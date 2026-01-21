Advertisement
trendingNow13081215
Hindi Newsबॉलीवुडसुनील शेट्टी सनी देओल को बुलाते हैं ‘सनी पा’, बेटे अहान शेट्टी ने किया खुलासा, बोले- ‘वो मेरे फादर फीगर जैसे...’

सुनील शेट्टी सनी देओल को बुलाते हैं ‘सनी पा’, बेटे अहान शेट्टी ने किया खुलासा, बोले- ‘वो मेरे फादर फीगर जैसे...’

Border 2: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ‘बॉर्डर 2’ में नजर आएंगे. जिन्होंने हाल ही में फिल्म के सेट जुड़ा एक खास किस्सा साझा किया है, जहां उन्होंने सनी देओल को अपने बॉन्ड के बारे में बताना. साथ ही उन्होंने 1997 में आई ‘बॉर्डर’ से जुड़ी भी कुछ यादें शेयर कीं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुनील शेट्टी सनी देओल को बुलाते हैं ‘सनी पा’
सुनील शेट्टी सनी देओल को बुलाते हैं ‘सनी पा’

Ahan Shetty On Bond With Sunny Deol: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के दौरान सनी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया और अपने दिल की बात बताई. हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अहान ने बताया कि सनी देओल उनके लिए सिर्फ एक को-एक्टर नहीं, बल्कि पिता जैसे हैं. सेट पर सनी देओल का सपोर्ट और गाइडेंस अहान के लिए बेहद खास रहा, जिसने उन्हें अंदर से मजबूत बनाया. 

साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. अहान शेट्टी ने बताया कि  सनी देओल के लिए उनके दिल में जो सम्मान है, वो सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से नहीं है. इसकी जड़ें उनके पिता सुनील शेट्टी से जुड़ी हैं. अहान ने बताया कि उनके पिता सनी देओल को प्यार और सम्मान से ‘सनी पा’ कहकर बुलाते हैं. जब एक पिता किसी को इतना मान देता है, तो बेटे के दिल में उस इंसान के लिए इज्जत अपने आप और बढ़ जाती है. अहान ने कहा, ‘सनी सर मेरे लिए एक फादर फिगर हैं. अगर मेरे पिता उन्हें सनी पा कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं उन्हें कितनी इज्जत देता हूं’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

Add Zee News as a Preferred Source

‘बॉर्डर’ फिल्म सनी सर की पहचान है - अहान शेट्टी 

उन्होंने आगे कहा, ‘बॉर्डर फिल्म सनी सर की पहचान है. मैं, वरुण और दिलजीत उसमें सपोर्टिंग पिलर्स हैं. ऐसे में उनका मुझे अपनाना और मुझ पर भरोसा जताना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है’. अहान ने ये भी बताया कि सनी देओल ने शूटिंग के दौरान उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया. उन्होंने कहा कि सनी सर ने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि सही समय पर हौसला भी बढ़ाया. अहान ने बताया, ‘उन्होंने मुझे पुश किया, मुझे बेहतर बनने के लिए मोटिवेट किया. इतने बड़े कलाकार से इस तरह का सपोर्ट मिलना इमोशनल भी था और बहुत इंस्पायरिंग भी’. 

16 साल बाद कॉमेडी से ब्रेक ले रहे जाकिर खान! सुनते हैं फैंस के उड़ गए तोते, दिल की बात कहते हुए बोले- ‘कुछ चीजें सुलझानी हैं...’

‘बॉर्डर’ से जुड़ी अहान की बचपन की यादें 

अहान शेट्टी ने फिल्म ‘बॉर्डर’ से जुड़ी अपनी बचपन की यादें भी साझा कीं. उन्होंने बताया कि जब 1997 में ‘बॉर्डर’ रिलीज हुई थी, तब वह बहुत छोटे थे. उस फिल्म ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा. अहान ने कहा, ‘बॉर्डर देखने के बाद मुझे इंडियन आर्मी से प्यार हो गया था. मैं सेना में जाना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था’. हालांकि, वक्त के साथ अहान का सपना बदला. उन्होंने बताया कि स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वह एक्टर बनना चाहते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

p>23 जनवरी को रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2’

 

अहान के मुताबिक, ‘मैं कह सकता हूं कि एक्टर बनने का सपना भी कहीं न कहीं बॉर्डर से ही शुरू हुआ’. ‘बॉर्डर 2’ का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें, ये फिल्म 1997 में आई ‘बॉर्डर’ का सीक्वल हैं, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. फिल्म के दोनों गानों ‘घर कब आओगे’ और ‘जाते हुए लम्हों’ ने लोगों को पुराने दौर की याद दिला दी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

sunny deolAhan Shettyborder 2

Trending news

बांग्लादेश में अचानक क्या हुआ? भारत अपने डिप्लोमैट्स के परिवारों को वापस आने को कहा
bangladesh
बांग्लादेश में अचानक क्या हुआ? भारत अपने डिप्लोमैट्स के परिवारों को वापस आने को कहा
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'