Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /फराह खान या रितेश देशमुख... Lock Upp 2 होस्ट करने के लिए किसे मिल रही भारी-भरकम फीस? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

फराह खान या रितेश देशमुख... Lock Upp 2 होस्ट करने के लिए किसे मिल रही भारी-भरकम फीस? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

Farah Khan Riteish Deshmukh Lock Upp 2 Fees: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ इन दिनों अपने नए होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख को लेकर खूब चर्चा में है. दोनों की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो के लिए दोनों कितनी मोटी फीस ले रहे हैं?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 10, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:11 PM IST
फराह खान या रितेश देशमुख... Lock Upp 2 होस्ट करने के लिए किसे मिल रही भारी-भरकम फीस? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
Image Credit: Farah Khan Riteish Deshmukh Lock Upp 2 FeesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारतीय जवान के इन जादुई शब्दों ने अमरनाथ यात्रा में थके भक्तों में फूंक दी नई जान!
Amarnath Yatra58 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
CUET UG 20261 hr ago
4
Stock Market1 hr ago
5
Covid Suspended Death1 hr ago