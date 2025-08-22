'द कश्मीर फाइल्स' के बाद चिरंजीवी की 'विश्वम्भरा' लेकर आ रहे अभिषेक अग्रवाल, 1 मिनट 14 सेकेंड के टीजर ने उड़ाए होश

Chiranjeevi Vishwambhara Film: साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी इन दिनों अपनी मचअवेटेड फिल्म 'विश्वम्भरा' (Vishwambhara) को लेकर सुर्खियों में है. इस फिल्म का टीजर आउट हो गया है जो इतना दमदार है कि लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल लेकर आ रहे हैं. इस 1 मिनट 14 सेकेंड के वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसा क्रिएट किया गया है कि आप एक टक इसे देखते रह जाएंगे.

मेगास्टार चिरंजीवी की धमाकेदार मूवी

मेगास्टार चिरंजीवी अभिनीत,वशिष्ठ द्वारा निर्देशित और दिग्गज संगीतकार एम.एम. कीरवाणी के संगीत से सजी यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं को वर्ल्ड-क्लास स्केल पर पेश करने जा रही है. इसे तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा ताकि कहानी भाषाई सीमाओं से आगे निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचे. इस फिल्म का जब से वीडियो सामने आया है चिरंजीवी के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है. खास बात है कि इसे जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं अभिषेक अग्रवाल उनकी अभी तक की सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया की वो बड़ी फ्लॉप फिल्म, बजट 8576029000, नुकसान 12865214560, आज तक सदमे में मेकर्स

क्या है विश्वंभरा की कहानी?

इस फिल्म की कहानी एक नवजात बच्चे की अविश्वसनीय यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है. जो देवताओं, इंसानों और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाता है. ताकि नायिका को बचाया जा सके. ये काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है. जिसमें एक रक्षक को दिखाया जाएगा. इस रोल चिरंजीवी ने निभाया है. इसमें चिरंजीवी के अलावा तृषा कृ्ष्णनन, अशिका रंगनाथ, सुरिभ और कुणाल कपूर है. जबकि फिल्म का निर्देशन Mallidi Vassishta ने किया है. ये फिल्म अगले साल यानी कि 2026 में रिलीज होगी. इसके पहले चिरंजीवी साल 2023 में आई 'भोला शंकर' और 'पोन्नियिन सेल्वन: II' में नजर आए थे. इन सभी फिल्मों में चिरंजीवी के किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया था.ये फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं.