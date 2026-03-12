Bhooth Bangla Teaser: हंसा-हंसाकर और डरा-डराकर पागल कर देगा अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर, देखते ही मुंह से निकलेगा- Can't Wait

Bhooth Bangla Teaser: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 14 साल बाद फिर साथ आने वाले हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर जारी हो चुका है, जिसको देखने के बाद फैंस के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है कि अब वे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. इसको जल्द से जल्द बस रिलीज किया जाए.
Bhooth Bangla Official Teaser OUT: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 14 साल बाद बड़े पर्दे पर फिर एक साथ नजर आने वाले हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. टीजर में हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है, जिससे हंसी और डर दोनों का शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू जैसे स्टार्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.
अक्षय कुमार की नई हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है और इसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. जैसे ही टीजर सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों को प्रियदर्शन की पुरानी कॉमिक फिल्मों की याद आने लगी. कई दर्शकों को इसमें वही पुराना मजेदार अंदाज दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ये जोड़ी पहले से मशहूर रही है. इसके अलावा अक्षय कुमार और परेश रावल की जोड़ी ने भी पुरानी यादों को दर्शकों के बीच ताजा कर दिया.
जारी हुआ ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर
दोनों की जोड़ी पहले भी कई फिल्मों में लोगों को खूब हंसा चुकी है. टीजर में राजपाल यादव भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से पसंद किए जाते हैं. अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, ‘हंसी, डर और सरप्राइज इस बंगले के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं. अंदर आने की हिम्मत है? #BhoothBanglaTeaser आउट नाउ’. टीजर की शुरुआत मंगलपुर के ‘वधुसुर’ नाम के एक डरावने किस्से से होती है.
‘भूत बंगला’ का टीजर जीत रहा लोगों का दिल
कहा जाता है कि जो भी वहां शादी करने की कोशिश करता है, उसकी मौत हो जाती है. इसी जगह पर अक्षय कुमार को एक बड़ा सा महल विरासत में मिलता है, जो दिखने में काफी मिस्टीरियस लगता है. शुरुआत में अक्षय का किरदार भूत-प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन टीजर देखकर लगता है कि आगे चलकर उसकी सोच बदलने वाली है. टीजर में बाकी कलाकारों की झलक भी दिखाई देती है. जिनमें तब्बू, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, जिशु सेनगुप्ता, राजेश शर्मा और दिवंगत असरानी शामिल हैं.
बेसब्री से फिल्म की रिलीज का हो रहा इंतजार
हर किरदार की छोटी सी झलक देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ हॉरर का तड़का भी मिलने वाला है. यही वजह है कि टीजर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. टीजर देखने के बाद फैंस काफी खुश नजर आए. एक यूजर ने यूट्यूब पर लिखा, ‘भूत बंग्ला नहीं, ये तो भूल भुलैया 2 है’. वहीं इंस्टाग्राम पर एक फैन ने कमेंट किया, ‘अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग’. कुछ लोगों ने लिखा, ‘ओजी वापस आ गए हैं. अक्की और प्रियदर्शनकी जोड़ी मतलब फुल एंटरटेनमेंट’.
14 साल बाद साथ कर रहे काम
कई फैंस ने ये भी कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर सकती है और ‘ब्लॉकबस्टर लोडिंग’ जैसे कमेंट भी देखने को मिले. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन इससे पहले ‘हेरा फेरी’, ‘गरम मसाला’, ‘भागम भाग’, ‘दे दना दन’ और ‘खट्टा मीठा’ जैसी यादगार कॉमेडी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. अब ‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी आकाश कौशिक ने लिखी है, जबकि स्क्रीनप्ले प्रियदर्शन, रोहन शंकर और अभिलाष नायर ने तैयार किया है.
