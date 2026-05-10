इस बार बचेंगे नहीं...? 8 साल बाद फिर लौट आया वो दबा राज, ‘दृश्यम 3’ के ट्रेलर ने बढ़ाई बेचैनी, अब बस रिलीज का है इंतजार

Drishyam 3 Trailer: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ के ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें फिर वही पुराना राज, बढ़ता शक और जॉर्जकुट्टी का शांत लेकिन मिस्टीरियस अंदाज देखने को मिलता है. इस बार भी कहानी और ज्यादा इमोशनल और सस्पेंसफुल होने वाली है. वहीं, हिंदी दर्शकों के बीच अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.
Trending Photos
Drishyam 3 Trailer OUT: मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 3’ अब आखिरकार रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और खास बात ये है कि इसी दिन मोहनलाल अपना 66वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे. रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है. करीब 2 मिनट 5 सेकंड के इस ट्रेलर में एक बार फिर जॉर्जकुट्टी और उसका परिवार पुराने राज और नए शक के बीच फंसा नजर आ रहा है. ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर ध्यान खींचना शुरू कर दिया है.
ट्रेलर में दिखाया गया है कि जॉर्जकुट्टी और उसका परिवार अब नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है. ऊपर से सबकुछ शांत दिखाई देता है और लोगों को लगता है कि मामला खत्म हो चुका है. लेकिन कुछ लोग अब भी पुराने केस को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कहानी इस बार सिर्फ सस्पेंस तक सीमित नहीं लग रही, बल्कि जॉर्जकुट्टी के अंदर चल रहे डर, प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस को भी दिखाने वाली है. ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जो साफ बताते हैं कि पुराना सच अभी पूरी तरह दफन नहीं हुआ है, जो कभी भी बाहर आ सकता है.
सुपरहिट ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी के इस तीसरे पार्ट में मोहनलाल एक बार फिर जॉर्जकुट्टी के दमदार रोल में नजर आएंगे. उनके साथ मीना, सिद्धीक, आशा शरथ, मुरली गोपी, अंसिबा हसन और एस्थर अनिल भी अपने पुराने किरदार निभा रहे हैं. इस बार वीना नंदकुमार की भी एंट्री हुई है, जो फिल्म में एक पत्रकार के रोल में नजर आएंगी. बताया जा रहा है कि उनका किरदार इस केस की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगा. फिल्म को जीतू जोसेफ ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसका निर्माण एंटनी पेरुंबवूर ने किया है.
दूसरे दिन ‘दादी की शादी’ देखने पहुंचे लोग, पहले दिन से 55 लाख रुपये ज्यादा की कमाई, वीकेंड पर हो गई मेकर्स की बल्ले-बल्ले
‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी अपनी दमदार कहानी और जबरदस्त सस्पेंस की वजह से हमेशा दर्शकों की पसंद रही है. इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि एक आम आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है. पहले दोनों पार्ट को लोगों ने खूब प्यार दिया था और अब ‘दृश्यम 3’ को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है. ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि इस बार कहानी पहले से ज्यादा इमोशनल और थ्रिल से भरपूर होगी. खासकर जॉर्जकुट्टी के फैसलों का असर इस बार और ज्यादा गहराई से दिखने वाला है.
हिंदी दर्शकों के बीच भी ‘दृश्यम’ की जबरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. साल 2015 में रिलीज हुई अजय देवगन की ‘दृश्यम’ को लोगों ने खूब प्यार दिया था. इसके बाद 2022 में आई ‘दृश्यम 2’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से कहानी को और मजेदार बना दिया था. यही वजह है कि अब फैंस हिंदी में ‘दृश्यम 3’ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी अनाउंसमेंट 2025 दिसंबर हुई थी.
जहां मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. वहीं, अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ 22 अक्टूबर, 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट भी पहले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर पाएगा. दर्शकों को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और फैंस एक बार फिर सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी देखने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सभी की नजरें इसकी कमाई और रिस्पॉन्स पर टिकी रहेंगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.