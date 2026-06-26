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Welcome To The Jungle X Review: अक्षय कुमार के डबल रोल और जबरदस्त कॉमेडी ने जीता दिल, जानें पब्लिक को कैसी लगी फिल्म?

Welcome To The Jungle X Review: अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ आज दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. साथ ही थिएटर्स के बाहर इसके देखने वालों की लाइन लगनी भी शुरू हो चुकी हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं. तो चलिए बताते हैं कि आखिरी ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आई और ये पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 26, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:20 AM IST
Welcome To The Jungle X Review: अक्षय कुमार के डबल रोल और जबरदस्त कॉमेडी ने जीता दिल, जानें पब्लिक को कैसी लगी फिल्म?
Image Credit: Welcome To The Jungle Twitter ReviewSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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