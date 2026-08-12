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ऑफिस से घर जाते ही होने लगते हैं बोर... तो ये 2 घंटे 15 मिनट की तेलुगु फिल्म देखकर आएगा मजा; Netflix पर हिंदी में कर रही ट्रेंड

Netflix Must Watch Trending Movie: हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी फिल्में या सीरीज होती हैं, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाती है. ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों नेटफ्लिक्स पर खूब ट्रेंड कर रही हैं, जिसकी यूनिक कहानी किसी का भी दिल जीत लेगी. एक बार ये फिल्म जरूर देखें.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:26 PM IST
ऑफिस से घर जाते ही होने लगते हैं बोर... तो ये 2 घंटे 15 मिनट की तेलुगु फिल्म देखकर आएगा मजा; Netflix पर हिंदी में कर रही ट्रेंड
Image Credit: Netflix Must Watch Trending Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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