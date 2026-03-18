10,000 स्क्रीन्स और 175 करोड़ की ओपनिंग? बड़े पर्दे पर इतिहास रचने जा रही रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’, एडवांस बुकिंग ने तोड़े कई रिकॉर्ड

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त है और ओपनिंग भी ऐतिहासिक मानी जा रही है. पहले पार्ट की ब्लॉकबस्टर सकेस्स के बाद सीक्वल को लेकर क्रेज चरम पर है. क्या ये फिल्म नए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाएगी? जानने के लिए पूरी खबर जरूर पढ़ें.
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Dhurandhar 2 Opening Prediction: तीन महीने पहले रिलीज हुई आदित्य धर की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) का क्रेज अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि इसके दूसरे पार्ट की रिलीज में भी एक दिन का समय रह गया है. ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) 19 मार्च शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में एक बार फिर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गेरा नजर आएंगे. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त हाईप देखने को मिल रही है.
सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी फिल्म की बात हो रही है. 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ ने दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. बिना ज्यादा प्रमोशन और इंटरव्यू के, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ के दम पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई. ऐसा ही कुछ अब इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ के साथ भी देखने को मिल रहा है, जिसकी एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है.
रिकॉर्ड तोड़ रही फिल्म की जबरदस्त एडवांस बुकिंग
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 12.5 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और पहले दिन की एडवांस कमाई करीब 30 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. ये आंकड़े ‘एनिमल’ (Animal) जैसी बड़ी फिल्मों के प्री-सेल रिकॉर्ड को भी टक्कर दे रहे हैं. ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. करीब 6 लाख से ज्यादा लोग पहले दिन पहला शो देखने के लिए एक्साइटेड हैं. 18 मार्च के पेड प्रीव्यू शोज तेजी से हाउसफुल हो गए. हर घंटे हजारों टिकट बिक रहे हैं और नया रिकॉर्ड बना रही है.
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दुनियाभर में बड़े लेवल पर हो रही रिलीज
फिल्म को दुनियाभर में 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है, जिसमें भारत में ही 9,500 से ज्यादा शोज होंगे. माना जा रहा है कि प्रीव्यू से ही फिल्म 30 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श का मानना है कि इस बार भी फिल्म इतिहास रच सकती है. उनके मुताबिक, ‘इस फिल्म की कमाई की कोई सीमा नहीं है. पहला पार्ट बहुत बड़ा हिट था, लेकिन दूसरा उससे भी आगे जाएगा. पेड प्रीव्यू, ओपनिंग डे, वीकेंड और लाइफटाइम कलेक्शन, हर जगह नए रिकॉर्ड बन सकते हैं’.
एक्सपर्ट्स ने ओपनिंग को लेकर किए बड़े दावे
उनके मुताबिक, ‘हिंदी वर्जन का पहला दिन 80 से 90 करोड़ के बीच जा सकता है’. उनके अलावा ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन भी इस फिल्म को लेकर काफी पॉजिटिव हैं. उनका कहना है, ‘इस बार फिल्म का बज पहले से ज्यादा बड़ा है. पहले पार्ट को धीरे-धीरे सफलता मिली थी, लेकिन दूसरा पार्ट शुरुआत से ही धमाका करेगा. मेरी मानें तो पहले दिन 75 से 80 करोड़ की कमाई हो सकती है और ये हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े ओपनिंग रिकॉर्ड में शामिल होगी’. दूसरे ट्रेड एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि फिल्म वर्ल्डवाइड भी बड़ा धमाका कर सकती है.
रनटाइम में पहले पार्ट का तोड़ेगी रिकॉर्ड
उनके मुताबिक, ‘पहले दिन फिल्म 150 से 175 करोड़ तक कमा सकती है और अगर सब कुछ सही रहा तो 200 करोड़ तक भी जा सकती है. इस वक्त कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, जिससे इसे सोलो रिलीज का पूरा फायदा मिलेगा’. इस बार फिल्म को हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया जा रहा है, जिससे साउथ में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इतना ही नहीं, इस फिल्म का रनटाइन पहली फिल्म से लगभग 0 घंटे 16 मिनट ज्यादा लंबी है. इसे ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है.
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