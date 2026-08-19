1 घंटा 52 मिनट की वो फिल्म...जहां अपने ही घर में सालों तक कैद रहा पूरा परिवार, OTT पर हुई रिलीज और बन गई नंबर-1

विज्ञान पर आधारित साइंस फ्रिक्शन फिल्मों में ऐसी कहानियां दिखाई जाती हैं, जिनमें फ्यूचर की टेक्निक, रहस्यमयी ताकतें, दूसरी दुनिया या इंसानों के सामने खड़ी किसी अनजानी चुनौती के बारे में दिखाया जाता है. इन फिल्मों में असल जिंदगी से कोसों दूर कल्पना और विज्ञान का मेल देखने को मिलता है. ऐसी फिल्मों में एक ऐसी कहानी होती है जो फैमिली, इंटरनल स्ट्रगल और नए चैलेंजेस के आस-पास घूमती है. इसमें ऑडियंस को एक ऐसी फिक्शनल दुनिया दिखाई जाती है, जहां अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी टकराव होता है.
लीड रोल्स अपनी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए हर बड़ी मुश्किल का डटकर सामना करते हैं. कहानी में इमोशनल करने वाले पलों के साथ-साथ बड़े-बड़े एक्शन सीन भी होते हैं, जो इसे देखने के एक्सपीरियंस को और मजेदार बना देते हैं. ऐसी फिल्में सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट ही नहीं देतीं, बल्कि उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया की सैर कराती हैं.
आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो 2026 में रिलीज हुई है. हाल ही में OTT पर रिलीज हुई फिल्म 'द लास्ट हाउस' भी इसी तरह की साइंस फ्रिक्शन सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसमें एक परिवार अचानक अपने ही घर में कैद हो जाता है. 1 घंटा 52 मिनट की इस फिल्म में डर, रहस्य और परिवार के बीच रिश्तों को एक साथ सामने लाती है.
लुई लेटेरियर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द लास्ट हाउस' की कहानी मैथ्यू रॉबिन्सन ने लिखी है. फिल्म में ग्रेटा ली, वाग्नर मोउरा, राइली चुंग, एमा हो, नोआ अलेक्जेंडर सोसनोव्स्की और गैब्रियल बारबोसा अहम किरदार में हैं. यह फिल्म पहले ‘11817’ नाम से चर्चा में थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 'द लास्ट हाउस' रखा गया.
इस फिल्म की कहानी एक परिवार के चार सदस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है. एक दिन अचानक एक परिवार अपने घर के अंदर पूरी तरह फंस जाता है और किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता. शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है. बाहर लगातार बारिश और एक रहस्यमयी ताकत उन्हें घर से निकलने नहीं देती. फिर जैसे-जैसे समय बीतता है, खाने-पीने का सामान कम होने लगता है और परिवार के सामने मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ता जाता है. अब जेसन और ऐन को अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ती है.
ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. इसे सीधे OTT पर ही रिलीज किया गया. फिल्म को कुछ समीक्षकों ने परिवार के रिश्तों, तनाव और बंद घर के माहौल को फिल्म की अच्छी बात बताया. वहीं, कई लोगों को इसकी कहानी और क्लाइमैक्स कमजोर लगा. ओटीटी की बात करें तो 'द लास्ट हाउस' का प्रीमियर 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर हुआ था और फिलहाल यह वहीं स्ट्रीम हो रही है. फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है.