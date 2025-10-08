गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए शिकार का इंतजार कर रहे अक्षय कुमार, पूरी हुई शूटिंग, 'हैवान' की दिखाई पहली झलक

Haiwaan Film Shooting Complete: अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म 'हैवान' की शूटिंग पूरी हो गई हैं. फिल्म के एक सीन को खिलाड़ी कुमार ने शेयर किया है. इस वीडियो में अक्षय के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि वो गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ गया है.

वीडियो में क्या कर रहे अक्षय?

इस वीडियो में आप देखेंगे कि अक्षय कुमार एक ऑटो की पीछे से आगे आते हुए नजर आ रहे हैं. दिमाग में चल रही खूंखार प्लानिंग और आंखें शिकार को ढूंढती हुई नजर आईं.इस वीडियो को अक्षय ने जैसे ही शेयर किया तो उनके फैंस और सेलेब इस फिल्म के वीडियो को देख लगातार कमेंट कर रहे हैं.

लिखा ये पोस्ट

खिलाड़ी कुमार ने लिखा- 'आखिरी शिड्यूल हैवान...क्या बेहतरीन सफर रहा. इस किरदार ने मुझे अपनी सीमाएं लांघने के लिए आगे पुश किया और मुझे कई मायनों में सरप्राइज किया.प्रियदर्शन के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा.आपको जब भी होते हैं तो हमेशा घर जैसा लगता है.सैफ ...तुम्हें थैंक्यू उस हंसी और स्क्रीन पर दिए गए उन सीन्स के लिए.'

फैंस कर रहे जमकर तारीफ

इस फिल्म का जैसे ही अक्षय ने पोस्ट किया तो फैंस उनके पोस्ट पर खूब कमेंट कर रहे. साथ ही उनके इस लुक की तारीफ कर रहे. कई लोगों का कहना है कि इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार छा जाएंगे.खास बात है कि इस फिल्म से अक्षय कुमार और सैफ एक साथ स्क्रीन पर 18 साल बाद नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई थी तो खिलाड़ी कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा था. एक्टर ने लिखा था- 'हम सब ही हैं थोड़े से शैतान. कोई ऊपर से संत है तो कोई अंदर से हैवान है. आज से फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू कर रहा हूं. वो भी अपने पसंदीदा सर प्रियदर्शन के साथ. सैफ के साथ 18 साल बाद काम करने का मौका मिला है. चलिए अब हैवानियत शुरू करते हैं.'