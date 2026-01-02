Advertisement
trendingNow13062002
Hindi Newsबॉलीवुडबॉर्डर 2 के घर कब आओगे के सॉन्ग लॉन्च पर पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, भर आए आंसू; बोले- मेरा दिमाग हिल गया है

बॉर्डर 2 के 'घर कब आओगे' के सॉन्ग लॉन्च पर पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, भर आए आंसू; बोले- मेरा दिमाग हिल गया है

Border 2 Song Ghar Kab Aaoge: इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हो गया है. सोनू निगम ने 28 साल बाद फिर से वही गाना गाया है, इस बार उनके साथ 9 और भी सिंगर ने इसमें आवाज दी है. घर कब आओगे के लॉन्च के दौरान सनी देओल इमोशनल नजर आए.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉर्डर 2 के 'घर कब आओगे' के सॉन्ग लॉन्च पर पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, भर आए आंसू; बोले- मेरा दिमाग हिल गया है

Border 2 Ghar Kab Aaoge Song Launch: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 के गाने घर कब आओगे का वीडियो लॉन्च जैसलमेर में हुआ. इस दौरान दिलजीत दोसांझ को छोड़ सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी सहित पूरी स्टारकास्ट के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और कई नामचीन हस्तियां भी शामिल रहीं. गाने के वीडियो को लॉन्च किया गया, इसका ऑडियो शुक्रवार सुबह रिलीज कर दिया गया था. इस दौरान सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने जीप से सभी लोगों का अभिवादन करते हुए इवेंट में एंट्री की. सनी देओल इवेंट पर काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि फिलहाल वो कुछ ज्यादा कह नहीं पा रहे हैं. 

पिता धर्मेंद्र को सनी ने किया याद

सनी देओल ने कहा, 'मैं जहां भी जाता हूं, मुझे अंदाजा नहीं था कि हम इतने सारे युवाओं को इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि फ़िल्म देखने के बाद वे फ़ौज जॉइन करने का फैसला करेंगे. कई लोग मुझसे कहते हैं. इसी वजह से मैं आपके साथ हूं और आपका परिवार ही मेरा परिवार है. मेरा दिमाग अभी हिल गया है, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूं. पापा की फिल्म हकीकत देखकर ही मैंने फिल्में देखने का इरादा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बॉर्डर-2 का गाना 'घर कब आओगे' हुआ रिलीज, 10 मिनट 32 सेकेंड का सॉन्ग सुन रो पड़े फैंस; 28 साल भी वही जलवा बरकरार

वरुण धवन ने कही ये बात 

मंच पर पहुंचते ही वरुण धवन ने कहा, बचपन में मैंने बॉर्डर देखी थी और मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं आर्म्ड फोर्सेस का किरदार निभाऊं. उस वक्त उस फिल्म ने मेरे भीतर एक जज्बा जगा दिया था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉर्डर 2 बनेगी और मैं इस फिल्म के गाने का हिस्सा बनूंगा. हमारा देश शांति का प्रतीक है, लेकिन ऐसी फिल्में जरूरी हैं ताकि हम यह बता सकें कि अगर कोई हमारी धरती पर नजर उठाएगा तो हम जवाब देना जानते हैं. अगर हम दूसरे देश को आजादी दिला सकते हैं तो अपनी आजादी के लिए लड़ना भी हमें आता है. इस बार बॉर्डर में घुसेंगे नहीं, इस बार बॉर्डर बदल देंगे.'

अहान शेट्टी बोले- पापा की विरासत आगे बढ़ा रहा हूं

इवेंट के दौरान सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने कहा, 'बॉर्डर की शुरुआत यहीं से हुई थी और यह एक अद्भुत एहसास है. यह गाना सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देश के लिए एक भावना है. जब मुझे यह फिल्म ऑफर की गई, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या कहूं. मेरे पापा पहली बॉर्डर फिल्म का हिस्सा थे और अब मैं उसी विरासत को आगे लेकर चल रहा हूं.'

ये भी पढ़ें: साल के पहले वीकेंड OTT पर होगा धमाल, कोर्टरूम ड्रामा से लेकर एक्शन और रोमांस तक, घर बैठकर देख सकेंगे ये फिल्में और सीरीज

जीप से इवेंट में पहुंची स्टारकास्ट 

इस इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने जीप से एंट्री की. जीप से चक्कर लगाते हुए स्टार कास्ट वहां मौजूद सभी जवानों और लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आई. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

border 2Actor Sunny Deol

Trending news

सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी