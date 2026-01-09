Advertisement
trendingNow13068794
Hindi Newsबॉलीवुड‘भूल भुलैया’ जैसी है प्रभास की ‘द राजा साब’? सोशल मीडिया पर उठे सवाल, मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

‘भूल भुलैया’ जैसी है प्रभास की ‘द राजा साब’? सोशल मीडिया पर उठे सवाल, मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

Prabhas की फिल्म 'द राजा साब' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की है. फिल्म को ट्विटर पर तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग फिल्म का कम्पेरिजन 'भूल भुलैया' से कर रहे हैं. इसे लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर ने चुप्पी तोड़ी.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द राजा साब और भूल भुलैया
द राजा साब और भूल भुलैया

The Raja Saab VS Bhool Bhulaiyaa: प्रभास की 'द राजा साब' (The Raja Saab) के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर उसे तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है. ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास ने लंबे वक्त बाद थिएटर में दमदार वापसी की है. लेकिन,जब से फिल्म का ट्रेलर सामने आया है तब से लोग इसका कम्पेरिजन अक्षय कुमार की मूवी 'भूल भुलैया' से कर रहे हैं. हालांकि इसे लेकर अब 'द राजा साब' के मेकर्स ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि दोनों फिल्मों में काफी ज्यादा डिफरेंस है.

क्यों हो रहा 'भूल भुलैया' और 'द राजा साब' का कम्पेरिजन?

दरअसल, दोनों फिल्मों का कम्पेरिजन तब से शुरू हुआ जब से 'द राजा साब' का ट्रेलर रिवील हुआ. लोग अक्षय कुमार की 'भूल भुलैया' और प्रभास की फिल्म को थोड़ा सिमिलर कहने लगे. जिसकी वजह दोनों फिल्मों का हॉरर कॉमेडी होना है. ऐसे में प्रभास की फिल्म के प्रोड्यूसर टी जी विश्वा प्रसाद ने कहा- 'नई फिल्म में अनूठी कथा शैली और दृश्यों को शामिल किया गया है. हमने भारत के बड़े स्टार को ध्यान में रखते हुए एक काल्पनिक कहानी गढ़नी थी. इसलिए सीन्स के अलावा कहानी के मामले में भी ये मूवी अलग है.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @peoplemediafactory

मेकर्स ने बताया डिफरेंस

'भूल भुलैया एक शानदार फिल्म है. मुझे बहुत पसंद है. लेकिन वो एक रियलइस्टिक थीम पर बनी थी. उसका सेट एक रियल पैलेस था जो कि रियल सिचुएशन पर फिट बैठता था. लेकिन, राजा साब में एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है. जो आपको एक फैटेंसी में लेकर जाएगी. हमारा मेन मकसद कल्पना का एक ऐसा पूरा सीन बनाना है जो पहले कभी अस्तित्व में ना हो.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @peoplemediafactory

क्या ‘राज साब’ से तोड़ पाएंगे प्रभास अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड? बाहुबली-2 नहीं… इस मूवी ने ओपनिंग डे पर कमाए थे 900000000 करोड़!

आधे दिन तक 'द राजा साब' का कलेक्शन

इस फिल्म को लेकर निधि अग्रवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि इस फिल्म को वैसा ही शानदार रिस्पांस मिले जैसा 'भूल भुलैया' मूवी को मिला था. sacnilk के मुताबिक इस फिल्म ने आधे दिन तक 14.39 करोड़ की कमाई कर ली है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म पहले दिन के खत्म होने से पहले अच्छे नंबर्स बॉक्स ऑफिस पर गेन कर ले. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीबन 300 करोड़ है. ऐसे में फिल्म को हिट होने के लिए बजट से ऊपर की कमाई करनी होगी.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

The Raja Saabbhool bhulaiyaaPrabhas

Trending news

BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता