मुझे हिंदी नहीं आती, 3 साल पहले शूट किया था गाना... 'सरके चुनर तेरी' पर बवाल के बीच नोरा ने तोड़ी चुप्पी

Nora Fatehi on Sarke Chunar Song Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में नोरा फतेही फिल्म केडी: द डेविल (KD: The Devil) के गाने को लेकर हुए विवाद पर चुप्पी तोड़ी है.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही बीते कई दिनों से अपने गाने को लेकर विवादों में हैं, अब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी चुप्पी थोड़ी है. दरअसल, एक गाने को लेकर नोरा पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में उन्हें अंधेरे में रखा गया और उनके साथ धोखा हुआ है. एक्ट्रेस ने अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो और कैप्शन में नोरा काफी इमोशनल और गुस्से में नजर आईं.
वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं, 'मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई भी यह सोचे कि मैं इस तरह की चीज का समर्थन करती हूं. आप लोगों के विरोध और दबाव की वजह से फिल्म निर्माताओं ने आखिरकार उस गाने को हटा लिया है, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं.' नोरा ने साफ करते हुए आगे कहा, 'मैं फिर से यह दोहराना चाहती हूं कि मुझे इस हिंदी गाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. मैंने इस गाने पर परफॉर्म नहीं किया है और न ही मेरी इमेज (चेहरा) इस्तेमाल करने की कोई अनुमति ली गई थी." उन्होंने साफ किया कि नोरा ने सिर्फ कन्नड़ में इस गाने को 3 साल पहले शूट किया था और उन्हें कन्नड़ ठीक से आती तक नहीं है.'
नोरा ने अपने प्रशंसकों और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वे उस विवादित गाने को अब और शेयर न करें. उनका कहना है कि जितना ज्यादा इसे शेयर किया जाएगा, उतना ही उस गलत कंटेंट को प्लेटफॉर्म मिलेगा. नोरा ने यह भी कहा कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर उनके चरित्र पर हमला कर रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.
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नोरा ने आगे कहा कि मूल रूप से एक कन्नड़ फिल्म के गाने के लिए शूटिंग की थी. शूटिंग के दौरान उन्हें लिरिक्स का सही अनुवाद नहीं बताया गया और बाद में मेकर्स ने बिना उनकी जानकारी के उसका हिंदी वर्जन तैयार कर लिया, जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. नोरा ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि वे और उनकी टीम भविष्य में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और अनुबंधों को लेकर बेहद सतर्क रहेंगे. फिलहाल, फिल्म मेकर्स द्वारा गाना हटा लिए जाने के बाद नोरा ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की इमेज के गलत इस्तेमाल पर एक नई बहस छेड़ दी है.
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