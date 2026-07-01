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अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ने लोगों को हंसने पर किया मजबूर, 5 दिन में मेकर्स की हुई बल्ले-बल्ले; विदेशों में भी बज रहा डंका

Welcome To The Jungle Collection: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म ने ऑडियंस को खूब हंसाया है और ये लगातार बंपर कमाई कर रही है. खास बात ये है कि 34 बड़े कलाकारों से सजी ये फिल्म इस हफ्ते 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 01, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:13 AM IST
अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ने लोगों को हंसने पर किया मजबूर, 5 दिन में मेकर्स की हुई बल्ले-बल्ले; विदेशों में भी बज रहा डंका
Image Credit: Welcome To The Jungle Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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