2 घंटे 20 मिनट की वो कॉमेडी फिल्म, जो लोगों को हंसाने में हुई नाकाम, दो दिन में कमाए सिर्फ 2 करोड़, लेकिन IMDb रेटिंग है 9.2

Rahu Ketu Day 2 Collection: हम यहां हाल ही में रिलीज हुई कॉमेडी-फैंटेसी फिल्म ‘राहु केतु’ की बात कर रहे हैं, जो 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को विपुल विग ने लिखा और डायरेक्ट किया है. जी स्टूडियोज और बीलाइव प्रोडक्शंस ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म का का रनटाइम करीब 139 मिनट (2 घंटे 20 मिनट) है. रिलीज से पहले इसका टीजर और ट्रेलर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे और काफी पसंद भी किए गए थे.

इस फिल्म को लेकर लोगो में जबरदस्त क्रेज बना हुआ था, जो फिल्म की रिलीज के बाद खत्म सा होता नजर आ रहा है. फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा लीड रोल में नजर आते हैं. इससे पहले दोनों ‘फुकरे’ फ्रैंचाइजी में साथ काम कर चुके हैं. इसलिए इनकी जोड़ी से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. इनके अलावा शालिनी पांडे, पियूष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सियल और मनु ऋषि चड्ढा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. सिनेमैटोग्राफी मनोज सोनी ने की और एडिटिंग मनन्न ए. सागर ने.

क्या है इस फिल्म की कहानी?

‘राहु केतु’ फिल्म की की कहानी एक राइटर चुरू लाल शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है. उसके पास एक मिस्टीरियस और जादुई नोटबुक होती है. इसी नोटबुक से दो काल्पनिक किरदार राहु और केतु (पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा) असल दुनिया में जिंदा हो जाते हैं. कहानी उस वक्त दिलचस्प मोड़ लेती है, जब मीनू टैक्सी नाम की एक चालाक लड़की ये नोटबुक चुरा लेती है. इसके बाद राहु और केतु अपनी पहचान और कंट्रोल वापस पाने के लिए एक मजेदार सफर पर निकल पड़ते हैं.

फिल्म को मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नया और अलग लगा, तो कई जगहों पर कहानी और कॉमेडी कमजोर लगी. कुछ बड़े रिव्यू प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को औसत से नीचे बताया, जबकि कुछ ने इसे एक ईमानदार कोशिश माना. आम दर्शकों का कहना रहा कि आइडिया अच्छा है, लेकिन स्क्रीनप्ले और ह्यूमर हर सीन में असरदार नहीं बन पाए. इसी वजह से फिल्म का वर्ड-ऑफ-माउथ ज्यादा मजबूत नहीं हो सका.

दो दिन में कमाए सिर्फ 2 करोड़

वहीं, अगर इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट करीब 20 से 25 करोड़ के बीच बताया जाता है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत काफी कमजोर रही. पहले दो दिनों में फिल्म ने भारत में लगभग 2.60 करोड़ की नेट कमाई की, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 3.10 करोड़ रहा. बजट के मुकाबले ये आंकड़े काफी कम माने जा रहे हैं. सीमित स्क्रीन, कम प्रमोशन और दूसरी फिल्मों से टक्कर की वजह से फिल्म के लिए लागत निकालना मुश्किल नजर आ रहा है.

लेकिन IMDb पर मिली 9.2 की रेटिंग

अब अगर फिल्म को मिलने वाली रेटिंग की बात करें, तो शुरुआती दौर में IMDb पर फिल्म को 10 में 9.2 की रेटिंग मिली हुई है. ‘राहु केतु’ एक अलग सोच और नए आइडिया वाली फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये अभी संघर्ष करती दिख रही है. मजबूत मार्केटिंग और दमदार कंटेंट की कमी के चलते फिल्म वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. अब माना जा रहा है कि सिनेमाघरों के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर इसे थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकता है.