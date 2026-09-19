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1 घंटा 35 मिनट की इस हॉरर फिल्म के आगे पस्त हुई करीना की क्राइम थ्रिलर! पहले दिन एक ने कमाए करोड़ों; तो दूसरी लाखों पर सिमटी

Resident Evil Vs Daayra Collection Day 1: 18 सितंबर को रिलीज हुई करीना कपूर की क्राइम-थ्रिलर ‘दायरा’ और हॉलीवुड की हॉरर फिल्म ‘रेजिडेंट ईविल’ के बीच पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. मजबूत कहानी और बड़े सितारों के बावजूद ओपनिंग डे की कमाई के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है, जहां एक फिल्म दूसरी पर बहुत भारी पड़ी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 19, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:36 AM IST
1 घंटा 35 मिनट की इस हॉरर फिल्म के आगे पस्त हुई करीना की क्राइम थ्रिलर! पहले दिन एक ने कमाए करोड़ों; तो दूसरी लाखों पर सिमटी
Image Credit: इस हॉरर फिल्म के आगे नहीं टिक पाई करीना की क्राइम-थ्रिलर (AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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