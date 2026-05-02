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Hindi Newsबॉलीवुडपति आयुष्मान के लिए वो बनीं तीन-तीन हसीनाएं, 2 मिनट 51 सेकेंड के ट्रेलर में कॉमेडी और कंफ्यूजन का तड़का!

'पति' आयुष्मान के लिए 'वो' बनीं तीन-तीन हसीनाएं, 2 मिनट 51 सेकेंड के ट्रेलर में कॉमेडी और कंफ्यूजन का तड़का!

Pati Patni Aur Woh 2 Trailer Out: आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें वे अपनी पत्नी और दो प्रेमिकाओं के बीच फंसी 'प्रजापति पांडे' की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 02, 2026, 11:23 PM IST
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'पति' आयुष्मान के लिए 'वो' बनीं तीन-तीन हसीनाएं, 2 मिनट 51 सेकेंड के ट्रेलर में कॉमेडी और कंफ्यूजन का तड़का!

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का ट्रेलर जारी हुआ है.  फिल्म में अभिनेता एक ही नहीं बल्कि तीन-तीन अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करने वाले हैं. इसी बीच फिल्म का मजेदार टीजर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें शादीशुदा होते हुए भी अभिनेता घर के बाहर रोमांस ढूंढ रहे हैं.

पति पत्नी और वो 2 का ट्रेलर रिलीज

'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें पहली झलक ही संजीव कुमार की फिल्म 'पति पत्नी और वो' की दिखाई जाती है और उसके बाद कार्तिक आर्यन की झलक देखने को मिलती है और फिर होती है प्रजापति पांडे (आयुष्मान खुराना) की एंट्री, जो पत्नी के होते हुए भी बाहर दो-दो लड़कियों के साथ इश्क फरमा रहे हैं. टीजर में आयुष्मान खुराना को ऐसे पति के रूप में दिखाया है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर प्यार ढूंढने निकले हैं लेकिन बाहर सिर्फ प्यार ही नहीं, मुसीबतें भी उनका इंतजार कर रही हैं.

ट्रेलर में कॉमेडी और कंफ्यूजन का तड़का!

ट्रेलर की शुरुआत होती है आयुष्मान खुराना से, जो फिल्म में 'प्रजापति पांडे' का किरदार निभा रहे हैं. पांडे जी वन विभाग में एक सीधे-साधे अधिकारी हैं, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटती है जब वे एक साथ तीन-तीन खूबसूरत महिलाओं के जाल में फंस जाते हैं. फिल्म की टैगलाइन 'पतिवर्स' रखी गई है, जो फिल्म में होने वाले कंफ्यूजन और रायते को बखूबी दर्शाती है. एक तरफ उनकी पत्नी है और दूसरी तरफ दो प्रेमिकाएं. कहानी तब और भी मजेदार हो जाती है जब एक साधारण सी मदद का सिलसिला झूठ, शक और अजीबोगरीब परिस्थितियों के चक्रव्यूह में बदल जाता है. प्रजापति पांडे इन हालातों से कैसे बाहर निकलेंगे या फिर इसी में उलझ कर रह जाएंगे, यही फिल्म का मुख्य आकर्षण है.

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फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को 15 मई तक का इंतजार करना होगा. कॉमेडी फिल्म को मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित किया गया है. 2019 की हिट फिल्म पति पत्नी और वो को भी मुदस्सर अजीज ने ही निर्देशित किया था, वहीं फिल्म को भूषण कुमार और रेनू रवि चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी के अलावा, विजय राज, तिग्मांशु धूलिया और आयशा रजा भी दिखने वाले हैं. मल्टीस्टार होने की वजह से फिल्म से काफी उम्मीदें की जा रही हैं. सारा अली खान और आयुष्मान खुराना दोनों 'उड़ता तीर' के बाद एक साथ दोबारा स्क्रीन पर दिखने वाले हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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Pati Patni Aur Woh 2 Trailer

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