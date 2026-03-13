Advertisement
बॉलीवुडएक से बढ़कर एक हिट देने वाले डायरेक्टर... बॉलीवड में बढ़ते सीक्वल ट्रेंड पर कह गए कुछ ऐसा, बोले- 'लोगों को बेवकूफ बनाना...'

एक से बढ़कर एक हिट देने वाले डायरेक्टर... बॉलीवड में बढ़ते सीक्वल ट्रेंड पर कह गए कुछ ऐसा, बोले- ‘लोगों को बेवकूफ बनाना...’

Priyadarshan: हाल ही में हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर, जिन्होंने दर्शकों को कई हिट फिल्मों की सौगात दी. इन दिनों अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनको अपनी ही फिल्मों का सीक्वल बनाने में मजा नहीं आता.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 13, 2026, 06:40 AM IST
Priyadarshan on Movies Sequels

Priyadarshan on Movies Sequels: हम यहां ‘हेरा फेरी’, ‘हंगामा’, ‘हलचल’, ‘गरम मसाला’, ‘भागम भग’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी शानदार और हिट फिल्मों की सौगात देने वाले हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) की बात कर रहे हैं, जो इन दिनों अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ (Bhooth Bangla) को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे, जिसके साथ वे 14 साल बाद काम करने जा रहे हैं. 

हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसी बीच प्रियदर्शन ने भारतीय सिनेमा में तेजी से बढ़ते फिल्म फ्रेंचाइजी ट्रेंड पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि कई हिट फिल्में बनाने के बावजूद उन्हें अपनी ही फिल्मों के सीक्वल बनाना ज्यादा पसंद नहीं है. अपने एक हालिया इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने बताया कि किसी हिट फिल्म के बाद उसका सीक्वल बनाना उतना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा, ‘मुझे अपनी फिल्मों के सीक्वल बनाना पसंद नहीं है’. 

प्रियदर्शन को नहीं पसंद सीक्वल बनाना 

उन्होंने आगे कहा, ‘क्योंकि मैं जानता हूं कि ओरिजिनल फिल्म बनाने में मुझे कितनी मेहनत और परेशानी झेलनी पड़ी थी’. उनके मुताबिक जब पहली फिल्म हिट हो जाती है, तो उसके बाद आने वाले पार्ट से लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं. उनका मानना है कि जब किसी फिल्म का अगला पार्ट या सीक्वल बनाया जाता है तो उस पर पहले से ज्यादा दबाव होता है. अगर सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर चल जाता है तो फिर आगे भी उसी तरह की सफलता दोहराने का दबाव बना रहता है. 

5 मिनट 18 सेकंड का वो दर्दभरा गाना... जो दिल टूटे आशिकों का बना फेवरेट, 39 साल बाद भी अकेले में खूब सुनते और गुनगुनाते हैं लोग

हॉलीवुड और बॉलीवुड के सीक्वल में बड़ा फर्क

यही वजह है कि कई बार फिल्ममेकर के लिए ये प्रोसेस टेंशन भरा होता है. प्रियदर्शन के मुताबिक हर फिल्म की अपनी अलग पहचान होती है, जिसे बार-बार दोहराना आसान नहीं होता. फ्रेंचाइजी फिल्मों पर बात करते हुए प्रियदर्शन ने हॉलीवुड की मशहूर ‘द टर्मिनेटर’ (The Terminator) सीरीज का एग्जांपल दिया. उनका कहना है कि वहां फिल्मों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी होती है और आगे बढ़ती रहती है. लेकिन भारत में कई बार ऐसा नहीं होता. 

हिट फिल्म के नाम यूज करके उठाते हैं फायदा

यहां अक्सर सिर्फ किसी हिट फिल्म का नाम दोबारा यूज किया जाता है, जबकि कहानी उससे बिल्कुल अलग होती है. प्रियदर्शन का मानना है कि कई बार निर्माता पिछली फिल्म की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने ‘लव आज कल’, ‘डॉन’, ‘गोलमाल’ और ‘धमाल’ जैसी फिल्मों का जिक्र किया. उनके मुताबिक कई सीक्वल अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में दर्शक अक्सर पहली फिल्म की वजह से ही थिएटर तक पहुंचते हैं.

10 अप्रैल को रिलीज होगी नई फिल्म ‘भूत बंगला’ 

प्रियदर्शन ने साफ कहा, ‘पिछली फिल्म की पॉपुलैरिटी पहले तीन-चार दिन तक सीक्वल के काम आती है. उसके बाद कलेक्शन धीरे-धीरे गिरने लगता है. तब तक निर्माता अपनी कमाई निकाल चुके होते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि ये पहली फिल्म की सक्सेस का फायदा उठाने जैसा होता है’. बता दें, प्रियदर्शन की नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें तब्बू और परेश रावल जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.

Bollywood News

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं.

Priyadarshan

