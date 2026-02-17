Advertisement
‘मेरे साथ कोई प्रोड्सूर नहीं बनाएगा 100 करोड़ की फिल्म...’ 477 करोड़ी फिल्म देने वाली मोना सिंह ने क्यों कही ये बात? खोली इंडस्ट्री की पोल

Mona Singh: मोना सिंह इन दिनों ‘कोहरा 2’ में अपने दमदार किरदार और अभिनय के लिए तारीफे बटोर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इंडस्ट्री की सच्चाई, स्क्रिप्ट की अहमियत और अपने करियर के फैसलों पर खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसने सभी के हैरान कर दिया. अब उनका ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:08 AM IST
Mona Singh

Mona Singh: 23 साल पहले ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब बड़े पर्दे पर भी छा गई हैं. इन दिनों उन्हें बॉलीवुड की नई फेवरेट एक्ट्रेस कहा जा रहा है. पिछले साल उन्होंने ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Ba***ds Of Bollywood) में अपने किरदार से खूब सुर्खियां बटोरीं. इस साल की शुरुआत में ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ (Happy Patel: Khatarnak Jasoos) में उनके अलग अंदाज वाले निगेटिव रोल को भी काफी सराहा गया.

2 दशकों से इंडस्ट्री में काम कर रहीं मोना सिंह 

उन्होंने आगे कहा, ‘कलाकारों को शूट से पहले अपने डायलॉग बदलने पड़ते हैं. मैंने भी कई बार डायरेक्टर से पूछा है कि मेरा किरदार ऐसा क्यों बोल रहा है. तब हम मिलकर सीन दोबारा लिखते हैं’. करीब 2 दशक से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में काम कर रहीं मोना मानती हैं कि अब वे अपने करियर के ऐसे मुकाम पर हैं जहां जरूरत पड़े तो किसी प्रोजेक्ट को मना कर सकती हैं. वे कहती हैं, ‘मैंने हमेशा वही काम चुना, जिसमें मुझे भरोसा था. ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना है’.

मेरे साथ कोई डायरेक्ट नहीं बनाएगा 100 करोड़ की फिल्म 

मोना सिंह की नई सीरीज को मिल रही तारीफें 

‘कोहरा 2’ में उनका किरदार काफी गहरा और इमोशनल है.  मोना कहती हैं, ‘वे एक ऐसी महिला है जिसे बार-बार खुद को साबित करना पड़ता है. वे पुरुष प्रधान माहौल में काम कर रही है जहां औरतों को हल्के में लिया जाता है’. बाहर से शांत और मजबूत दिखने वाली ये पुलिस अफसर अंदर से कई परेशानियों से जूझ रही है. उन्होंने बताया, ‘वे अपने पर्सनल नुकसान और रिश्तों की तकलीफ को दबाकर आगे बढ़ती है’. उनकी इस नई सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

