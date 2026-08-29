न स्टार, न बड़ा बजट, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छाई ये फिल्म, 2 करोड़ लगाकर कमाया 500% से ज्यादा का मुनाफा; 'Toxic' के बीच बनी सरप्राइज हिट

टॉक्सिक के बिग बजट के बीच इन दिनों सिनेमाघरों में एक भक्ति से भरी मूवी बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर रही है. हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई 'हनुमान अंश' की. चिंदी से बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' ने कितना प्रॉफिट कमा लिया है?
फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. पहले यह फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी. रिलीज के 22 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी फिल्म कई सिनेमाघरों में चल रही है. कुछ थिएटर्स में इसके अब भी 8 से ज्यादा शो रखे जा रहे हैं. खास बात यह है कि 'टॉक्सिक', 'आवारापन 2' जैसी नई फिल्मों के बीच भी 'हनुमान अंश' की पकड़ बनी हुई है. छोटे बजट से शुरू हुई यह फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर एक सरप्राइज सक्सेस बनकर उभरी है.
'हनुमान अंश' की सिनेमाघरों में शुरुआत बहुत बड़े आंकड़ों के साथ नहीं हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने लगभग 10 लाख रुपये से शुरुआत की और अपने पहले हफ़्ते में करीब 1.08 करोड़ रुपये कमाए. इसका दूसरा हफ़्ता और भी धीमा रहा, जिसमें फिल्म ने लगभग 40 लाख रुपये की कमाई की. हालांकि, तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत पूरी तरह बदल गई. आम तौर पर दो हफ़्तों के बाद फिल्मों की रफ़्तार धीमी हो जाती है, लेकिन इसके उलट हनुमान अंश ने ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया और खबरों के मुताबिक़ सिर्फ़ तीसरे हफ़्ते में ही लगभग 10.5 करोड़ रुपये कमाए. इससे इसकी कुल थिएट्रिकल कमाई लगभग 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. फिल्म के बताए गए प्रोडक्शन बजट को देखते हुए ये आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'हनुमान अंश' को सिर्फ़ 1.8-2 करोड़ रुपये में बनाया गया था. लेकिन अब फिल्म ने लगभग 12 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपनी प्रोडक्शन लागत के मुकाबले 500% से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है. रिलीज के लिए कई फिल्मों की भीड़ के बावजूद, लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलने की वजह से यह फिल्म अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है. यह फिल्म ऐसे समय में अच्छा प्रदर्शन कर रही है जब दर्शकों के पास चुनने के लिए कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं. इतने कॉम्पिटिशन के बावजूद, 'हनुमान अंश' दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने में कामयाब रही है और सिनेमाघरों में चल रही है.
'हनुमान अंश' की कहानी इसके बॉक्स ऑफ़िस नंबरों से कहीं आगे की है. फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले, इसके एक प्रोड्यूसर ने कथित तौर पर प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर सलाह ली थी. आज तक से हुई बातचीत में फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद प्रोड्यूसर उनके पास आए और फिल्म को दर्शकों के सामने लाने से पहले उनसे सलाह मांगी. चतुर्वेदी ने बताया कि सलाह में यह कहा गया था कि मुख्य किरदार शाकाहारी जीवनशैली अपनाए और अपनी आदतों को लेकर अनुशासित रहे. मेकर्स ने प्रोडक्शन के दौरान कुछ कड़े नियम भी लागू किए. चतुर्वेदी ने कहा कि सेट पर मौजूद लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे गाली-गलौज, बहस और लड़ाई-झगड़े से दूर रहें. वहां सिर्फ शाकाहारी खाना परोसा जाता था और फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए शराब पीना मना था.
साथ ही टीम ने हनुमान चालीसा को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल किया. डायरेक्टर ने कहा कि वे शूटिंग के हर दिन की शुरुआत और समापन इसी प्रार्थना के पाठ के साथ करेंगे. कई बार ऐसा हुआ कि शूटिंग शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पाई. विशाल ने बताया कि भले ही टीम को कभी-कभी सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू करनी होती थी, लेकिन कई तरह की दिक्कतों की वजह से कैमरे काफी देर से चालू हो पाते थे. ऐसी देरी के दौरान, वह इंतज़ार करते समय सभी से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहते थे. फिल्म में नीम करौली बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्या ने भी बताया कि जब भी सेट पर कोई दिक्कत आती थी, तो टीम हनुमान चालीसा का सहारा लेती थी.
फिल्म की प्रमोशन की रणनीति भी काफ़ी अलग थी. विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि मेकर्स के पास 'हनुमान अंश' की मार्केटिंग के लिए बड़ा बजट नहीं था. 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, पारंपरिक प्रमोशन पर ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय, उन्होंने नीम करौली बाबा से जुड़े संदेश को फैलाने पर ध्यान देने का फैसला किया. टीम ने आठ भंडारे आयोजित किए, जो आगे चलकर फ़िल्म के कैंपेन का अहम हिस्सा बन गए. मेकर्स ने इन आयोजनों का इस्तेमाल लोगों से जुड़ने और प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया.
विशाल ने कहा कि उनका मकसद पारंपरिक प्रमोशन कैंपेन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी गतिविधियों के ज़रिए नीम करौली बाबा का संदेश पहुंचाना था. इसलिए सीमित संसाधनों के बावजूद, फिल्म को CBFC से बिना किसी परेशानी के 'U' सर्टिफिकेट भी मिला. वहीं, रागिनी एस, नम्रता सिंह, अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी द्वारा प्रोड्यूस की गई 'हनुमान अंश' अब उन हालिया कम बजट वाली फिल्मों में शामिल हो गई है, जिन्हें आध्यात्मिकता के ज़रिए दर्शक मिले हैं. तीसरे हफ़्ते में इसकी अप्रत्याशित उछाल, लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलना और कथित तौर पर 12 करोड़ रुपये की कमाई यह दिखाती है कि कैसे 'वर्ड ऑफ माउथ' (लोगों की आपसी बातचीत) कभी-कभी कम बजट में बनी फिल्म को बॉक्स ऑफ़िस पर नई ज़िंदगी दे सकती है.