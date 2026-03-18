Advertisement
trendingNow13145557
Hindi Newsबॉलीवुडमुझे हिंदी नहीं आती, 3 साल पहले शूट किया था गाना... सरके चुनर तेरी पर बवाल के बीच नोरा ने तोड़ी चुप्पी

मुझे हिंदी नहीं आती, 3 साल पहले शूट किया था गाना... 'सरके चुनर तेरी' पर बवाल के बीच नोरा ने तोड़ी चुप्पी

Nora Fatehi on Sarke Chunar Song Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में नोरा फतेही फिल्म केडी: द डेविल (KD: The Devil) के गाने को लेकर हुए विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुझे हिंदी नहीं आती, 3 साल पहले शूट किया था गाना... 'सरके चुनर तेरी' पर बवाल के बीच नोरा ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही बीते कई दिनों से अपने गाने को लेकर विवादों में हैं, अब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी चुप्पी थोड़ी है. दरअसल, एक गाने को लेकर नोरा पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में उन्हें अंधेरे में रखा गया और उनके साथ धोखा हुआ है. एक्ट्रेस ने अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो और कैप्शन में नोरा काफी इमोशनल और गुस्से में नजर आईं. 

Nora Fatehi का फूटा गुस्सा

वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं, 'मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई भी यह सोचे कि मैं इस तरह की चीज का समर्थन करती हूं. आप लोगों के विरोध और दबाव की वजह से फिल्म निर्माताओं ने आखिरकार उस गाने को हटा लिया है, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं.' नोरा ने साफ करते हुए आगे कहा, 'मैं फिर से यह दोहराना चाहती हूं कि मुझे इस हिंदी गाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. मैंने इस गाने पर परफॉर्म नहीं किया है और न ही मेरी इमेज (चेहरा) इस्तेमाल करने की कोई अनुमति ली गई थी." उन्होंने साफ किया कि नोरा ने सिर्फ कन्नड़ में इस गाने को 3 साल पहले शूट किया था और उन्हें कन्नड़ ठीक से आती तक नहीं है.'

नोरा ने अपने प्रशंसकों और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वे उस विवादित गाने को अब और शेयर न करें. उनका कहना है कि जितना ज्यादा इसे शेयर किया जाएगा, उतना ही उस गलत कंटेंट को प्लेटफॉर्म मिलेगा. नोरा ने यह भी कहा कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर उनके चरित्र पर हमला कर रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

वो 2 घंटा 40 मिनट की कल्ट क्लासिक फिल्म...जिसने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद भी रचा इतिहास, 11 में से 3 गाने आज भी बने हैं फेवरेट

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विवादित गाने पर एक्ट्रेस ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

नोरा ने आगे कहा कि मूल रूप से एक कन्नड़ फिल्म के गाने के लिए शूटिंग की थी. शूटिंग के दौरान उन्हें लिरिक्स का सही अनुवाद नहीं बताया गया और बाद में मेकर्स ने बिना उनकी जानकारी के उसका हिंदी वर्जन तैयार कर लिया, जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. नोरा ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि वे और उनकी टीम भविष्य में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और अनुबंधों को लेकर बेहद सतर्क रहेंगे. फिलहाल, फिल्म मेकर्स द्वारा गाना हटा लिए जाने के बाद नोरा ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की इमेज के गलत इस्तेमाल पर एक नई बहस छेड़ दी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Nora Fatehi

Trending news

मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Kashmir Weather
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
Nitin Gadkari
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
harish rana case
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Mallikarjun Kharge
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
Operation Sindhur
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी