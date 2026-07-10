/फराह खान या रितेश देशमुख... Lock Upp 2 होस्ट करने के लिए किसे मिल रही भारी-भरकम फीस? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉक अप’ का दूसरा सीजन शुरू होते ही सुर्खियों में छा गया. इस बार शो में कंटेस्टेंट्स के ड्रामे के साथ-साथ नए होस्ट भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इस सीजन को बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर फराह खान और एक्टर रितेश देशमुख मिलकर होस्ट कर रहे हैं. ऑडियंस को इन दोनों की जुगलबंदी बेहद पसंद आ रही है. लेकिन इसी बीच दोनों की फीस को लेकर बड़ी काफी बातें हो रही है. हर कोई जानना चाहता है कि शो के लिए दोनों की कितनी फीस मिल रही है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान को ‘लॉक अप 2’ के हर एपिसोड के लिए मोटी रकम दी जा रही है. बताया जा रहा है कि फराह को एक एपिसोड के करीब 15 लाख से 25 लाख रुपये तक मिल रहे हैं. हालांकि, इस फीस को लेकर अभी तक न तो फराह खान की तरफ से और न ही शो के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है. फिर भी ये आंकड़ा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जो एक शो के लिहाज से अच्छी खासी रकम है.
हालांकि, फराह खान का रियलिटी शो से पुराना नाता रहा है. उनके लिए रियलिटी शो को होस्ट करना या जज करना कोई नई बात नहीं है. वो इससे पहले भी टीवी के सबसे बड़े शो ‘बिग बॉस’ के कई एपिसोड्स होस्ट कर चुकी हैं. इसके अलावा वो ‘झलक दिखला जा’, ‘खतरों के खिलाड़ी’, ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ और ‘इंडियन आइडल’ जैसे बड़े शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. उनके इसी लंबे एक्सपीरियंस को देखते हुए मेकर्स उन्हें हर एपिसोड के लिए करीब 15 से 25 लाख रुपये की भारी-भरकम फीस दे रहे हैं.
दूसरी तरफ, अगर रितेश देशमुख की बात करें तो, वे भी मराठी ‘बिग बॉस’ होस्ट कर चुके हैं. फिलहाल उनकी फीस का सटीक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है. लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्हें भी फराह के बराबर या उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि रितेश को इस शो के लिए करीब 30 लाख से 40 लाख रुपये पर एपिसोड मिल रहे हैं. ये फीस उनके पुराने शो ‘बिग बॉस मराठी’ के आसपास ही है. रितेश की तगड़ी फैन फॉलोइंग को देखते हुए मेकर्स उन पर बड़ा दांव खेल रहे हैं.
देखा जाए तो फराह खान के मुकाबले रितेश देशमुख को रियलिटी शोज होस्ट करने का थोड़ा कम एक्सपीरियंस है. इसके बावजूद ‘बिग बॉस मराठी’ में उनके होस्टिंग स्टाइल को लोगों ने काफी पसंद किया था. उनके बात करने के अंदाज और कंटेस्टेंट्स को संभालने के तरीके की जमकर तारीफ हुई थी. यही वजह है कि ‘लॉक अप 2’ के मेकर्स ने उन्हें फराह खान के साथ जोड़ी बनाने के लिए चुना और उन्हें इतनी मोटी रकम देने के लिए तैयार हुए, जो शो की ऑडियंस को भी काफी पसंद आ रही है.
‘लॉक अप’ एक ऐसा रियलिटी शो है, जहां सेलिब्रिटीज को एक जेल के अंदर बंद रखा जाता है. इस शो के पहले सीजन को कंगना रनौत और करण कुंद्रा ने होस्ट किया था, जिसे काफी पसंद किया गया था. वहीं, इस दूसरे सीजन में राम कपूर, आकांक्षा चमोला, श्रेया कालरा, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला और शिवांगी जोशी जैसे बड़े सितारे बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. अब देखना होगा कि दूसरे सीजन में फराह खान और रितेश देशमुख ये जोड़ी शो को कितनी ऊंचाई पर ले जाती है.