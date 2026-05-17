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Hindi Newsबॉलीवुड‘तुम पुलिसवाले का रोल मत करना...’ सालों पहले डायरेक्टर ने सैफ अली खान को दी थी सलाह, अब ‘कर्तव्य’ में उसी किरदार से बटोर रहे तारीफें

‘तुम पुलिसवाले का रोल मत करना...’ सालों पहले डायरेक्टर ने सैफ अली खान को दी थी सलाह, अब ‘कर्तव्य’ में उसी किरदार से बटोर रहे तारीफें

Saif Ali Khan Film Kartavya: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ‘कर्तव्य’ को लेकर सैफ अली खान सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि करियर की शुरुआत में एक डायरेक्टर ने उन्हें पुलिस अधिकारी का रोल न करने की सलाह दी थी. अब उसी तरह के किरदार में उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है. फिल्म में रसिका दुग्गल भी अहम भूमिका में नजर आ रही हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 17, 2026, 09:22 AM IST
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Saif Ali Khan Film Kartavya
Saif Ali Khan Film Kartavya

Saif Ali Khan Film Kartavya: हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ‘कर्तव्य’ में सैफ अली खान एक सीरियस पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनके साथ रसिका दुग्गल भी लीड रोल में नजर आ रही हैं, जो उनकी पत्नी का किरदार प्ले कर रही हैं. अपने एक हालिया इंटरव्यू में सैफ ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में एक डायरेक्टर ने उनसे साफ कह दिया था कि वे कभी पुलिसवाले का रोल न करें. 

सैफ ने कहा कि उस बात का असर उनके मन पर लंबे समय तक बना रहा और वे खुद भी ऐसे किरदार करने से डरते थे. सैफ ने बताया कि पहली बार उन्होंने फिल्म ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ में पुलिस की वर्दी पहनी थी. हालांकि, उस फिल्म में वे असली पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक ऐसे एक्टर बने थे, जो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने की तैयारी करता है. सैफ ने कहा कि फिल्म के दौरान डायरेक्टर समीर मलखान ने उनसे कहा था, ‘तुम कभी पुलिसवाले का रोल मत करना. ये बहुत सीरियस और जिम्मेदारी वाला किरदार होता है’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘तुम रोमांटिक कॉमेडी के लिए सही हो’

सैफ के मुताबिक उस समय उन्हें लगा था कि शायद वे ऐसे मजबूत और सख्त किरदार के लिए फिट नहीं हैं. सैफ ने इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर ने उनसे ये भी कहा था कि पुलिस ऑफिसर के रोल के लिए अलग तरह की पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए होती है. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रोमांटिक कॉमेडी के लिए सही हो’. सैफ ने माना कि ये बात उनके दिमाग में काफी समय तक रही. यहां तक कि वेब सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ के दौरान भी उन्हें लगता था कि शायद वे इतने सीरियस किरदार सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे. 

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कैमरे के सामने ही बीती जिंदगी

हालांकि, समय के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने खुद को नए किरदारों में ढालना शुरू किया. सैफ ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैमरे के सामने बिताया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘किसी ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी कैमरे पर उससे ज्यादा बिताई है जितनी कैमरे के बाहर’. सैफ ने बताया कि लोग उन्हें 20 साल की उम्र से लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब 55 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते उनमें काफी बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि अब वे पहले से ज्यादा परिपक्व महसूस करते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पुलिस अधिकारी का रोल करना बड़ी बात

सैफ ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके लिए ‘कर्तव्य’ में पुलिस ऑफिस का रोल करना बेहद खास रहा. उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘डायरेक्टर कभी मुझ पर हंसते थे और कहते थे कि तुम ये नहीं कर सकते’. सैफ के मुताबिक यही वजह है कि इस फिल्म का किरदार उनके लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि खुद को साबित करने जैसा था. फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर पवन मलिक का किरदार निभाया है, जो सिस्टम, राजनीति और परिवार के बीच फंसा नजर आता है. सैफ की एक्टिंग की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ भी हो रही है. 

कैसी है फिल्म ‘कर्तव्य’

‘कर्तव्य’ 15 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. इसका निर्देशन पुलकित ने किया है. फिल्म में सैफ अली खान के साथ रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, सौरभ द्विवेदी और जाकिर हुसैन भी नजर आए हैं. कहानी एक पत्रकार की हत्या के बाद शुरू होती है, जहां पुलिस ऑफिसर पवन मलिक भ्रष्ट सिस्टम और राजनीतिक दबाव के बीच सच तक पहुंचने की कोशिश करता है. फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सैफ की एक्टिंग की तारीफ की है. उनकी गंभीर स्क्रीन प्रेजेंस इस बार लोगों को काफी पसंद आ रही है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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