Advertisement
trendingNow13211278
Hindi Newsबॉलीवुडइस बार बचेंगे नहीं...? 8 साल बाद फिर लौट आया वो दबा राज, ‘दृश्यम 3’ के ट्रेलर ने बढ़ाई बेचैनी, अब बस रिलीज का है इंतजार

इस बार बचेंगे नहीं...? 8 साल बाद फिर लौट आया वो दबा राज, ‘दृश्यम 3’ के ट्रेलर ने बढ़ाई बेचैनी, अब बस रिलीज का है इंतजार

Drishyam 3 Trailer: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ के ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें फिर वही पुराना राज, बढ़ता शक और जॉर्जकुट्टी का शांत लेकिन मिस्टीरियस अंदाज देखने को मिलता है. इस बार भी कहानी और ज्यादा इमोशनल और सस्पेंसफुल होने वाली है. वहीं, हिंदी दर्शकों के बीच अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 10, 2026, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Drishyam 3 Trailer OUT
Drishyam 3 Trailer OUT

Drishyam 3 Trailer OUT: मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 3’ अब आखिरकार रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और खास बात ये है कि इसी दिन मोहनलाल अपना 66वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे. रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है. करीब 2 मिनट 5 सेकंड के इस ट्रेलर में एक बार फिर जॉर्जकुट्टी और उसका परिवार पुराने राज और नए शक के बीच फंसा नजर आ रहा है. ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर ध्यान खींचना शुरू कर दिया है. 

ट्रेलर में दिखाया गया है कि जॉर्जकुट्टी और उसका परिवार अब नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है. ऊपर से सबकुछ शांत दिखाई देता है और लोगों को लगता है कि मामला खत्म हो चुका है. लेकिन कुछ लोग अब भी पुराने केस को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कहानी इस बार सिर्फ सस्पेंस तक सीमित नहीं लग रही, बल्कि जॉर्जकुट्टी के अंदर चल रहे डर, प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस को भी दिखाने वाली है. ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जो साफ बताते हैं कि पुराना सच अभी पूरी तरह दफन नहीं हुआ है, जो कभी भी बाहर आ सकता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohanlal (@mohanlal)

Add Zee News as a Preferred Source

‘दृश्यम 3’ के ट्रेलन ने बढ़ाई बेचैनी

सुपरहिट ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी के इस तीसरे पार्ट में मोहनलाल एक बार फिर जॉर्जकुट्टी के दमदार रोल में नजर आएंगे. उनके साथ मीना, सिद्धीक, आशा शरथ, मुरली गोपी, अंसिबा हसन और एस्थर अनिल भी अपने पुराने किरदार निभा रहे हैं. इस बार वीना नंदकुमार की भी एंट्री हुई है, जो फिल्म में एक पत्रकार के रोल में नजर आएंगी. बताया जा रहा है कि उनका किरदार इस केस की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगा. फिल्म को जीतू जोसेफ ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसका निर्माण एंटनी पेरुंबवूर ने किया है. 

दूसरे दिन ‘दादी की शादी’ देखने पहुंचे लोग, पहले दिन से 55 लाख रुपये ज्यादा की कमाई, वीकेंड पर हो गई मेकर्स की बल्ले-बल्ले

‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की दमदार कहानी

‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी अपनी दमदार कहानी और जबरदस्त सस्पेंस की वजह से हमेशा दर्शकों की पसंद रही है. इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि एक आम आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है. पहले दोनों पार्ट को लोगों ने खूब प्यार दिया था और अब ‘दृश्यम 3’ को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है. ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि इस बार कहानी पहले से ज्यादा इमोशनल और थ्रिल से भरपूर होगी. खासकर जॉर्जकुट्टी के फैसलों का असर इस बार और ज्यादा गहराई से दिखने वाला है.

हिंदी दर्शकों में बढ़ा ‘दृश्यम 3’ का क्रेज

हिंदी दर्शकों के बीच भी ‘दृश्यम’ की जबरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. साल 2015 में रिलीज हुई अजय देवगन की ‘दृश्यम’ को लोगों ने खूब प्यार दिया था. इसके बाद 2022 में आई ‘दृश्यम 2’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से कहानी को और मजेदार बना दिया था. यही वजह है कि अब फैंस हिंदी में ‘दृश्यम 3’ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी अनाउंसमेंट 2025 दिसंबर हुई थी.

कब रिलीज होगी ‘दृश्यम 3’?

जहां मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. वहीं, अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ 22 अक्टूबर, 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट भी पहले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर पाएगा. दर्शकों को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और फैंस एक बार फिर सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी देखने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सभी की नजरें इसकी कमाई और रिस्पॉन्स पर टिकी रहेंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Drishyam 3MohanlalDrishyamajay devgan

Trending news

केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दें असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दें असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Assembly Election 2026
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Thalapathy Vijay CM Oath Live: घर से निकले थलापति विजय, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लेंगे सीएम पद की शपथ
Thalapathy vijay CM Oath Live
Thalapathy Vijay CM Oath Live: घर से निकले थलापति विजय, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लेंगे सीएम पद की शपथ
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
India Africa News
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
Tamil Nadu News In Hindi
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
weather update
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान
maharashtra news in hindi
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान
ऐसा लगा... सुप्रिया सुले की कार का मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट, बाल-बाल बचीं
supriya Sule
ऐसा लगा... सुप्रिया सुले की कार का मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट, बाल-बाल बचीं