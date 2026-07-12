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क्या है कारगिल युद्ध की अनकही कहानी? जिसपर आधारित है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’

Netflix Operation Safed Sagar Teaser: वैसे तो कारगिल युद्ध से जुड़ी आज भी ऐसी कई कहानियां हैं, जो अनसुनी हैं. ऐसी ही एक कहानी उन वीरों की हैं, जिन्होंने आसमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे. नेटफ्लिक्स की नई सीरीज़ ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ अगले महीने अगस्त में आ रही है, जो आपको देशभक्ति और रोमांच से भर देगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 12, 2026, 05:50 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:03 AM IST
क्या है कारगिल युद्ध की अनकही कहानी? जिसपर आधारित है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’
Image Credit: Netflix Operation Safed Sagar TeaserSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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