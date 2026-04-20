Netflix का दुनियाभर में दबदबा… जापान से यूएस तक सबसे ज्यादा देखने वाले देश; जानिए टॉप 10 में भारत किस नंबर पर?

कोविड-19 महामारी के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म का ट्रेंड और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, जब लोग घरों में रहकर डिजिटल मनोरंजन पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे. इसी दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) ने अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ा ली और दुनिया के लगभग हर बड़े मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली. नेटफ्लिक्स अपनी स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी को लगातार अपडेट कर रहा है और हर महीने नई फिल्में और सीरीज रिलीज करता है, ताकि तरह-तरह स्टाइल और लैंग्वेज की ऑडियंस की जरूरतों को पूरा कर सके.

साल 2026 में भी, इसके ग्लोबली सब्सक्राइबर बेस में कई देशों में काफी वेरीएशन देखने को मिला है. आइए दुनिया भर में सबसे अधिक नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग और कंटेंट रिलीज करने वाले देशों पर एक नजर डालते हैं और देखें कि भारत इस लिस्ट में किस पोजीशन पर है.

अमेरिका सबसे आगे, जापान और यूरोप में भी मजबूत पकड़

ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix के सबसे बड़े यूजर्स में यूनाइटेड अमेरिका (United States) नंबर पर बना हुआ है. इस ओटीटी की शुरुआत अमेरिका में ही हुई थी, इसलिए यहां इसका बेस बहुत मजबूत है. अमेरिकी ऑडियंस हॉलीवुड फिल्मों, डॉक्यू-सीरीज और ओरिजिनल वेब शोज को बड़े स्केल पर देखती है. वहीं खबरों के मुताबिक, अमेरिका में इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लगभग 81.44 मिलियन लोग करते हैं. जो किसी भी दूसरे देश की तुलना में चार गुना से भी ज्यादा है. वहीं दूसरी ओर, यूनाइटेड किंगडम में लगभग 18.40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिससे ये दूसरे नंबर पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

जापान के एनीमे मार्केट में पकड़ मजबूत

जापान (Japan) अब एक बड़ा बाजार बन चुका है. जापान में एनीमे कंटेंट की भारी पॉपुलैरिटी के चलते Netflix ने यहां काफी निवेश किया है. कई जापानी ओरिजिनल एनीमे और ड्रामा सीरीज अब सीधे Netflix पर रिलीज होती हैं, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ती ही जा रही है. यूरोप के देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस में भी Netflix का इस्तेमाल काफी ज्यादा है. यहां के लोग लोकल कंटेंट के साथ-साथ इंटरनेशनल शोज को भी देखना पसंद करते हैं.

भारत में बढ़ी Netflix की पॉपुलैरिटी

इंडिया में Netflix का मार्केट और डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है. हालांकि, यहां ये ओटीटी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ बेहद तेजी से हुई है. इंडियन ऑडियंस ने वेब सीरीज और ओटीटी कंटेंट को बड़ी स्केल पर अपनाया है. यहां लोकल ओरिजिनल कंटेंट जैसे कि ‘Sacred Games’, ‘Delhi Crime’ और ‘The Railway Men’ जैसी सीरीज ने Netflix की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया है. साथ ही, हिंदी फिल्मों के डिजिटल प्रीमियर ने भी इसे और मजबूत किया है. रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया में नेटफ्लिक्स के करीब 12.37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिसके चलते ये सातवें नंबर पर बना हुआ है.



क्यों हो रहा Netflix इतना पॉपुलर?

इंडिया Netflix के टॉप 10 बाजारों में शामिल है और ये अब धीरे-धीरे और ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. Netflix की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी ग्लोबल कंटेंट स्ट्रेटजी है. ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोरियाई ड्रामा, स्पेनिश सीरीज, जापानी एनीमे और भारतीय वेब सीरीज को भी ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा रहा है. K-Drama और Money Heist जैसी सीरीज ने ये साबित किया कि लैंग्वेज अब एंटरटेनमेंट में दिक्कत नहीं रही. लोग अच्छी कहानी और प्रोडक्शन क्वालिटी के आधार पर कंटेंट देखते हैं, न कि सिर्फ लैंग्वेज पर बेस्ड शोज को देखना पसंद करते हैं.