70 करोड़ का बजट और कमाई... कुछ ऐसा रहा ‘डकैत’ के पहले दिन का हाल, एक जुनूनी आशिक की सरफिरी कहानी

Dacoit Box Office Collection Day 1: अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘डकैत’ आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ था और लोग इसकी कहानी को लेकर काफी एक्साइटेड थे. ये एक लव स्टोरी है, लेकिन इसमें सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि ऐसे कई ट्विस्ट भी हैं जो इसे खास बनाते हैं. फिल्म का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, जो इसे बाकी लव स्टोरी फिल्मों से अलग खड़ा करता है.

रिलीज के पहले दिन ही इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा देखने को मिली. फिल्म में अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की जोड़ी स्क्रीन पर फ्रेश नजर आ रही है और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही है. खासतौर पर अदिवी ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया. उन्हें साउथ इंडस्ट्री का एक बेहतरीन और टैलेंटेड एक्टर माना जाता है और इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से ये बात साबित कर दी है. कई जगहों पर उनकी परफॉर्मेंस कमाल लगती है.

आखिर तक बांधे रखती है फिल्म

खास बात ये भी है कि ये फिल्म दर्शकों को आखिर तक बांधे रखती है. अगर कहानी की बात करें तो ये एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी है, जो अपने परिवारों की वजह से एक नहीं हो पाते. शुरुआत में कहानी काफी सिंपल लगती है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें कई मोड़ आते हैं जो इसे दिलचस्प बनाते हैं. फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन असली मजा दूसरे हिस्से में आता है. इसलिए दर्शकों को सलाह दी जा रही है कि वे फिल्म को आधे में जज न करें, क्योंकि आगे जाकर कहानी पूरी तरह बदलती नजर आती है.

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कितना है फिल्म का बजट?

फिल्म ‘डकैत: ए लव स्टोरी’ का बजट भी काफी बड़ा बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे करीब 70 करोड़ रुपये में बनाया गया है. हालांकि, कुछ जगहों पर इसका बजट 80 से 100 करोड़ रुपये तक भी बताया गया है, लेकिन 70 करोड़ का आंकड़ा ज्यादा चर्चा में है. फिल्म में इस बजट का असर साफ नजर आता है. एक्शन सीन्स अच्छे से शूट किए गए हैं, लोकेशन काफी खूबसूरत हैं और फिल्म का ओवरऑल लुक भी काफी पॉलिश्ड लगता है. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन ठीक-ठाक कमाई की है.

पहले दिन कितनी की कमाई?

सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ‘डकैत’ ने ओपनिंग डे पर करीब 6.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसमें से सिर्फ 12 प्रतिशत कमाई हिंदी वर्जन से आई है, जबकि बाकी की कमाई तेलुगु भाषा से हुई है. ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म को साउथ में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कमाई में कितना उछाल आता है. फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट किया गया है. इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले अदिवी और शेनिल ने मिलकर तैयार किया है.

क्या है फिल्म की कहानी?

कहानी एक ऐसे कैदी की है, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता है. वो उसे फंसाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है. लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि इसमें प्यार, धोखा और इमोशन्स भी गहराई से दिखाए जाते हैं. फिल्म में अदिवी और मृणाल के अलावा अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. सभी ने अपने-अपने किरदार को अच्छे से निभाने की कोशिश की है.