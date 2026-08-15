OTT पर दस्तक देते ही छा गई रोमांटिक फिल्म, दिल जीत रही है 2 घंटे 30 मिनट की कहानी; बनी दर्शकों की पहली पसंद

साल 2026 में आई एक रोमांटिक फिल्म ने सिनेमाघरों दर्शकों का ध्यान खींचा है. वहीं, अब OTT पर भी धूम मचा रही है. इस फिल्म में स्टारकास्ट, रोमांस और रिलेशनशिप ड्रामा से भरपूर फिल्में खास तौर पर चर्चा में रही हैं. 'कॉकटेल 2' 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है. इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. इसके अलावा टीकू तलसानिया और पुलकित सम्राट का एक खास कैमियो भी देखने को मिलता है. यह फिल्म साल 2012 में आई 'कॉकटेल' का सीक्वल है. हालांकि, इसकी कहानी और किरदार नए हैं.
फिल्म की कहानी दिया और कुनाल के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लगभग एक दशक से साथ हैं. उनकी जिंदगी में एली की एंट्री होती है, जो दिया पुरानी दोस्त है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दो पक्के दोस्तों की जिंदगी में किसी तीसरे इंसान की एंट्री होती है और वहां से पूरा इक्वेशन बिगड़ जाता है. ये एक इमोशंस से भरपूर एक लव-ट्रायंगल फिल्म हैं. वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि फिल्म में संजय दत्त ने भी मजेदार रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म प्यार, दोस्ती, भरोसे, रिश्तों की सीमाओं और बदलती भावनाओं को रोमांटिक-कॉमेडी के अंदाज में दिखाती है.
इस फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है. दर्शकों ने खास तौर पर कलाकारों की एक्टिंग, म्यूजिक और कहानी के कुछ हिस्सों की तारीफ की है. फिल्म के बजट बात करें तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' की कुल लैंडिंग कॉस्ट करीब 150 करोड़ रुपये थी. इसमें लगभग 95 करोड़ रुपये प्रोडक्शन और करीब 35 करोड़ रुपये कलाकारों की फीस बताई गई है.
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में अलग-अलग ट्रैकर्स के बीच अंतर है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में फिल्म ने करीब 89.26 करोड़ रुपये नेट और दुनिया भर में 133.14 करोड़ रुपये कमाए, जबकि Sacnilk का आंकड़ा करीब 95.28 करोड़ नेट और 147.52 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड बताता है. वहीं, अब ओटीटी पर आते ही 'कॉकटेल 2' ने 14 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी. रिलीज के साथ ही यह फिल्म टॉप ट्रेंडिंग में शुमार है.
13 जुलाई 2012 को होमी अदजानिया के निर्देशन वाली फिल्म ‘कॉकटेल’ रिलीज हुई थी, जो उस समय यंग जनरेशन के बीच जबरदस्त पॉपुलर हुई. फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की तिकड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया था. फिल्म की कहानी वेरोनिका, मीरा और गौतम के रिश्तों, दोस्ती और प्यार के बारे में थी. फिल्म ने उस समय के मॉडर्न रिलेशनशिप और सिटी लाइफ को एक नए अंदाज में दिखाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. ‘कॉकटेल’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूत स्टार कास्ट और शानदार म्यूजिक था.