/1 घंटा 35 मिनट की इस हॉरर फिल्म के आगे पस्त हुई करीना की क्राइम थ्रिलर! पहले दिन एक ने कमाए करोड़ों; तो दूसरी लाखों पर सिमटी

18 सितंबर को सिनेमाघरों में दो बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्मों ने दस्तक दी. एक तरफ करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की क्राइम-थ्रिलर ‘दायरा’ है, वहीं दूसरी हॉलीवुड की जानी-मानी सर्वाइवल-हॉरर फ्रेंचाइजी की नई फिल्म ‘रेजिडेंट ईविल’ रिलीज हुई. ‘दायरा’ का डायरेक्शन मेघना गुलजार ने किया है और इसका रनटाइम करीब 143 मिनट है. वहीं, दूसरी तरफ ‘रेजिडेंट ईविल’ का डायरेक्शन जैक क्रेगर ने संभाला है. इन दोनों ही फिल्मों की कहानी, जॉनर और ऑडियंस बिल्कुल अलग है. ऐसे में दोनों फिल्मों की कमाई भी बिल्कुल अलग-अलग रही, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की ‘दायरा’ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है. इसकी कहानी डीसीपी रमन कुमार और डीसीपी अजूनी कोहली के इर्द-गिर्द घूमती है. चार संगीन अपराध के आरोपियों की विवादित पुलिस एनकाउंटर में मौत होने के बाद अजूनी को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जाता है. रमन जहां तुरंत न्याय दिलाने वाली सोच का सपोर्ट करता है, वहीं अजूनी कानून के दायरे और जवाबदेही पर कड़े सवाल उठाती है. इनके अलावा फिल्म में जितेंद्र जोशी, क्षिती जोग, बिस्वापति सरकार, कंवलजीत सिंह, अचिन कौर और अनुजा साठे भी नजर आ रहे हैं.
‘दायरा’ को शुरुआती रिव्यू में क्रिटिक्स की ओर से मिली-जुली, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन मिला. टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 3.5/5 स्टार देते हुए इसे नैतिकता और कानून के बीच टकराव वाली बेहद बांधकर रखने वाली फिल्म बताया है. वहीं, दूसरे मीडिया हाउस ने इसे 3/5 रेटिंग देकर कलाकारों की एक्टिंग और कहानी कहने के अंदाज की तारीफ की. ऐसे ही कई और रिव्यू में पृथ्वीराज सुकुमारन के दमदार अभिनय को काफी असरदार बताया. हालांकि, करीना के काम को लेकर उनकी राय थोड़ी नॉर्मल रही. कुल मिलाकर देखा जाए तो कहानी और अदाकारी की सराहना हो रही है.
नई ‘रेजिडेंट ईविल’ का डायरेक्शन जैक क्रेगर ने किया है और ये फिल्म कैपकॉम की मशहूर ‘रेजिडेंट ईविल’ वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर बनी रीबूट है. कहानी में ऑस्टिन अब्राम्स ब्रायन नाम के एक मेडिकल कूरियर के किरदार में हैं, जिसे एक बेहद जरूरी और सीक्रेट पैकेज रकून सिटी के अस्पताल तक पहुंचाना होता है. इस सफर के दौरान वो अचानक फैले जानलेवा वायसर और भयानक म्यूटेटेड जीवों के चंगुल में फंस जाता है. इसके बाद पूरी फिल्म अपनी जान बचाने के खतरनाक सर्वाइवल में बदल जाती है. फिल्म में जैक चेरी, काली रीस, पॉल वाल्टर हॉसर और जॉनो विल्सन भी नजर आ रहे हैं.
‘रेजिडेंट ईविल’ की सबसे बड़ी ताकत उसकी शानदार शुरुआती प्रतिक्रिया मानी जा रही है. स्क्रीनरेंट की 18 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक रॉटन टोमैटोज पर फिल्म को क्रिटिक्स से 97% और आम दर्शकों से 91% का जबरदस्त स्कोर मिला, जो आगे बदल भी सकता है. वहीं, टाइम मैगजीन ने भी इसे हाई स्पीड और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट करने वाला रीबूट बताया. वैरायटी के मुताबिक इस हॉलीवुड फिल्म को करीब 75 मिलियन डॉलर के भारी-भरकम बजट में बनाया गया है. दूसरी तरफ ‘दायरा’ के बजट के ऑफिशियल आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन बड़े बजट का असर स्क्रीन पर साफ दिख रहा है.
वहीं, अगर दोनों फिल्मों के कलेक्शन की बात करें तो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन का खेल पूरी तरह से हॉलीवुड फिल्म के पक्ष में झुकता नजर आया. सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ‘दायरा’ ने पहले दिन भारत में सिर्फ 90 लाख का नेट और करीब 1.08 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं, ‘रेजिडेंट ईविल’ ने बाजी मारते हुए 2.50 करोड़ का नेट और करीब 3 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस दर्ज किया. यानी इन आंकड़ों से साफ है कि हॉलीवुड हॉरर फिल्म की कमाई ‘दायरा’ से लगभग 2.8 गुना ज्यादा रही, जिससे इतना तय है कि ओपनिंग डे पर हॉलीवुड हॉरर ने बाजी मार ली है.