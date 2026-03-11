Advertisement
Oscars 2026: इस साल किस फिल्म और स्टार के नाम होगा ये सबसे बड़ा अवॉर्ड? आ गई पूरी लिस्ट, जानें कब और कहां देखें

Oscars 2026: इस साल किस फिल्म और स्टार के नाम होगा ये सबसे बड़ा अवॉर्ड? आ गई पूरी लिस्ट, जानें कब और कहां देखें

2026 Oscar Nominations Full List: ऑस्कर 2026 को लेकर दुनियाभर के फिल्म फैंस काफी उत्साहित हैं. इस बार कई बड़ी फिल्मों और सितारों को अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले हैं, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है. ये अवॉर्ड समारोह 15 मार्च को लॉस एंजेलिस में होगा और भारत में इसे 16 मार्च की सुबह देखा जा सकेगा. आखिर इस साल कौन-सी फिल्म और कौन-से सितारे जीतेंगे, इसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:55 AM IST
2026 Oscar Nominations Full List
2026 Oscar Nominations Full List

2026 Oscar Nominations Full List: पिछले कुछ महीनों में फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े अवॉर्ड इवेंट्स का आगाज हुआ, जिनमें एमी, गोल्डन ग्लोब्स, ग्रैमी, बाफ्टा और SAG अवॉर्ड्स शामिल हैं. अब पूरी दुनिया की नजर 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2026 पर टिकी हुई है. इस बार रयान कूगलर की फिल्म ‘सिनर्स’ (Sinners) सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसे टोटल 16 नॉमिनेशन मिले हैं. इसके बाद पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म ‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ (One Battle After Another) को 13 नॉमिनेशन मिले हैं. 

वहीं फ्रेंकस्टीन, मार्टी सुप्रीम और सेंटिमेंटल वैल्यू को 9-9 नॉमिनेशन मिले हैं, जबकि हैमनेट को 8 कैटेगरी में जगह मिली है. जैसे-जैसे अवॉर्ड इवेंट की तारीख करीब आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है. ऐसे में यहां हम आपको ऑस्कर 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं. ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट और कब-कहां देखें. 

ऑस्कर 2026 कब होंगे?

98वें एकेडमी अवॉर्ड्स का लाइव टेलीकास्ट 15 मार्च, 2026 को किया जाएगा. ये इवेंट अमेरिका के लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित होगा. अमेरिका में इसे ABC और Hulu पर शाम 7 बजे (ET) से दिखाया जाएगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Academy (@theacademy)

भारत में ऑस्कर 2026 कहां देखें?

भारतीय दर्शक इस अवॉर्ड शो को सोमवार, 16 मार्च 2026 की सुबह देख सकेंगे. भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट सुबह 4:30 बजे IST से शुरू होगा. सबसे पहले रेड कार्पेट पर सितारों की एंट्री दिखाई जाएगी और इसके बाद अवॉर्ड समारोह शुरू होगा. भारत में दर्शक इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं-

JioHotstar – सुबह 4:30 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग
Star Movies – उसी समय टीवी पर लाइव टेलीकास्ट 

अगर कोई दर्शक लाइव शो मिस कर देता है, तो वह बाद में जियोहॉटस्टार पर इसे देख सकता है. इसके अलावा स्टार मूवीज पर 16 मार्च को रात 9 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट भी दिखाया जाएगा.

2 घंटे 30 मिनट की वो मजेदार कॉमेडी फिल्म, जिसने 19 साल पहले लूटा था बॉक्स ऑफिस, 11 साल बाद बनने जा रहा चौथा सीक्व्ल

ऑस्कर 2026 को कौन होस्ट करेगा?

इस साल ऑस्कर इवेंट की मेजबानी (होस्टिंग) मशहूर कॉमेडियन, राइटर और प्रोड्यूसर कोनन ओ’ब्रायन करेंगे. खास बात ये है कि वे लगातार दूसरी बार इस शो को होस्ट कर रहे हैं.

क्या इस बार ऑस्कर में कोई बदलाव है?

इस साल ऑस्कर में एक नया बदलाव किया गया है. पहली बार ‘बेस्ट कास्टिंग’ (Best Casting) कैटेगरी में भी अवॉर्ड दिया जाएगा.

इस साल के ऑस्कर नॉमिनेशन

98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए सभी 24 कैटेगरी के नॉमिनेशन का ऐलान 22 जनवरी को लुईस पुलमैन और डेनियल ब्रूक्स ने किया गया था. नीचे ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट दी गई है.

बेस्ट पिक्चर

बुगोनिया
एफ1
फ्रैंकेनस्टाइन
हैमनेट
मार्टी सुप्रीम
वन बैटल आफ्टर अनदर
द सीक्रेट एजेंट
सेंटिमेंटल वैल्यू
सिनर्स
ट्रेन ड्रीम्स

बेस्ट डायरेक्टर

क्लोई झाओ – हैमनेट
जोश सैफ्दी – मार्टी सुप्रीम
पॉल थॉमस एंडरसन – वन बैटल आफ्टर अनदर
जोआकिम ट्रियर – सेंटिमेंटल वैल्यू
रयान कूगलर – सिनर्स

लीर रोल के लिए बेस्ट एक्टर

टिमोथी शैलामे – मार्टी सुप्रीम
लियोनार्डो डिकैप्रियो – वन बैटल आफ्टर अनदर
ईथन हॉक – ब्लू मून
माइकल बी. जॉर्डन – सिनर्स
वैगनर मौरा – द सीक्रेट एजेंट

लीर रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस 

जेसी बकले – हैमनेट
रोज बर्न – इफ आई हैड लेग्स आईड किक यू
केट हडसन – सॉन्ग संग ब्लू
रेनेट रेइनस्वे – सेंटिमेंटल वैल्यू
एमा स्टोन – बुगोनिया

को-स्टार में बेस्ट एक्टर 

बेनीसियो डेल टोरो – वन बैटल आफ्टर अनदर
जैकब एलोर्डी – फ्रैंकेनस्टाइन
डेलरॉय लिंडो – सिनर्स
सीन पेन – वन बैटल आफ्टर अनदर
स्टेलन स्कार्सगार्ड – सेंटिमेंटल वैल्यू

को-स्टार में बेस्ट एक्ट्रेस 

एले फैनिंग – सेंटिमेंटल वैल्यू
इंगा इब्सडॉटर लिलियास – सेंटिमेंटल वैल्यू
एमी मैडिगन – वेपन्स
वुन्मी मोसाकू – सिनर्स
तेयाना टेलर – वन बैटल आफ्टर अनदर

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले

बुगोनिया – विल ट्रेसी
फ्रैंकेनस्टाइन – गिलर्मो डेल टोरो
हैमनेट – क्लोई झाओ और मैगी ओ’फैरेल
वन बैटल आफ्टर अनदर – पॉल थॉमस एंडरसन
ट्रेन ड्रीम्स – क्लिंट बेंटले और ग्रेग क्वेडार

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

ब्लू मून – रॉबर्ट कपलो
इट वाज़ जस्ट एन एक्सीडेंट – जाफर पनाही
मार्टी सुप्रीम – रोनाल्ड ब्रोंस्टीन और जोश सैफ्दी
सेंटिमेंटल वैल्यू – जोआकिम ट्रियर और एस्किल वोग्ट
सिनर्स – रयान कूगलर

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

बटरफ्लाई
फॉरएवरग्रीन
द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स
रिटायरमेंट प्लान
द थ्री सिस्टर्स

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन

अवतार: फायर एंड ऐश
फ्रैंकेनस्टाइन
हैमनेट
मार्टी सुप्रीम
सिनर्स

बेस्ट कास्टिंग

हैमनेट
मार्टी सुप्रीम
वन बैटल आफ्टर अनदर
द सीक्रेट एजेंट
सिनर्स

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

बुचर्स स्टेन
ए फ्रेंड ऑफ डोरोथी
जेन ऑस्टिन्स पीरियड ड्रामा
द सिंगर्स
टू पीपल एक्सचेंजिंग सालाइवा

बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग

फ्रैंकेनस्टाइन
कोकुहो
सिनर्स
द स्मैशिंग मशीन
द अग्ली स्टेपसिस्टर

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

बुगोनिया
फ्रैंकेनस्टाइन
हैमनेट
वन बैटल आफ्टर अनदर
सिनर्स

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म

आर्को
एलियो
केपॉप डेमन हंटर्स
लिटिल अमेली ऑर द कैरेक्टर ऑफ रेन
जूटोपिया 2

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

फ्रैंकेनस्टाइन
मार्टी सुप्रीम
वन बैटल आफ्टर अनदर
सिनर्स

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Academy (@theacademy)

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

द अलबामा सॉल्यूशन
कम सी मी इन द गुड लाइट
कटिंग थ्रू रॉक्स
मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन
द परफेक्ट नेबर

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म

ऑल द एम्प्टी रूम्स
आर्म्ड ओनली विद ए कैमरा: द लाइफ एंड डेथ ऑफ ब्रेंट रेनॉड
चिल्ड्रन नो मोर: “वेयर एंड आर गॉन”
द डेविल इज़ बिजी
परफेक्टली अ स्ट्रेंजनेस

बेस्ट फिल्म एडिटिंग

एफ1 – स्टीफन मिरियोन
मार्टी सुप्रीम – रोनाल्ड ब्रोंस्टीन और जोश सैफ्दी
वन बैटल आफ्टर अनदर – एंडी जर्गेनसन
सेंटिमेंटल वैल्यू – ओलिवियर बुग कूटे
सिनर्स – माइकल शॉवर

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म

ब्राजील – द सीक्रेट एजेंट
फ्रांस – इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट
नॉर्वे – सेंटिमेंटल वैल्यू
स्पेन – सिरात
ट्यूनीशिया – द वॉइस ऑफ हिंद रजाब

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग

‘डियर मी’ – डायने वॉरेन: रिलेंटलेस
‘गोल्डन’ – केपॉप डेमन हंटर्स
‘हाइएस्ट 2 लोएस्ट’ – हाइएस्ट 2 लोएस्ट
‘आई लाइड टू यू’ – सिनर्स
‘स्वीट ड्रीम्स ऑफ जॉय’ – वीवा वेरडी
‘ट्रेन ड्रीम्स’ – ट्रेन ड्रीम्स

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

फ्रैंकेनस्टाइन – तमारा डेवेरेल
हैमनेट – फियोना क्रॉम्बी
मार्टी सुप्रीम – जैक फिस्क
वन बैटल आफ्टर अनदर – फ्लोरेंसिया मार्टिन
सिनर्स – हन्ना बीचलर

बेस्ट साउंड

एफ1
फ्रैंकेनस्टाइन
वन बैटल आफ्टर अनदर
सिनर्स
सिरात
ट्रेन ड्रीम्स

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

अवतार: फायर एंड ऐश
एफ1
जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ
द लॉस्ट बस
सिनर्स

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Academy (@theacademy)

ऑस्कर 2026 के प्रेजेंटर्स

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने हाल ही में प्रेजेंटर्स की तीसरी लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल है. उनके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐन हैथवे, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, पॉल मेस्कल और विल आर्नेट भी अवॉर्ड देने के लिए मंच पर नजर आएंगे. हमेशा की तरह पिछले साल के विनर्स भी इस बार अवॉर्ड देंगे. मिकी मैडिसन बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड पेश करेंगी, एड्रियन ब्रॉडी बेस्ट एक्टर का, जो सल्डाना सपोर्टिंग एक्ट्रेस का और किरण कल्किन सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड देंगे.

