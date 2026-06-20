Raakh Web Series Akash Makhija: अली फजल की नई वेब सीरीज ‘राख’ इन दिनों प्राइम वीडियो पर खूब धमाल मचा रही है. इस क्राइम-थ्रिलर सीरीज की कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. सीरीज में विलेन का रोल निभाने वाले एक्टर आकाश मखीजा की एक्टिंग की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है. सीरीज में आकाश ने खूंखार साइको किलर ‘बाबू’ का रोल निभाया है. इस खतरनाक रोल को सच दिखाने के लिए आकाश ने किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी के कुछ पुराने और डरावने एक्सपीरियंस का सहारा लिया.
अपने एक हालिया इंटरव्यू में आकाश मखीजा ने बताया कि इस साइको किलर के दिमाग को समझने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की. उन्होंने कहा कि ‘बाबू’ का किरदार खुद को दुनिया का सबसे जरूरी इंसान समझता है. उसे लगता है कि बाकी सब लोग उसकी जिंदगी में बहुत छोटे-मोटे किरदार हैं. वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और जो उसे सीधे तरीके से नहीं मिलता, उसे वह जबरदस्ती छीन लेता है. आकाश ने इस रोल को करते समय विलेन से कोई हमदर्दी नहीं रखी, जिससे उनका अभिनय एकदम असली लगा.
हाल ही में आकाश मखीजा ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़कों के एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी. वहां का माहौल काफी सख्त और कभी-कभी बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता था. स्कूल के दिनों में उन्होंने बच्चों के बीच बहुत झगड़े और एग्रेसिव बिहेव करते हुए देखा. बचपन में देखीं वही सब बातें अब उनकी नई वेब सीरीज में काम आईं. उस पुराने माहौल ने आकाश को इस खूंखार विलेन की मानसिकता को गहराई से समझने और उसे पर्दे पर जीवंत करने में काफी मदद की.
यही वजह है कि वे अपने इस निगेटिव किरदार को इतनी बखूबी निभा पाए. अपने स्कूल के दिनों का एक डरावना किस्सा शेयर करते हुए आकाश ने बताया कि एक बार उन्होंने कुछ लड़कों को आपस में बुरी तरह लड़ते देखा. वे लड़के ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाले नुकीले औजारों (टूल्स) से एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे और नुकसान पहुंचा रहे थे. उस समय बचपन में ये सब चीजें बहुत नॉर्मल लगती थीं. लेकिन बाद में जब वे बड़े हुए और जिंदगी को समझदार नजरिए से देखा, तब उन्हें अहसास हुआ कि वो माहौल कितना डरावना और मुश्किल था.
आकाश मखीजा का कहना है कि स्क्रीन पर डरावने और हिंसक रोल निभाने के लिए एक्टर का मेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है. हालांकि, इस सीरीज की कहानी और स्क्रिप्ट इतनी शानदार थी कि उन्हें अपने कैरेक्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई. स्क्रिप्ट में हर बात साफ-साफ लिखी थी, जिससे उन्हें कोई फालतू अंदाजा नहीं लगाना पड़ा. आकाश ने सिर्फ स्क्रिप्ट के शब्दों को जिया और पूरी ईमानदारी से काम किया. उनका मकसद सिर्फ इतना था कि ऑडियंस जब उन्हें स्क्रीन पर देखें, तो एक असली साइको किलर का खौफ महसूस कर सकें.
आकाश मखीजा का मानना है कि फिल्मों और वेब सीरीज के विलेन सिर्फ कल्पना नहीं होते. हमारे समाज में ऐसे हिंसक लोग और हालात सच में मौजूद हैं, जिनसे इन किरदारों को गढ़ा जाता है. उनके बचपन के कड़वे एक्सपीरियंस ने ही ‘राख’ सीरीज में उनके विलेन के रोल को इतना दमदार और असरदार बनाया है. अगर आप भी इस थ्रिलर सीरीज को देखना चाहते हैं, तो ये इस समय अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. ये सीरीज अपने सस्पेंस और बेहतरीन एक्टिंग की वजह से लगातार सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच सुर्खियां बटोर रही है.