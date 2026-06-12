'धमाल 4' का ट्रेलर का ऐसे ट्विस्ट और पलों की भरमार है, जहां देख हंसी छूट जाएगी. इतना ही नहीं हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा. 'धमाल 4' के ट्रेलर में सबसे पहले जो सीन दिखाया जाता है उसमें उपेंद्र लिमये के किरदार को एक पहाड़ी से लटके हुए दिखाया गया है, जिससे रितेश देशमुख कहते हैं, 'शैतान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जो से बोलो बे. इस पर उपेंद्र लिमये कहते हैं, 'खजाना भूल जाओ. तो अरशद वारसी बोलते हैं- किसी से लिया हुआ लोन है, जो भूल जाएं. फिर अजय देवगन कहते हैं- जोर से बोल, जोर से बोल. लेकिन उपेंद्र लिमये सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं कि M के नीचे और फिर खाई में गिर जाते हैं. फिर इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त कॉमेडी, खजाने की खोज और लाफ्टर राइड. इस सीरीज में भी पूरी टोली खजाने के बीच भागती हुई दिख रही है. वहीं, खजाने के बीच आदि और मानव के अलावा लल्लन यानी रितेश देशमुख के साथ-साथ अजय देवगन और उनकी टोली भी पड़ी है. बता दें कि 'धमाल 4' का ऐलान साल 2024 में किया गया था. शूटिंग मुंबई और गोवा के अलावा कई लोकेशंस पर की गई है.