मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली मच अवेटेड फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज किया गया है. इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी फिल्म भरपूर एंटरटेनमेंट का वादा करती नजर आ रही है. हर उम्र के दर्शकों के लिए हंसी-मजाक से भरपूर फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकार नजर आ रहे हैं. इसके अलावा फिल्म में ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी हैं.
इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही 'धमाल 4' में फ्रैंचाइजी का सिग्नेचर अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसमें स्लैपस्टिक ह्यूमर, खजाने की खोज और जबरदस्त कॉमेडी वाले हालात शामिल है. गुलशन कुमार और टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स के सहयोग से टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनी फिल्म 'धमाल 4' प्रस्तुत कर रहे हैं. फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है.
'धमाल 4' का ट्रेलर का ऐसे ट्विस्ट और पलों की भरमार है, जहां देख हंसी छूट जाएगी. इतना ही नहीं हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा. 'धमाल 4' के ट्रेलर में सबसे पहले जो सीन दिखाया जाता है उसमें उपेंद्र लिमये के किरदार को एक पहाड़ी से लटके हुए दिखाया गया है, जिससे रितेश देशमुख कहते हैं, 'शैतान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जो से बोलो बे. इस पर उपेंद्र लिमये कहते हैं, 'खजाना भूल जाओ. तो अरशद वारसी बोलते हैं- किसी से लिया हुआ लोन है, जो भूल जाएं. फिर अजय देवगन कहते हैं- जोर से बोल, जोर से बोल. लेकिन उपेंद्र लिमये सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं कि M के नीचे और फिर खाई में गिर जाते हैं. फिर इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त कॉमेडी, खजाने की खोज और लाफ्टर राइड. इस सीरीज में भी पूरी टोली खजाने के बीच भागती हुई दिख रही है. वहीं, खजाने के बीच आदि और मानव के अलावा लल्लन यानी रितेश देशमुख के साथ-साथ अजय देवगन और उनकी टोली भी पड़ी है. बता दें कि 'धमाल 4' का ऐलान साल 2024 में किया गया था. शूटिंग मुंबई और गोवा के अलावा कई लोकेशंस पर की गई है.
‘धमाल 4’ का ट्रेलर देखकर लगता है कि इसमें वो सब कुछ कूट-कूटकर भरा है जिसकी उम्मीद इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी से फैंस करते आ रहे हैं. ट्रेलर पर एक यूजर ने कमेंट किया है, ‘अब जब प्ले का बटन दबा ही दिया है, तो इसे एन्जॉय करें.’ दूसरा यूजर कहता है, ‘धमाल की शब्बो ज्यादा फेमस है. मिस यू शब्बो.’ फिल्म ट्रेलर में वही पुरानी हाई-वोल्टेज एनर्जी नजर आ रही है जिसने ‘धमाल’ सीरीज को बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी बना दिया है. फ्रेंचाइजी हमेशा से अपनी सिचुएशनल कॉमेडी, अतरंगी किरदारों और बिना क्रेजी कॉमेडी के लिए मशहूर है. फिल्म बिना अश्लीलता परोसे परिवार के साथ थियेटर में मनोरंजन करने का वादा करती है.
इस फिल्म को अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. हालांकि, पहले फिल्म ईद के अवसर पर ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने कुछ वजह से इसकी रिलीज में बदलाव किया है, जिसका कारण फैंस यश अभिनीत 'टॉक्सिक' बता रहे थे. 'धमाल-4' 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
धमाल फ्रैंचाइजी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने ही किया था. इस फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे सितारे थे. यह फिल्म इतनी सफल रही थी कि इसका पूरा यूनिवर्स बन गया. इसके बाद 'डबल धमाल' (2011) और 'टोटल धमाल' (2019) रिलीज हुईं. तीनों फ्रेंचाइजी को दर्शकों की तरफ से भरपूर प्यार मिला था. अब देखना होगा कि धमाल 4 को दर्शक कितना प्यार देते हैं.