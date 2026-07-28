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दुनियाभर में मचा ‘जन नायकन’ का डंका, 5 दिन से लगातार कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई; बॉबी-विजय की टक्कर ने किए हाउसफुल

Jana Nayagan Box Office Collection Day 5: साउथ सुपरस्टार थलापित विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ पिछले 5 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म ने दुनियाभर में धमाकेदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया. फिल्म में विजय और बॉबी देओल के बीच जबरदस्त भिड़त देखने को मिलती है, जिसको देखने के लिए हाउसफुल जा रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:40 AM IST
दुनियाभर में मचा ‘जन नायकन’ का डंका, 5 दिन से लगातार कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई; बॉबी-विजय की टक्कर ने किए हाउसफुल
Image Credit: Jana Nayagan Box Office Collection Day 5

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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