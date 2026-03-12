Advertisement
trendingNow13138064
Hindi NewsबॉलीवुडBhooth Bangla Teaser: हंसा-हंसाकर और डरा-डराकर पागल कर देगा अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर, देखते ही मुंह से निकलेगा- Cant Wait

Bhooth Bangla Teaser: हंसा-हंसाकर और डरा-डराकर पागल कर देगा अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर, देखते ही मुंह से निकलेगा- Can't Wait

Bhooth Bangla Teaser: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 14 साल बाद फिर साथ आने वाले हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर जारी हो चुका है, जिसको देखने के बाद फैंस के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है कि अब वे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. इसको जल्द से जल्द बस रिलीज किया जाए.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhooth Bangla Official Teaser OUT
Bhooth Bangla Official Teaser OUT

Bhooth Bangla Official Teaser OUT: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 14 साल बाद बड़े पर्दे पर फिर एक साथ नजर आने वाले हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. टीजर में हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है, जिससे हंसी और डर दोनों का शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू जैसे स्टार्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. 

अक्षय कुमार की नई हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है और इसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. जैसे ही टीजर सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों को प्रियदर्शन की पुरानी कॉमिक फिल्मों की याद आने लगी. कई दर्शकों को इसमें वही पुराना मजेदार अंदाज दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ये जोड़ी पहले से मशहूर रही है. इसके अलावा अक्षय कुमार और परेश रावल की जोड़ी ने भी पुरानी यादों को दर्शकों के बीच ताजा कर दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

Add Zee News as a Preferred Source

जारी हुआ ‘भूत बंगला’ का धमाकेदार टीजर 

दोनों की जोड़ी पहले भी कई फिल्मों में लोगों को खूब हंसा चुकी है. टीजर में राजपाल यादव भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से पसंद किए जाते हैं. अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, ‘हंसी, डर और सरप्राइज इस बंगले के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं. अंदर आने की हिम्मत है? #BhoothBanglaTeaser आउट नाउ’. टीजर की शुरुआत मंगलपुर के ‘वधुसुर’ नाम के एक डरावने किस्से से होती है. 

36 साल पुराना वो फेमस कॉमेडी शो, जिसने सिर्फ 13 एपिसोड ने जीत लिया था दिल, आज भी यूट्यूब पर ढूंढ-ढूंढकर देखते हैं लोग, IMDb रेटिंग भी है 8.1

‘भूत बंगला’ का टीजर जीत रहा लोगों का दिल

कहा जाता है कि जो भी वहां शादी करने की कोशिश करता है, उसकी मौत हो जाती है. इसी जगह पर अक्षय कुमार को एक बड़ा सा महल विरासत में मिलता है, जो दिखने में काफी मिस्टीरियस लगता है. शुरुआत में अक्षय का किरदार भूत-प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन टीजर देखकर लगता है कि आगे चलकर उसकी सोच बदलने वाली है. टीजर में बाकी कलाकारों की झलक भी दिखाई देती है. जिनमें तब्बू, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, जिशु सेनगुप्ता, राजेश शर्मा और दिवंगत असरानी शामिल हैं. 

बेसब्री से फिल्म की रिलीज का हो रहा इंतजार 

हर किरदार की छोटी सी झलक देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ हॉरर का तड़का भी मिलने वाला है. यही वजह है कि टीजर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. टीजर देखने के बाद फैंस काफी खुश नजर आए. एक यूजर ने यूट्यूब पर लिखा, ‘भूत बंग्ला नहीं, ये तो भूल भुलैया 2 है’. वहीं इंस्टाग्राम पर एक फैन ने कमेंट किया, ‘अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग’. कुछ लोगों ने लिखा, ‘ओजी वापस आ गए हैं. अक्की और प्रियदर्शनकी जोड़ी मतलब फुल एंटरटेनमेंट’. 

14 साल बाद साथ कर रहे काम 

कई फैंस ने ये भी कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर सकती है और ‘ब्लॉकबस्टर लोडिंग’ जैसे कमेंट भी देखने को मिले. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन इससे पहले ‘हेरा फेरी’, ‘गरम मसाला’, ‘भागम भाग’, ‘दे दना दन’ और ‘खट्टा मीठा’ जैसी यादगार कॉमेडी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. अब ‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी आकाश कौशिक ने लिखी है, जबकि स्क्रीनप्ले प्रियदर्शन, रोहन शंकर और अभिलाष नायर ने तैयार किया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Bhooth BanglaAkshay Kumar

Trending news

सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
imd news
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
Budget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?