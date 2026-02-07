Advertisement
trendingNow13100829
Hindi Newsबॉलीवुडटीवी का सुपरहिट शो, क्या बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगा फ्लॉप? फिल्म बनाने में खर्च हुए 8-10 करोड़, लेकिन पहले दिन कमाई हुई बस इतनी सी

टीवी का सुपरहिट शो, क्या बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगा फ्लॉप? फिल्म बनाने में खर्च हुए 8-10 करोड़, लेकिन पहले दिन कमाई हुई बस इतनी सी

Bhabiji Ghar Par Hain Day 1 Collection: ‘भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन’ टीवी के पॉपुलर सिटकॉम को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश है. फिल्म में रोड ट्रिप, खूब सारी मस्ती और फुल ऑन कॉमेडी देखने को मिल रही है. हालांकि, शो की भारी फैन फॉलोइंग के बावजूद फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला. इतना ही नहीं, फिल्म के पहले दिन की कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी का सुपरहिट शो, क्या बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगा फ्लॉप?
टीवी का सुपरहिट शो, क्या बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगा फ्लॉप?

Bhabiji Ghar Par Hain Opening Day Collection: 11 साल से लोगों को हंसाते आ रहे टीवी के सबेस पॉपुलर शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ को अब फिल्म ‘भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन’ के तौर पर सिनेमाघरों में उतारा गया है, जो 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. शो के मजेदार डायलॉग, कैचफ्रेज और किरदारों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए मेकर्स ने इसे बड़े पर्दे पर लाने का फैसला किया. उम्मीद थी कि फिल्म भी टीवी शो की तरह दर्शकों को खूब हंसाएगी.

इस फिल्म का निर्देशन शशांक बाली ने किया है, जो पहले भी टीवी शो ‘भाबीजी घर पर हैं!’ से जुड़े रह चुके हैं. फिल्म को संजय कोहली और बिनैफर कोहली ने प्रोड्यूस किया है. प्रोडक्शन का जिम्मा एडिट II प्रोडक्शंस और जी सिनेमा ने संभाला, जबकि इसे जी स्टूडियोज ने डिस्ट्रीब्यूट किया. मेकर्स ने जानबूझकर शो की ओरिजिनल टीम को फिल्म से जोड़ा, ताकि वही पुराना अंदाज और कॉमेडी का फ्लेवर बड़े पर्दे पर भी बरकरार रह सके. फिल्म में टीवी शो की लगभग पूरी स्टारकास्ट नजर आई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aasif Sheikh (@iaasifsheikhofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में नजर आ रही शो वाली स्टार कास्ट 

आसिफ शेख एक बार फिर विभूति नारायण मिश्रा के रोल में दिखे, वहीं रोहिताश्व गौड़ मनमोहन तिवारी के किरदार में दिखे. शुभांगी अत्रे अंगूरी भाभी और विदिशा श्रीवास्तव अनीता भाभी के किरदार में नजर आती हैं. इनके अलावा रवि किशन, मुकेश तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, योगेश त्रिपाठी और सानंद वर्मा जैसे कलाकार भी इस फिल्म का अहम हिस्सा बने. फिल्म की कहानी उसी जानी-पहचानी नोकझोंक से शुरू होती है, जो टीवी शो में देखने को मिलती है, जो लोगों को काफी पसंद आता है. 

2 घंटे 12 मिनट की सबसे विवादित फिल्म, यूपी में हुई टैक्स फ्री, CM योगी आदित्यनाथ का ऐलान, IMDb रेटिंग भी है 9.6

रोड ट्रिप, मस्ती और कॉमेडी से भरी है पूरी कहानी 

विभूति और तिवारी अपनी पत्नियों के साथ रोड ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन सफर जल्द ही हंगामे में बदल जाता है. रास्ते में उनकी मुलाकात शांति और क्रांति नाम के दो बाहुबली भाइयों से होती है, जिन्हें अंगूरी और अनीता से प्यार हो जाता है. इसके बाद गलतफहमियां, किडनैपिंग, हॉरर-कॉमेडी और अजीब हालात कहानी को आगे बढ़ाते हैं. टीवी शो की जबरदस्त लोकप्रियता के चलते फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, रिलीज के बाद फिल्म को मिक्स्ड से नेगेटिव रिव्यू मिले. 

फिल्म को मिल मिक्स रिएक्शन 

कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म टीवी शो के मुकाबले कमजोर साबित हुई. कुछ लोगों ने कॉमेडी को जरूरत से ज्यादा फूहड़ बताया, तो कुछ को कहानी बिखरी हुई लगी. दर्शकों का एक बड़ा वर्ग टीवी शो की पुरानी ताजगी, टाइमिंग और सिचुएशनल ह्यूमर को मिस करता नजर आया. फिल्म का ऑफिशियल बजट सामने नहीं आया, लेकिन ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट करीब 8 से 10 करोड़ रुपये के बीच बताया गया. इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. 

पहले दिन की बस इतनी सी कमाई 

रिलीज के पहले दिन फिल्म की कमाई करीब 25 लाख रुपये ही रही. सिनेमाघरों में कम ऑक्यूपेंसी और कमजोर वर्ड ऑफ माउथ का असर साफ दिखा. नतीजतन, फिल्म ओपनिंग के मामले में मेकर्स और फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. हालांकि, अभी वीकेंड बाकी हैं तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रख सकती है और धीरे-धीरे अपना बजट निकाल सकती है. हालांकि, टीवी पर भी इस शो का नया सीजन टेलिकास्ट हो रहा है, जिसमें इस बार हॉरर-कॉमेडी का तड़का लगा है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Bhabiji Ghar Par Hainbox office collection

Trending news

सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
bengal election
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
India News
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास