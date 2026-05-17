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Hindi Newsबॉलीवुडआखिर क्यों बार-बार टल रही Toxic की रिलीज डेट? यश की हीरोइन ने बताई वजह, बोलीं- ‘बेकार नहीं जाएगा इंतजार करना...’

आखिर क्यों बार-बार टल रही Toxic की रिलीज डेट? यश की हीरोइन ने बताई वजह, बोलीं- ‘बेकार नहीं जाएगा इंतजार करना...’

Yash Movie Toxic: यश की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म ‘टॉक्सिक’ एक बार फिर रिलीज डेट टलने की वजह से सुर्खियों में है. इस बीच फिल्म में नजर आने वाली इन हसीना ने फिल्म की रिलीज में हो रही देरी लेकर एक बयान दिया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दो गुना कर दिया. बड़े बजट, इंटरनेशनल प्लानिंग और विवादों के बीच घिरी ये फिल्म आखिर क्यों बार-बार पोस्टपोन हो रही है, चलिए बताते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 17, 2026, 07:17 AM IST
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Yash Toxic Delay Reason
Yash Toxic Delay Reason

Yash Toxic Delay Reason: कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. फिल्म की रिलीज कई बार टल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद फैंस की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई. पहले ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल तनाव की वजह से इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी गई. बाद में खुद यश ने बताया कि फिल्म को दोबारा पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि मेकर्स इसे बड़े लेवल पर दुनियाभर में रिलीज करना चाहते हैं.

अब फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने भी इस देरी पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म के लेट होने से कोई परेशानी नहीं है. तारा ने बताया कि वे चीजों को बड़े नजरिए से देखती हैं और उन्हें पता है कि इतनी बड़ी फिल्म को सही तरीके से रिलीज करना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत पेशेंट इंसान हूं. अगर फिल्म तुरंत रिलीज नहीं होती तो मैं घबराती नहीं हूं. मैं हमेशा बड़े पिक्चर के बारे में सोचती हूं’. तारा ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि एक एक्टर का काम सिर्फ अपना रोल अच्छे से निभाना होता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘टॉक्सिक’ की हीरोइन का बड़ा खुलासा 

उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद फिल्म से जुड़े बाकी फैसले निर्माता और निर्देशक बेहतर तरीके से समझते हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूं. लेकिन रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी फैसलों को लेकर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की समझ ज्यादा होती है. देरी के पीछे जरूर कोई सही वजह होगी. मुझे भी फैंस की तरह फिल्म का इंतजार है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंतजार आखिर में फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होगा’. फिल्म की रिलीज डेट बदलने के बाद इसकी कई फिल्मों से टक्कर भी टल गई. 

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बड़े लेवल पर रिलीज करना चाहते हैं मेकर्स 

पहले ‘टॉक्सिक’ का मुकाबला रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ से होने वाला था, जिसे आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं. लेकिन रिलीज आगे बढ़ने के बाद ये क्लैश टल गया. इसके बाद यश ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए बताया कि फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर सही तरीके से पहुंचाने के लिए टीम लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ‘टॉक्सिक’ उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खास सफर है. यश ने ये भी बताया कि फिल्म लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन मेकर्स चाहते हैं कि इसे दुनियाभर में बड़े लेवल पर रिलीज किया जाए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रिलीज से पहले विवादों में फंसी ‘टॉक्सिक’

फिल्म को गीतू मोहनदास ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी. लंबे समय से इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है और फैंस इसके हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म विवादों में भी फंस चुकी है. ‘टॉक्सिक’ का पहला टीजर सामने आने के बाद कुछ लोगों ने इसके कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई थी. अब फैंस को इस फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने का इंतजार है.  

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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