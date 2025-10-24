2026 Mythological Films Mahavatar: 'स्त्री', 'बाला', 'भेड़िया', 'चोर निकल के भागा' और 'स्त्री 2' जैसे सुपहिट फिल्में देने वाले फिल्ममेकर अमर कौशिक इन दिनों अपनी अगली सबसे बड़ी माइथोलॉजी फिल्म ‘महावतार’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी इस फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं. अमर ने बताया कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे पर्सनल और स्पिरिचुअल कहानी है.

उन्होंने कहा कि ‘महावतार’ उनके दिल के बहुत करीब है और उन्हें लगता है कि ये कहानी ‘भगवान की देन’ है. उनके मुताबिक ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर है. पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अमर कौशिक ने बताया कि ‘महावतार’ पर वे कई सालों से काम कर रहे हैं. ये कहानी उनके बचपन के एक्सपीरियंस से इंस्पायर है. अमर ने बताया, ‘हम अरुणाचल प्रदेश में पाराशुराम कुंड के पास रहते थे. बचपन में वहां अक्सर जाते थे और हर बार कुछ नया महसूस होता था. इस किरदार की जड़ें वहीं से जुड़ी हैं’.

2026 में शुरू होगी ‘महावतार’ की शूटिंग

उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल और इमोशनल का गहरा मेल है. अमर ने ये भी बताया कि शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस फिल्म को कैसे बनाया जाए. उन्होंने कहा, ‘ये बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें विजुअल इफेक्ट्स और टेक्निकल काम बहुत जरूरी है. मुझे डर था कि कहीं कहानी की आत्मा खो न जाए’. हालांकि अब इस फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम पर काम जारी है. साथ ही इस फिल्म की शूटिंग अगले साल 2026 में शुरू होगी.

‘महावतार’ फिल्म होगी नया एक्सपीरियंस

जब तक विक्की कौशल अपने बाकी प्रोजेक्ट पूरे कर लेंगे. अमर ने विक्की कौशल की जमकर तारीफ की और कहा कि वे इस रोल के लिए सबसे सही इंसान हैं. उन्होंने कहा, ‘जब भी मैं विक्की से मिलता हूं, तो उनमें एक सच्चाई और पवित्रता नजर आती है. मुझे यकीन है कि वही इस किरदार में सही भावनाएं ला पाएंगे’. ‘महावतार’ अमर और विक्की दोनों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि दोनों पहली बार किसी माइथोलॉजी कहानी पर काम कर रहे हैं. इससे पहले वे कई हॉरर-कॉमेडी दुनिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं.

‘शक्ति शालिनी’ को लेकर भी हैं बिजी

उन्होंने कहा, ‘‘महावतार’ मेरी कोशिश है कि मैं नए विषयों को भी एक्सप्लोर करूं. लेकिन मैं हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स नहीं छोड़ सकता क्योंकि दर्शकों ने इसे बहुत प्यार दिया है’. उनका कहना है कि इस जॉनर की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है, इसलिए वे इससे जुड़ी नई कहानियां भी बनाते रहेंगे. साथ ही अमर कौशिक की अगली प्रोडक्शन फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ होगी, जिसमें ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा नजर आएंगी. ये फिल्म भी हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा होगी. लेकिन ‘महावतार’ उनके लिए कुछ और ही खास है.

अमर कौशिक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

अमर के मुताबिक ये फिल्म उनके जीवन की स्पिरिचुअल सफर जैसी है. इसमें भगवान, आस्था और इंसान की शक्ति के बीच का गहरा संबंध दिखाया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘मैं दर्शकों से जो प्यार मिला है, उसे लौटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं’. बात दें, अमर कौशिक के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'स्त्री 2' है, जिसका बजट लगभग 60 करोड़ था और इसने वर्ल्डवाइड ₹780.69 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. ये फिल्म अमर कौशिक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई.