रहे हैं, और उनके बीच का सहज अंदाज हर सीन में एक जादू सा पैदा कर रहा है. ट्रेलर में जुनैद एक प्यारे और थोड़े झिझकने वाले लड़के के रूप में दिख रहे हैं, जो अपने रोल में मासूमियत और सादगी लेकर आए हैं, वहीं साई पल्लवी कॉन्फिडेंट और शांत नजर आ रही हैं.

सॉफ्ट लव स्टोरी

ये रोमांटिक और सॉफ्ट लव स्टोरी है. जो 'सैयारा' के बाद बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म का टाइटल ट्रैक, जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था और जिसे अरिजीत सिंह के होमटाउन में शूट किया है. उसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला.

1 मई 2026 को होगी रिलीज

इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है. निर्देशन सुनील पांडे ने किया है. साई पल्लवी ने इस ट्रेलर में भी अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ी हैॉ. हालांकि ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है, तो यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हिंदी दर्शक उन्हें कितना पसंद करते हैं. पर, ट्रेलर देखकर यह साफ हो जाता है कि साई पल्लवी साउथ में इतनी डिमांड में क्यों रही हैं और अब हिंदी फिल्मों के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद क्यों बनी हुई हैं.ये मूवी 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.