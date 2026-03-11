Advertisement
trendingNow13137082
Hindi NewsबॉलीवुडEk Din Trailer: सैयारा को टक्कर देने आ गई साल 2026 की मोस्ट रोमांटिक फिल्म एक दिन, 2 मिनट 12 सेकंड में दिखा ऐसा प्यार...तोड़ सकती है रिकॉर्ड

Ek Din Trailer: 'सैयारा' को टक्कर देने आ गई साल 2026 की मोस्ट रोमांटिक फिल्म 'एक दिन', 2 मिनट 12 सेकंड में दिखा ऐसा प्यार...तोड़ सकती है रिकॉर्ड

साई पल्लवी और जुनैद खान की मचअवेटेड रोमांटिक फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर आउट हो गया है. जो मिनटों में वायरल हो गया. इस मूवी के साथ साउथ एक्ट्रेस साई ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक दिन ट्रेलर रिलीज
एक दिन ट्रेलर रिलीज

Ek Din Trailer Release: साई पल्लवी और जुनैद खान की मचअवेटेड रोमांटिक फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर आउट हो गया है. इस 2 मिनट 12 सेकंड के ट्रेलर में जुनैद और साई की केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन लग रही है कि आप एक पल के लिए भी आंख नहीं झपका पाएंगे. ये ट्रेलर आते ही फैंस का फेवरेट बन गया है. 

मोस्ट रोमांटिक ट्रेलर

'एक दिन' के ट्रेलर की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली दुनिया से होती है. जो दर्शकों को एक जादुई और क्लासिक प्रेम कहानी की तरफ ले जाती है. ट्रेलर में जुनैद खान एक 'फॉर्च्यून बेल' (किस्मत की घंटी) के बारे में बताते दिख रहे हैं, जिसे बजाने पर सच्चे प्यार की मुराद पूरी होती है. जब वह ये बात कह रहे होते हैं, तब वह साई पल्लवी के किरदार 'मीरा' की तरफ देखते हैं और मन ही मन दुआ करते हैं कि काश वो उनकी हो जाए.वो कहते हैं कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए. ट्रेलर में जुनैद और साई पल्लवी के बीच की प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिली है जिससे आप कनेक्टेड फील करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

दमदार केमिस्ट्री

स्क्रीन पर ये पर ये दोनों साथ में बहुत ही फ्रेश और एक्साइटिंग लग रहे हैं, और उनके बीच का सहज अंदाज हर सीन में एक जादू सा पैदा कर रहा है. ट्रेलर में जुनैद एक प्यारे और थोड़े झिझकने वाले लड़के के रूप में दिख रहे हैं, जो अपने रोल में मासूमियत और सादगी लेकर आए हैं, वहीं साई पल्लवी कॉन्फिडेंट और शांत नजर आ रही हैं. 

सॉफ्ट लव स्टोरी 

ये रोमांटिक और सॉफ्ट लव स्टोरी है. जो 'सैयारा' के बाद बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म का टाइटल ट्रैक, जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था और जिसे अरिजीत सिंह के होमटाउन में शूट किया है. उसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला.

Bhooth Bangla: पेड़ की टहनी से उल्टे लटके अक्षय कुमार, काला घना अंधेरा और चमगादड़ों का आतंक...12 मार्च को आ रहा खौफनाक टीजर

 

1 मई 2026 को होगी रिलीज

इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है. निर्देशन सुनील पांडे ने किया है. साई पल्लवी ने इस ट्रेलर में भी अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ी हैॉ. हालांकि ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है, तो यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हिंदी दर्शक उन्हें कितना पसंद करते हैं. पर, ट्रेलर देखकर यह साफ हो जाता है कि साई पल्लवी साउथ में इतनी डिमांड में क्यों रही हैं और अब हिंदी फिल्मों के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद क्यों बनी हुई हैं.ये मूवी 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ek Din FilmJunaid KhanSai Pallavi

Trending news

पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम