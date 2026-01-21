सुनील शेट्टी सनी देओल को बुलाते हैं ‘सनी पा’, बेटे अहान शेट्टी ने किया खुलासा, बोले- ‘वो मेरे फादर फीगर जैसे...’

Ahan Shetty On Bond With Sunny Deol: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के दौरान सनी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया और अपने दिल की बात बताई. हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अहान ने बताया कि सनी देओल उनके लिए सिर्फ एक को-एक्टर नहीं, बल्कि पिता जैसे हैं. सेट पर सनी देओल का सपोर्ट और गाइडेंस अहान के लिए बेहद खास रहा, जिसने उन्हें अंदर से मजबूत बनाया.

साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. अहान शेट्टी ने बताया कि सनी देओल के लिए उनके दिल में जो सम्मान है, वो सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से नहीं है. इसकी जड़ें उनके पिता सुनील शेट्टी से जुड़ी हैं. अहान ने बताया कि उनके पिता सनी देओल को प्यार और सम्मान से ‘सनी पा’ कहकर बुलाते हैं. जब एक पिता किसी को इतना मान देता है, तो बेटे के दिल में उस इंसान के लिए इज्जत अपने आप और बढ़ जाती है. अहान ने कहा, ‘सनी सर मेरे लिए एक फादर फिगर हैं. अगर मेरे पिता उन्हें सनी पा कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं उन्हें कितनी इज्जत देता हूं’.

‘बॉर्डर’ फिल्म सनी सर की पहचान है - अहान शेट्टी

उन्होंने आगे कहा, ‘बॉर्डर फिल्म सनी सर की पहचान है. मैं, वरुण और दिलजीत उसमें सपोर्टिंग पिलर्स हैं. ऐसे में उनका मुझे अपनाना और मुझ पर भरोसा जताना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है’. अहान ने ये भी बताया कि सनी देओल ने शूटिंग के दौरान उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया. उन्होंने कहा कि सनी सर ने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि सही समय पर हौसला भी बढ़ाया. अहान ने बताया, ‘उन्होंने मुझे पुश किया, मुझे बेहतर बनने के लिए मोटिवेट किया. इतने बड़े कलाकार से इस तरह का सपोर्ट मिलना इमोशनल भी था और बहुत इंस्पायरिंग भी’.

‘बॉर्डर’ से जुड़ी अहान की बचपन की यादें

अहान शेट्टी ने फिल्म ‘बॉर्डर’ से जुड़ी अपनी बचपन की यादें भी साझा कीं. उन्होंने बताया कि जब 1997 में ‘बॉर्डर’ रिलीज हुई थी, तब वह बहुत छोटे थे. उस फिल्म ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा. अहान ने कहा, ‘बॉर्डर देखने के बाद मुझे इंडियन आर्मी से प्यार हो गया था. मैं सेना में जाना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था’. हालांकि, वक्त के साथ अहान का सपना बदला. उन्होंने बताया कि स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वह एक्टर बनना चाहते हैं.

23 जनवरी को रिलीज होगी 'बॉर्डर 2'

अहान के मुताबिक, ‘मैं कह सकता हूं कि एक्टर बनने का सपना भी कहीं न कहीं बॉर्डर से ही शुरू हुआ’. ‘बॉर्डर 2’ का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें, ये फिल्म 1997 में आई ‘बॉर्डर’ का सीक्वल हैं, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. फिल्म के दोनों गानों ‘घर कब आओगे’ और ‘जाते हुए लम्हों’ ने लोगों को पुराने दौर की याद दिला दी.