ऑफिस से घर जाते ही होने लगते हैं बोर... तो ये 2 घंटे 15 मिनट की तेलुगु फिल्म देखकर आएगा मजा; Netflix पर हिंदी में कर रही ट्रेंड

सिनेमा की दुनिया में अक्सर ऐसी फिल्में आती हैं, जो लोगों की सोच से भी परे होती हैं. साल 2026 में रिलीज हुई एक ऐसी ही फिल्म इन दिनों ओटीटी पर लोगों की फेवरेट फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि आप इसको अपनी पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. इस फिल्म की कहानी इतनी अलग और यूनिक है कि आपने यकीनन ऐसी कोई फिल्म पहले कभी नहीं देखी होगी. इस फिल्म सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है, जो आपको आखिर तक बांधे रखता है और आप क्लाइमैक्स देखे बिना इसको बीच में नहीं छोड़ सकते.
इस कहानी की एक ऐसे बंजर और सूखे गांव के ईद-गिर्द घूमती है, जहां की मिट्टी के नीचे सोना दबा है, लेकिन वो जमीन को खराब कर देता है. दौलत पाने की अंधी दौड़ में गांव वाले इतने बेपरवाह हो जाते हैं कि वे वहां मौजूद सभी पेड़-पौधों को जड़ से उखाड़ फेकते हैं, जिसके चलते वहां धीरे-धीरे लाइफ सिमट कर रह जाती है, लेकिन बावजूद इसके इंसानी सोना पाने का लालच नहीं छोड़ पाता और सारी हदें पार कर जाता है, तब प्रकृति उन लोगों को ऐसा श्राप देती है कि वे भी अपनी आखिरी सांस तक परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऑडिंयस को ये फिल्म देखने में खूब मजा आता है.
प्रकृति के विनाश से दुखी होकर जब गांव की एक लड़की दिव्य शक्ति से प्रार्थना करती है, तो पूरा गांव एक अजीब श्राप में जकड़ जाता है, जिसके चलते लोग आम बोली भूलकर अपनी हर बात गाकर कहने लगते हैं. इसी दिलचस्प कहानी पर बनी इस फिल्म का नाम 'सिंग गीतम', जिसका डायरेक्शन दिग्गज मेकर्स सिंगीतम श्रीनिवास राव ने किया है. 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में अयान खान ने प्रताप, अहिल्या बम्रू ने गौरी और शालिनी कोंडेपुडी ने रेणु का अहम किरदार निभाया है. फिल्म का ये अलग और यूनिक कॉसेप्ट लोगों को खूब लुभा रहा है.
इस फिल्म की कहानी का हीरो प्रताप जब अपने पुरखों की जमीन पर कदम रखता है, तो उसका सामना पुरानी धन-दौलत को लेकर चल रही खींचतान से होता है. गांव के लोग लालच में अंधे होकर जब आखिरी हरे-भरे पेड़ को काट देते हैं, तो गौरी का कहर पूरे इलाके पर श्राप बनकर टूट पड़ता है. इसके बाद एक अजीब मोड़ आता है, जहां लोग आपस में बात करने के बजाय सिर्फ गानों के जरिए ही अपने दिल का दर्द, खुशी और गुस्सा जाहिर करते हैं. लेकिन लालाच खत्म नहीं होता, जिसके बाद उनको एक और श्राप मिलता है, जहां लोग जिसको छूते हैं वो सोना बन जाता है.
रिलीज होते ही इस नए और यूनिक एक्सपेरिमेंट को फिल्म क्रिटिक्स और आम लोगों का खूब प्यार मिला. मीडिया वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके यूनिक कॉन्सेप्ट की तारीफ करते हुए इसे 4/5 स्टार की रेटिंग दी, जबकि IMDb पर इसे 6.6/10 स्कोर मिले हैं. विकिपीडिया के मुताबिक, फिल्मी एक्सपर्ट्स ने इसे तेलुगु सिनेमा की एक हिम्मतभरी और एकदम नई शुरुआत बताया है. मसाला फिल्मों से हटकर होने की वजह से ये कुछ चुनिंदा ऑडियंस को ज्यादा पसंद आई, फिर भी इसके कमाल के गानों और अलग अंदाज के चर्चे हर जगह जमकर हुए.
विकिपीडिया के मुताबिक, ये फिल्म करीब 22 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. वहीं, फिल्मीबीट की मानें तो सिनेमाघरों में ये लगभग 5.66 करोड़ रुपये की ही कमाई कर सकी. कम बजट और थिएटर में सुस्त शुरुआत के बावजूद इसे असली पहचान नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद मिली. हिंदी के अलावा कई दूसरी भाषाओं में मौजूद होने की वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. ओटीटी पर आते ही इस फिल्म को लोगों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है और इसे एक नया जीवन मिल गया है. आपके ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए.