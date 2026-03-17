नोरा फतेही के गाने के विवाद में बड़ा ट्विस्ट, 'सरके चुनर तेरी' के राइटर ने खोला राज, बोले- 'मैंने गाना नहीं लिखा...'

Nora Fatehi Song Sarke Chunar Teri Sarke Controversy: बॉलीवुड के 'खलनायक' संजय दत्त और फेमस डांसर नोरा फतेही की अपकमिंग कन्नड़ पैन-इंडिया फिल्म 'केडी: द डेविल' इस समय एक बड़े विवाद के चलते सुर्खियों में है. इस विवाद की जड़ फिल्म का गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' है, जिसमें संजय दत्त और नोरा डांस करते नजर आते हैं. इस गाने को इसकी कथित अश्लीलता और लिरिक्स से वजह से सोशल मीडिया पर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इसी वजह से गाने को यूट्यूब से भी हटा दिया गया है.

गीतकार रकीब आलम ने तोड़ी चुप्पी

अब इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है. 'सरके चुनर तेरी सरके' गाने के हिंदी वर्जन के गीतकार रकीब आलम ने बड़ा खुलासा किया है. जब गाने के लिरिक्स को लेकर विवाद शुरू हुआ, तो लोगों के लिए यह चौंकाने वाला था कि इसमें रकीब आलम का नाम जुड़ा है. बता दें कि रकीब आलम बिहार के रहने वाले एक फेमस गीतकार और संगीतकार हैं. उन्होंने एआर रहमान और देवी श्री प्रसाद जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है. रकीब आलम ने ही 'पुष्पा: द राइज' के सुपरहिट गानों 'श्रीवल्ली' और 'ऊ बोलेगा या ऊ ऊ बोलेगा' के लिए हिंदी बोल लिखे थे, जिन्हें पूरे देश में जबरदस्त प्यार मिला था और फैंस ने काफी पसंद किया था.

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'मैंने गाना लिखा नहीं, बल्कि वर्ड-टू-वर्ड ट्रांसलेशन किया'

एक मीडिया चैनल से बात करते हुए रकीब आलम ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने साफ कहा कि यह गाना उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि यह पूरी तरह से डायरेक्टर का ही नजरिया है. उन्होंने बताया, 'मैंने इस गाने को लिखने से साफ मना कर दिया था. मैंने डायरेक्टर प्रेम को हजार बार समझाने की कोशिश की कि ये बोल हिंदी में नहीं चलेंगे और इन्हें बदलने की जरूरत है, लेकिन वे सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे. उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं ओरिजनल कन्नड़ वर्जन में इस्तेमाल हुए लिरिक्स का हूबहू (वर्ड-टू-वर्ड) हिंदी अनुवाद करूं.'

डायरेक्टर को दी थी चेतावनी

गीतकार रकीब आलम ने आगे कहा कि 'उन्हें डर था कि ऐसे बोल सेंसर बोर्ड से पास नहीं होंगे और उन्होंने डायरेक्टर को इस बारे में चेतावनी भी दी थी. लेकिन डायरेक्टर प्रेम ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को संभाल लेंगे.' रकीब ने आरोप लगाया कि डायरेक्टर ने शायद फिल्म के प्रचार के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की.

दबाव में आकर किया था काम

गाने के रिलीज होने के बाद से ही रकीब आलम को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि वह हैरान हैं कि क्रेडिट्स में उनका नाम कैसे आ गया, जबकि उन्होंने तो सिर्फ एक अनुवादक के तौर पर काम किया था और वह भी दबाव में आकर.