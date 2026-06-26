Welcome To The Jungle Twitter Review: अक्षय कुमार इन दिनों अपनी नई कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को देखकर ऑडियंस उनकी दीवानी हो गई है. सोशल मीडिया पर हर तरफ खिलाड़ी कुमार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. फिल्म में अक्षय का डबल रोल है, जो लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है. इसके साथ ही पर्दे पर रवीना टंडन के साथ उनकी 20 साल पुरानी केमिस्ट्री देखकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. सोशल मीडिया पर रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं.
थिएटर्स से आ रहे पब्लिक रिएक्शन को देखकर साफ है कि फिल्म लोगों को बेहद पसंद आ रही है. अक्षय की परफॉर्मेंस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कॉमेडी के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है. 58 साल की उम्र में भी उनका जो लुक और स्वैग फिल्म में दिख रहा है, उसने फैंस का दिल जीत लिया है. एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर उनका एक डायलॉग ‘बाप तो बाप होता है’ जमकर वायरल हो रहा है. फैंस का कहना है कि इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ने अपने पुराने कॉमेडी वाले अंदाज में बेहद शानदार और धमाकेदार कमबैक किया है.
A Big chance for #AkshayKumar to score his first Rs 300 cr grosser.
Ahmed Khan has hit the ball out of park this time! Whole team has done well. Massive entertainer.#WelcomeToTheJungle
— Filmy Gautam (@filmygautam) June 25, 2026
सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपने-अपने रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म की तराफी करते हुए लिखा, ‘अक्षय कुमार के लिए 300 करोड़ के क्लब में एंट्री करने का ये बेहतरीन मौका है. अहमद खान ने बिल्कुल सही समय पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है. पूरी टीम की मेहनत साफ दिखती है और यह मूवी दर्शकों का पूरा मनोरंजन करती है’. फिल्म देखकर निकले ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि यह एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है.
Late Neeraj Vohra's writing has given us timeless comedy and the love for Welcome 3's script is another reminder of his brilliance#welcometothejunglereview#akshaykumar pic.twitter.com/QYKiyOFVY4
— (@Swetaakkian) June 25, 2026
इसे आप बिना बोर हुए अपने पूरे परिवार के साथ आराम से देख सकते हैं. फिल्म देखने गई ऑडियंस को इसके पहले हिस्से से ज्यादा दूसरा हिस्सा यानी सेकंड हाफ पसंद आ रहा है. लोगों का कहना है कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो जबरदस्त कॉमेडी है ही, जिसे देखकर हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. लेकिन सेकंड हाफ में एंटरटेनमेंट का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है. फिल्म में कुछ सीन इतने मजेदार हैं कि उन्हें देखकर ऑडियंस की आंखों में हंसते-हंसते आंसू आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स की टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
MAD CRAZY ENTERTAINER
(3.5/5)#WelcomeToTheJungle is a thoroughly entertaining comic caper that delivers laughs through hilarious one-liners, witty situational comedy and non-stop madness. #AkshayKumar is in terrific form, leading the chaos with impeccable comic… pic.twitter.com/ITdVqXrAwC
— Sumit Kadel (@SumitkadeI) June 25, 2026
सोशल मीडिया पर मिल रहे रिव्यूज के मुताबिक, फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ एक बेहतरीन एंटरटेनर और पैसा वसूल फिल्म है. फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से समां बांध दिया. थिएटर्स में फिल्म का हर एक सीन और कलाकारों की कमाल की ट्यूनिंग ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर रही है. लोग इस फिल्म को पूरी तरह से एक ‘पागलपन का कंप्लीट पैकेज’ बता रहे हैं. अगर आप भी इस वीकेंड एक मजेदार फिल्म देखने की सोच रहे हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा और एंटरटेनिंग ऑप्शन है.
Insane Hotness, Aura & Swag at 58 @akshaykumar's look sets the screen on fire #AkshayKumar is the best-looking actor of his generation at this age. Age is just a number for him; he's practically aging backward. I feel sorry for those who mock his appearance; he captivated… pic.twitter.com/zOwxM1GmKE
— Akkian Emine Khiladi Ki Deewani (@Akkian_Emine87) June 25, 2026
#WelcomeToTheJungle is a laugh riot! #AkshayKumar delivers yet another winning comedy performance,and #DishaPatani is on fire waiting her collab with #EmraanHashmi in #Awarapan2 also the entire cast is absolutely brilliant. Full-on entertainment from start to finish! pic.twitter.com/0nSlF9aLbk
— Anosh (@AnoshVSingh1) June 25, 2026
इस मल्टीस्टारर फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि कुल 36 कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म के मुख्य कलाकारों में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी, लारा दत्ता, राजपाल यादव, उर्वशी रौतेला, जाकिर हुसैन, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, यशपाल शर्मा, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, मुकेश तिवारी, आफताब शिवदासानी, फरीदा जलाल, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, विंदु दारा सिंह, पुनीत इस्सर, सायाजी शिंदे, किकू शारदा, पंकज धीर, सुधेश बेरी, किरण कुमार, हेमंत पांडे, नवाब शाह, मिका सिंह और दलेर मेहंदी शामिल हैं.
Welcome to the jangal public review #Akshaykumar #Welcometothejungl pic.twitter.com/le5Yelvr9n
— (@Shikha3355) June 25, 2026
अब अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फिल्म पहले दिन 22 से 23 करोड़ रुपये का कलेक्शन आसानी से कर लेगी. वहीं एडवांस बुकिंग के मामले में भी फिल्म अच्छा कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 2.18 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है, जबकि ब्लॉक सीट के साथ यह आंकड़ा 5.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.