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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटे की ‘कांतारा’ ने बदला पूरा खेल, अब ‘रामायण’ रचेगी इतिहास; अचानक माइथोलॉजी और आस्था की ओर खींचे जा रहे दर्शक

2 घंटे की ‘कांतारा’ ने बदला पूरा खेल, अब ‘रामायण’ रचेगी इतिहास; अचानक माइथोलॉजी और आस्था की ओर खींचे जा रहे दर्शक

Hindi Cinema Mythology Trend: हिंदी सिनेमा में इन दिनों माइथोलॉजी और लोककथाओं पर आधारित कहानियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. ‘कांतारा’ की सक्सेस के बाद मेकर्स का भरोसा इस जॉनर पर और मजबूत हुआ है. अब ‘रामायण’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे हैं. बदलती दर्शक पसंद के बीच ये ट्रेंड सिनेमा को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:02 AM IST
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Hindi Cinema Mythology Trend
Hindi Cinema Mythology Trend

Hindi Cinema Mythology Trend: पिछले कुछ सालों में दर्शकों की पसंद में साफ बदलाव देखने को मिला है. पहले लोग कॉमेडी या सिर्फ एक्शन वाली फिल्में देखना पसंद करते थे, लेकिन अब उनका टेस्ट बदल गया है. अब लोग ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो दिल को छू जाएं और कुछ अलग महसूस कराएं. सिर्फ टाइमपास के लिए फिल्म देखने का दौर कम हो रहा है. अब दर्शक ऐसी कहानियां पसंद कर रहे हैं जिनमें इमोशन, सच्चाई और गहराई हो. ऐसी फिल्में जो देखने के बाद भी याद रहें. इसी वजह से अब फिल्म इंडस्ट्री भी कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देने लगी है.

माइथोलॉजी और लोककथाएं हमारे समाज का बहुत पुराना और मजबूत हिस्सा रही हैं. इन कहानियों में लोगों की आस्था, उनके रीति-रिवाज और हमारी संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है. जब इन्हें फिल्मों या वेब सीरीज के जरिए दिखाया जाता है, तो दर्शकों को एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है. खासकर तब, जब इन पुरानी कहानियों को आज के समय के हिसाब से नए अंदाज में पेश किया जाता है, तो लोग उनसे और ज्यादा जुड़ जाते हैं. यही वजह है कि अब फिल्म बनाने वाले भी ऐसे विषयों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और इन्हें बड़े लेवलपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘कांतारा’ ने बदली सोच

कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा’ ने लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया. इस फिल्म ने साबित किया कि अगर कहानी अपनी जड़ों से जुड़ी हो और उसे सच्चाई और ईमानदारी से दिखाया जाए, तो वो हर भाषा और हर जगह के लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है. इसमें गांव की परंपरा, लोकदेवता और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते को बहुत ही सरल और खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है. यही वजह है कि हिंदी दर्शकों ने भी इसे दिल से पसंद किया और फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली. इस फिल्म ने 2022 में रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. 

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मेकर्स का बढ़ा भरोसा

‘कांतारा’ की जबरदस्त सफलता के बाद फिल्ममेकर्स का भरोसा और भी बढ़ गया है. अब वे सिर्फ बड़े स्टार्स के सहारे फिल्म बनाने के बजाय अच्छी और दमदार कहानियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. यही वजह है कि आजकल पौराणिक और सांस्कृतिक विषयों पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज बन रही हैं. इन कहानियों में सिर्फ धर्म या आस्था ही नहीं, बल्कि इंसान, उसकी सोच और समाज के रिश्तों को भी सरल तरीके से दिखाया जा रहा है. यही चीज दर्शकों को पसंद आ रही है, क्योंकि वे इन कहानियों से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं.

‘रामायण’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी

अब इस बढ़ते ट्रेंड को और आगे ले जाने के लिए ‘रामायण’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा विषय है. इसलिए इसे पर्दे पर सही तरीके से दिखाना आसान नहीं होता. मेकर्स इस प्रोजेक्ट में बड़े सेट्स, शानदार वीएफएक्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कहानी और भी दमदार लगे. उनका मकसद है कि हर उम्र के दर्शकों को ये फिल्म पसंद आए और उन्हें एक नया और अलग एक्सपीरियंस मिल सके साथ ही ेह लोगों के दिल से भी जुड़ पाए और यादगार बने हमेशा.

भव्यता बन रही सबसे बड़ी ताकत

आज कल लोग ऐसी फिल्में देखना चाहता है जिनमें इंटरनेशनल लेवल जैसा एक्सपीरियंस मिले, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता है. जब पौराणिक कहानियों को बड़े पैमाने पर शानदार विजुअल्स, वीएफएक्स और दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पेश किया जाता है, तो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है. इससे फिल्म का असर कई गुना बढ़ जाता है और लोग उससे ज्यादा जुड़ पाते हैं. लेकिन सिर्फ भव्यता दिखाना ही काफी नहीं होता. कहानी में गहराई, इमोशन और रिश्तों की सच्चाई भी उतनी ही जरूरी होती है, तभी फिल्म दिल को छूती है.

युवाओं में भी बढ़ रहा क्रेज

पहले माना जाता था कि माइथोलॉजी से जुड़ी फिल्में सिर्फ बड़े उम्र के लोगों के लिए होती हैं. उन्हें ही इन कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी आती है. लेकिन अब समय बदल चुका है. आज के युवा भी इन कहानियों को पसंद करने लगे हैं. जब इन्हें नए तरीके से, तेज कहानी और शानदार विजुअल्स के साथ दिखाया जाता है, तो ये युवाओं को काफी आकर्षित करता है. उन्हें इसमें एक्शन, ड्रामा और इमोशन सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है. यही वजह है कि अब माइथोलॉजी फिल्में हर उम्र के लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही हैं.

ओटीटी ने भी दी नई ताकत

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने में काफी बड़ा रोल निभाया है. यहां फिल्ममेकर्स को ज्यादा समय और स्पेस मिलता है, जिससे वे अपनी कहानी को आराम से और डिटेल में दिखा सकते हैं. पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां वेब सीरीज के जरिए और भी आसान तरीके से समझाई जा सकती हैं. जब कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है तो दर्शक उससे जुड़ते चले जाते हैं और उनका इंटरेस्ट बना रहता है. यही वजह है कि लोग अब ऐसे कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ओटीटी पर इस तरह की कहानियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और आगे भी इसके बढ़ने के पूरे चांस हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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