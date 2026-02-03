2026 की बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म में यामी गौतम की एंट्री! रणवीर की 'धुरंधर 2' में निभा सकती हैं ये खास रोल

Dhurandhar 2 फिल्म का टीजर रिलीज होते ही ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे. खबरों की मानें तो इस मूवी का हिस्सा यामी गौतम भी है. फिल्म में एक्ट्रेस का दमदार रोल हो सकता है.
Trending Photos
Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' का मच अवेटेड टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) एक बार फिर से हमजा के किरदार में लियारी में धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. इस धमाकेदार टीजर के बाद फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'धुरंधर 2' में आदित्य धर की वाइफ और एक्ट्रेस यामी गौतम की एंट्री हो सकती है.कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यामी गौतम का कैमियो हो सकता है.हालांकि इसे लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.
यामी गौतम की एंट्री
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के अनुसार- 'यामी का इस फिल्म में रोल काफी क्रूशियल होगा. एक्ट्रेस ने 5 दिन की शूटिंग भी कर ली है. ये कैमियो होगा जो ऑडियंस के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ेगा.इससे पहले यामी ए थर्सडे, दसवीं, आर्टिकल 370 और हक में काफी इंटेस रोल निभा चुकी हैं.'खास बात है कि धुरंधर का पहला पार्ट रिलीज होने के बाद यामी ने इस फिल्म का हिस्सा होने की इच्छा भी जाहिर की थी.
टीजर रिलीज होते ही मुसीबत में फंसी 'धुरंधर 2', लोकेशन मैनेजर के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज
टीजर ने मचाया बवाल
रणवीर की 'धुरंधर 2' के टीजर रिलीज होने के बाद फैंस इस फिल्म का और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.ये फिल्म साल 2025 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वेल है. इस फिल्म के टीजर में दिखाया गया है कि रणवीर देश के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा कर रहे हैं. इसके अलावा कहते नजर आए- 'ये नया हिंदुस्तान है ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.'टीजर रिलीज होने से पहले रणवीर ने फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज किया था. जिसमें रणवीर पहले पार्ट से एकदम अलग अवतार में नजर आए.पीछे का रेड बैकग्राउंड और रणवीर का किलर लुक फिल्म में उनके लुक को और भी ज्यादा खूंखार बना रहा है. ये फिल्म थिएटर में 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.