जापानी मास्क से लेकर ड्रग माफिया तक... यश की Toxic में छिपा है KGF से भी खूंखार इंटरनेशनल क्राइम कनेक्शन? क्या होगी कहानी

Yash Film Toxic KGF Connection: भले ही यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ को रिलीज होने में वक्त लग रहा है, लेकिन इसके टीजर ने रिलीज होते ही पूरा इंटरनेट हिला दिया था. लोगों ने इसमें दिखाए गए हर छोटे सीन को अलग मतलब देना शुरू कर दिया है. कहीं विंटेज गन दिखी, कहीं धुएं से भरा माहौल और पीछे गीशा पोस्टर्स नजर आए. फैंस को लग रहा है कि ये सिर्फडेकोरेशन नहीं बल्कि कहानी के बड़े हिंट हैं. पहले जहां KGF में लोकल माफिया का खेल दिखा था, वहीं अब टॉक्सिक में इंटरनेशनल लेवल की कहानी दिखने की उम्मीद है.

यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मान रहे हैं. टीजर में जापानी मास्क और शांत लेकिन डराने वाला माहौल बार-बार दिखता है. इससे लोग मान रहे हैं कि कहानी किसी जापानी क्राइम नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है. याकुजा जैसी अंडरवर्ल्ड दुनिया का कनेक्शन भी चर्चा में है. माना जा रहा है कि ड्रग्स यहां सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरी कहानी की ताकत बन सकते हैं. KGF में सोना पावर का जरिया था, लेकिन यहां ड्रग्स और इंटरनेशनल सिंडिकेट कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं. श्रीलंका से जापान तक फैला नेटवर्क अलग लेवल पर दिख रहा है.

गीशा पोस्टर्स का मतलब क्या हो सकता है?

गीशा को जापानी संस्कृति का एक खास हिस्सा माना जाता है. लेकिन अब इसे किसी तरह की मिस्ट्री और छुपी ताकत से भी जोड़ा जा रहा है. टीजर में बार-बार गीशा के पोस्टर दिखाए गए हैं जिससे दर्शक उलझन में हैं. माना जा रहा है कि फिल्म Toxic में क्राइम नेटवर्क सीधे सामने नहीं आएगा. सब कुछ पर्दे के पीछे से चलता दिखेगा. यश का किरदार शायद सामने का चेहरा होगा, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा है. ये कहानी को और भी सस्पेंस से भर देगा. दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है और कहानी के राज धीरे-धीरे खुलेंगे.

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श्रीलंका से जुड़ा ड्रग नेटवर्क

चर्चा है कि फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कहानी श्रीलंका से शुरू होती है और आगे इंटरनेशनल ड्रग रूट तक जाती है. हिंद महासागर का इलाका लंबे समय से ऐसे नेटवर्क के लिए जाना जाता है. माना जा रहा है कि इसमें कोकीन का बड़ा गिरोह दिखाया जाएगा जो एशिया से यूरोप तक फैला होगा. फिल्म में यश का किरदार इस पूरे सिस्टम को खत्म करने या उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता नजर आ सकता है. यही कहानी इसे फिल्म ‘केजीएफ’ से भी ज्यादा बड़ा और ग्लोबल बना सकती है. और दर्शकों के लिए यह काफी रोमांचक हो सकती है.

टाइमलाइन और स्टोरी ट्रीटमेंट

टीजर में दिख रहा विंटेज लुक और पुरानी गाड़ियां साफ इशारा करती हैं कि Toxic की कहानी एक ही टाइमलाइन में नहीं चलेगी. ऐसा लग रहा है कि फिल्म में अलग-अलग समय और अलग-अलग जगहों की कहानी को जोड़कर दिखाया जाएगा. इसमें फ्लैशबैक का भी बड़ा रोल हो सकता है, जहां बीते हुए घटनाक्रम धीरे-धीरे सामने आएंगे. साथ ही कई देशों से जुड़ी कहानी एक साथ चलने की उम्मीद है. यश का किरदार लंबे समय से इस क्राइम नेटवर्क के पीछे काम करता नजर आ सकता है. KGF की कहानी जहां सीधी और तेज थी, वहीं Toxic ज्यादा लेयर्ड और दिमाग लगाने वाली लग रही है.

यश के किरदार में बड़ा बदलाव

अगर फिल्म में यश का अंदाज देखें तो वो पहले से काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. ‘केजीएफ’ में उनका ‘रॉकी भाई’ वाला किरदार गुस्से और जोश से भरा था, लेकिन इस नए रोल में वे ज्यादा शांत और सोच-समझकर कदम उठाते दिख सकते हैं. वे कम बोलते हैं, लेकिन उनके हर एक्शन का असर ज्यादा बड़ा महसूस होता है. ये बदलाव उन्हें सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं, बल्कि एक सीरियस एक्टर के तौर पर भी पेश कर सकता है. अगर उनका ये किरदार लोगों को पसंद आता है, तो उनकी ग्लोबल पहचान और भी मजबूत हो सकती है.

इंटरनेशनल कास्ट और बड़ा स्केल

फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसे सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे ग्लोबल लेवल पर बनाया जा रहा है. खबरें हैं कि इसमें विदेशी कलाकार भी नजर आ सकते हैं, जिससे कहानी और भी दिलचस्प बन सकती है. अलग-अलग देशों की लोकेशन और भाषाएं फिल्म को नया और बड़ा रूप देंगी. ‘केजीएफ’ से यश को पैन इंडिया पहचान मिली थी, लेकिन ‘टॉक्सिक’ के जरिए मेकर्स उन्हें दुनियाभर में फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी वजह से फिल्म का बजट और स्केल दोनों काफी बड़ा बताया जा रहा है.

फैंस की उम्मीद और आखिरी असर

टीजर देखने के बाद साफ हो गया है कि फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. अब इसे सिर्फ एक गैंगस्टर कहानी नहीं माना जा रहा, बल्कि एक बड़ी इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर के तौर पर देखा जा रहा है. कहानी में जापानी माफिया, श्रीलंका का ड्रग नेटवर्क और यश का दमदार किरदार मिलकर कुछ अलग और बड़ा दिखाने का इशारा दे रहे हैं. अगर मेकर्स इन सभी चीजों को सही तरीके से दिखाते हैं, तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए नया मोड़ साबित हो सकती है. अब हर किसी की नजर इस पर है कि ये विजन पर्दे पर कितना असर छोड़ता है.