दुनियाभर में मचा ‘जन नायकन’ का डंका, 5 दिन से लगातार कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई; बॉबी-विजय की टक्कर ने किए हाउसफुल

थलापति विजय की नई फिल्म ‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस कर रही है. 23 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले थे. इस पर बात करते हुए डायरेक्टर एच विनोथ ने कहा कि वे निगेटिव बातों पर ध्यान देने के बजाय काम के फीडबैक पर भरोसा करते हैं. उन्होंने बताया कि वे ज्यादातर रिव्यू नहीं पढ़ते, क्योंकि आजकल पीआर और स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग का जमाना है. ऐसे में ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा रिव्यू ईमानदारी से लिखा गया है और कौन सा पैसे देकर लिखवाया गया है.
विजय की इस पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म की सबसे खास बात इसकी दमदार स्टार कास्ट है, जिसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रियामणि, गौतम वासुदेव मेनन और प्रकाश राज लीड रोल में नजर आ रहे हैं. भारी बजट के बावजूद फिल्म के कुछ सीन को लेकर लोग थोड़े निराश दिखे. लगभग 6 महीने के लंबे इंतजार, कोर्ट केस, सेंसर बोर्ड की अड़चनों और लीक की खबरों के बाद फैंस को फिल्म से काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, दूसरे हाफ के सीन लोगों को थोड़े कमजोर लगे, लेकिन अब इसके कट सीन जोड़े जाएंगे.
च विनोथ कहना है कि उनकी फिल्म ‘जन नायकन’ एक कमर्शियल और एंटरटेनिंग फिल्म है. इसे बनाने के दौरान उन्होंने फिल्म ‘भगवंत केसरी’ को रेफरेंस लिया था. विनोथ का मानना है कि फिल्म क्रिटिक्स को इसे किसी बिल्कुल यूनिक कहानी की तरह देखने के बजाय एक कमर्शियल फिल्म के नजरिए से ही जज करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि वे फिजूल के रिव्यूज पढ़कर खुद को किसी टेंशन में नहीं डालना चाहते. उनका कहना है कि आजकल सच बोलना काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए वे फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते.
अगर कमाई के बारे में बात कर तों, ‘जन नायकन’ ने अपने पहले वीकेंड में दुनिया भर में शानदार परफॉर्म करते हुए 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. हालांकि, सोमवार को इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 5वें दिन फिल्म ने भारत में लगभग 10.15 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस किया. इस नए आंकड़े के साथ ही देश भर में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 134.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. हालांकि, वर्किंग डेज में कमाई की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो रही है.
भारत में इस फिल्म ने कुल 157.74 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. अगर दुनियाभर की कमाई की बात करें तो ‘जन नायकन’ अब तक 233.24 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. सोमवार को सिनेमाघरों में लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली और कुल 32.65% सीटें भरी रहीं. दिन की शुरुआत धीमी रही जहां सुबह के शो में 24.62% लोग पहुंचे. वहीं, दोपहर में ये आंकड़ा बढ़कर 29.54% हो गया. शाम के समय फिल्म का जादू लोगों पर सिर चढ़कर बोला और 40.15% लोग थिएटर पहुंचे. रात के शो में भी 36.31% सीटें फुल रहीं.
हालांकि, फिल्म को लेकर ट्रेड जानकारों का अनुमान था कि ये पहले दिन ही 100 करोड़ का बड़ा आंकड़ा आसानी से छू लेगी. विजय की एक्टिंग और कहानी के बज के चलते लोग और क्रिटिक्स भारी तादाद में थिएटर्स पहुंचे, लेकिन सेकंड हाफ में कमजोर वीएफएक्स और ढीले ट्रीटमेंट की वजह से कई लोगों की उम्मीदें थोड़ी टूटीं, लेकिन विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के आगे ये कमियां फीकी पड़ गईं. उनके स्टारडम का ही जादू है कि लोग अब भी बड़ी संख्या में सिनेमाघरों की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और फिल्म अच्छी कमाई कर रही है.