‘क्या आप हनुमान-सीता से मिले...?’ साढ़े 3 साल की राहा हर दिन पापा रणबीर से पूछती थी ऐसे सवाल, 4 साल पहले ठुकराए ऑफर बना टर्निंग पॉइंट

Raha Reaction on Ramayana: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में फिल्म का दमदार टीजर जारी किया गया. जो फैंस को काफी पसंद आया. हालांकि, कुछ लोगों ने रणबीर के राम वाले लुक को सवाल भी उठाए. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी राहा को लेकर एक प्यारी सी बात शेयर की, जिसने लोगों का दिल जीत लिया.

उन्होंने बताया कि जब वो फिल्म की शूटिंग करके घर जाते थे, तो अपनी छोटी सी बेटी को ‘रामायण’ की कहानियां सुनाते थे. राहा भी इन कहानियों को बहुत ध्यान से सुनती थी और उनसे जुड़े सवाल पूछती थी. ये पल रणबीर के लिए बहुत खास बन गए, क्योंकि एक तरफ वो भगवान राम का किरदार निभा रहे थे और दूसरी तरफ अपनी बेटी के साथ ये खूबसूरत समय बिता रहे थे. रणबीर ने बताया कि उनकी बेटी राहा अभी साढ़े तीन साल की है.

Ranbir returns home after shooting Ramayana and tells Ramayana stories to Raha and she asks him "Did you shoot with Hanuman today? Did you shoot with Sita today? What did you shoot today?" and he said that she has so much interest towards the story. #RanbirKapoor #Ramayana pic.twitter.com/el9NKbUSpV Add Zee News as a Preferred Source — RK (@_RK88Varun_) April 3, 2026

साढ़े तीन साल की राहा का क्या था रिएक्शन?

लेकिन उसे ‘रामायण’ की कहानी में काफी दिलचस्पी है. वो अक्सर उनसे पूछती थी, ‘क्या आज आपने हनुमान के साथ शूट किया?’ या ‘क्या आप सीता के साथ शूट कर रहे थे?’. रणबीर ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे का इस तरह जुड़ना ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी है. ये कहानियां हमारे अंदर पहले से ही बसी होती हैं, इसलिए बच्चों को भी ये बहुत आसानी से पसंद आ जाती हैं. उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा और देखा जा रहा है.

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‘रामायण’ को लेकर क्या सोचते हैं रणबीर कपूर

उन्होंने आगे कहा कि ‘रामायण’ जैसी कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए. रणबीर मानते हैं कि ये कहानी सदियों से लोगों के दिल में है और आगे भी रहेगी. उनका कहना है कि हम जो चीजें इतने सालों से मानते आ रहे हैं, उन्हें अब ग्लोबल लेवल पर भी दिखाने का समय है. इसलिए वो चाहते हैं कि ये फिल्म हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे और हर कोई इससे जुड़ सके. रणबीर ने ये भी बताया कि शुरू में उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था.

4 साल पहले ठुकरा दिया था ये ऑफर

करीब 4 साल पहले जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ था, तो उन्होंने सोचा था कि वो इस किरदार के लिए फिट नहीं हैं. उन्हें लगा कि वो इस रोल के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे. लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदल गई और उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा, जो उनकी जिंदगी को बदल सकता था. उन्होंने कहा कि पिता बनने के बाद उनकी सोच में काफी बदलाव आया. उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए और खुद को बेहतर बनाना चाहिए.

आज येही किरदार बना जिंदगी का टर्निंग पॉइंट

रणबीर के मुताबिक, भगवान राम का किरदार निभाना और उसी समय पिता बनना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इसने उन्हें अंदर से बदल दिया और उन्होंने इस मौके को पूरे दिल से अपनाया. फिल्म की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम का रोल निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आएंगी. यश रावण का रोल कर रहे हैं. वहीं सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में दिखेंगे. इनके अलावा काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगी.

फिल्म का पहला पार्ट इस दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगा.