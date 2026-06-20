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‘राख’ का वो खूंखार ‘दैत्य’... जिसने स्क्रीन पर बिखेरा खौफ और असल जिंदगी में झेले डरावने एक्सपीरियंस; नफरत मिलने की इनसाइड स्टोरी

Raakh Web Series: अली फजल की नई वेब सीरीज ‘राख’ में खूंखार साइको किलर ‘बाबू’ का रोल निभाकर आकाश मखीजा इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों के बीच छा गए. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि इस खूंखार किरदार को निभाने के लिए उन्हें अपने सरकारी स्कूल के दिनों में देखे हिंसक माहौल और खौफनाक एक्सपीरियंस से मदद मिली.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 20, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:02 AM IST
‘राख’ का वो खूंखार ‘दैत्य’... जिसने स्क्रीन पर बिखेरा खौफ और असल जिंदगी में झेले डरावने एक्सपीरियंस; नफरत मिलने की इनसाइड स्टोरी
Image Credit: Raakh Web Series Akash Makhija

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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